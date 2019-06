Salir del gobierno

Debe ser muy desagradable salir corrido del gobierno. Debe ser muy desagradable salir corrido de cualquier lugar. La política es como una escalera. Sus escalones sirven para subir, pero también sirven para bajar. Toda persona medianamente reflexiva tiene muy en claro lo que se debe hacer cuando se sube o cuando se baja una escalera.

Saber subir las escaleras no representa mayor problema. Si acaso, el esfuerzo físico necesario para tener el debido impulso y, desde luego, la suficiente fuerza en las piernas para que cada una de estas, de manera alternativa, pueda aguantar todo el peso de nuestro cuerpo.

De ahí en fuera, no hay ningún otro problema mayor. En el peor de los casos, si uno tropieza y cae, lo único que llega a sufrirse es un fuerte espinillazo, pero nada más. Por si fuera poco, para ascender no se requiere ningún arte estético corporal. Cualquier zonzo se ve bien subiendo las escaleras. Recuerdo a un jefe y amigo mío que era muy vigoroso, que las trepaba hasta “de dos en dos” y con eso asombraba a todos, demostrándoles su vitalidad.

Sin embargo, para bajar, la cosa está más difícil. Primero, porque allí hay que cuidar mucho la figura. El humano muy fácilmente se ve con elegancia y gallardía cuando va ascendiendo, pero el descenso es un ejercicio muy grotesco. Lo mismo el hombre que la mujer se ven muy ridículos cada vez que lo hacen. Quizá por eso a los miembros de la realeza y a las modelos de fama los tienen que enseñar a bajar las escaleras para que se vean medio normales y los burlones no se rían de ellos.

En segundo lugar, además del riesgo del ridículo está el peligro de lo físico porque una caída para abajo no es lo mismo que para arriba. En esta, como dijimos, no pasa de un golpazo en la espinilla, pero caer hacia abajo es rodar hasta el final de los escalones. Es tan fuerte el golpe del que cae para abajo que hace ver como dulce un simple tropezón hacia arriba.

En esas caídas, la lesión es mayúscula. Muchos, de esa manera, han perdido la dentadura o se han fracturado los huesos. Incluso, algunos infortunados han entregado el ánima. Recuerdo a dos grandes mexicanos que murieron rodando por la imponente escalera de sus bellas mansiones.

Así es, exactamente, la vida política. El que tropieza cuando va ascendiendo no sufre mayormente. Nada más recordemos los discursos que se dicen cuando se asume un nuevo cargo. Están tan emocionados que dicen muchas sandeces. Están tan envalentonados que prometen imposibles. Están tan ilusionados que no ven los obstáculos. Y nadie los critica porque no se ven tan mal. Además, como el poder es un buen cosmético, hasta el más inútil se ve elegante con traje nuevo.

En cambio, el que se va, o al que ya mandaron, tiene que cuidar su elegancia en lo que dice, en lo que hace y hasta en lo que piensa porque así como el ascendente se ve bien vestido, aunque ande desnudo, el cesante se ve harapiento y en tiliches, aunque ande vestido de etiqueta.

Igual que con las escaleras, el que va descendiendo tiene que pensar las cosas más de dos veces. En primer lugar, refrenar el impulso. El hombre prudente, cuando llega al filo de la escalera de descenso, detiene la marcha, aunque sea por dos segundos.

Por ningún concepto se prosigue con la inercia que traía en la caminata. Sabe que el andar y el descender son dos ejercicios bien distintos, con distinta cadencia, con diferente ritmo y con otra velocidad. No hacerlo así es exponerse a volar hacia el vacío. Además, las distancias son distintas. El paso del humano suele ser más largo que la huella del escalón. El que siga con el mismo tranco va a apoyarse en escalón y medio, y con esto ya rodó cuesta abajo.

Así, el político cesante debe refrenar su paso y no proseguir con el que traía cuando era poderoso.

Una vez detenido determina con qué pierna reiniciará y no con la que se le ocurra a su simple instinto. Así, el cesante o el largado deben pensar, aunque sea por dos horas, lo que viene, para él, a partir de ese día. Reconocer que ya no podrá utilizar el mismo disfraz ni la misma sonrisa, ni el mismo saludo ni los mismos chistes.

Lo que estaba bueno para el jefazo no necesariamente es bueno para el ex jefazo. Con decirles que hay políticos tan astutos que cuando dejan el poder hasta cambian de manera de ser con la novia, aunque no cambien de novia.

Por eso es bueno saber ascender, pero es mucho mejor saber descender. El que sabe subir puede conservar su sencillez. El que sabe bajar puede conservar su majestad. El que sabe subir puede disfrutar de su victoria. El que sabe bajar puede divertirse de su derrota. El que sabe subir es vencedor. El que sabe bajar, es invencible.

Abogado y político

[email protected]

twitter: @jeromeroapis