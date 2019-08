Rosario aguanta

El ex Presidente Enrique Peña Nieto queda al margen de la ‘Estafa Maestra’, pues la ex titular de Sedesol y Sedatu nunca le informó de irregularidades

En medio de todo tipo de especulaciones, la audiencia de Rosario Robles ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo se difirió, del jueves por la noche, hasta el lunes en la tarde sin que la Fiscalía General de la República pusiera reparo ni exigiera medidas cautelares contra la ex titular de Sedesol y Sedatu, implicada en la llamada “Estafa Maestra”.

Simplemente le concedió tiempo para preparar su defensa porque por una de esas razones inexplicables de este caso, la acusada se enteró por la prensa de la causa en su contra antes de tener acceso a la carpeta de investigación, lo que bien podría ser usado a su favor como violación a su derecho al debido proceso.

Lo único a resaltar en la larga jornada del jueves, de alrededor de 10 horas, fue la rispidez entre el juez y los fiscales, que dio un poco de sabor a la monotonía del procedimiento rutinario de presentación de credenciales de acusadores y defensores, y lectura de las pruebas, así como la revelación de que Robles, no obstante ser advertida por sus subalternos en el sentido de que dinero de las dos dependencias que encabezó en el sexenio pasado fue desviado hasta por un monto de 5 mil 73 millones de pesos, nada hizo por evitarlo, pero además guardó el secreto y no lo comunicó a su superior jerárquico, el Presidente de la República, como era su obligación.

Así, y mientras doña Rosario no diga lo contrario este lunes, Enrique Peña Nieto quedará al margen del caso porque se habría enterado de las desviaciones multimillonarias en perjuicio del erario sólo hasta las denuncias de la Auditoría General de la Federación, momento en el que empezó a actuar la maquinaria de la Secretaría de la Función Pública.

Esto es, más allá de la posible responsabilidad de Robles, exclusivamente por omisión, el ex Presidente queda a salvo.

Y TODO QUEDA EN SUSPENSO

Esperemos a las 18:00 horas del lunes para saber si, como dice la Fiscalía, Rosario se guardó el secreto, y por qué, o nos sale con la novedad de que sí informó en tiempo y forma a su jefe. Entre tanto, las opiniones están divididas.

Para la mayoría resulta inconcebible que la titular de Sedesol y Sedatu, que ha centrado su defensa mediática en el argumento de que si los desvíos ocurrieron, no es su culpa, porque nada firmó, fuese capaz de guardarse para sí los hechos que, conforme a los testigos de la Fiscalía, le fueron comunicados en forma verbal y por escrito. El Presidente Peña Nieto se habría enterado hasta que la Auditoría los hizo públicos y los medios de comunicación empezaron a explotarlos hasta la saciedad.

No existe explicación para sostener el probable ocultamiento de la información a su superior. Nadie acepta que Robles creyese que podría mantener en secreto el desvío de una cantidad fabulosa de dinero; más aún, resulta increíble que sabiéndolo, y sin haber participado, como sostiene, estuviese realmente convencida de que le fuera suficiente no haber firmado papel alguno para salvar su responsabilidad.

Ella sigue insistiendo en estar tranquila, razón por la que da la cara, como siempre lo ha hecho.

El tema ha dado material a los especuladores, dada la inusual actitud de la Fiscalía con ella, si se compara, por ejemplo, con casos como el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en los que ha implicado a casi toda su familia.

Por ejemplo, al concluir la audiencia, y posponerla para el lunes, los fiscales no hicieron el mínimo intento de forzar al juez a dictar una medida cautelar para garantizar que, el lunes, la señora Robles se presente, dando por sentado que no huirá.

Porque además, y es menester resaltarlo, la autoridad no ha encontrado rastro alguno de que la acusada se hubiese beneficiado personalmente con los desvíos.

Pero la incógnita principal son los motivos de ocultamiento de los hechos al Presidente Peña Nieto.

La fiscal Teresa Maldonado se lo dijo con claridad: “Usted tuvo conocimiento, se insiste, tuvo pleno conocimiento, sin que lo informara a su superior jerárquico, el jefe del Ejecutivo federal, lo que en la especie no aconteció y no lo evitó, teniendo la facultad para hacerlo”.

EL MUNDO DE LA ESPECULACIÓN

He escuchado todo tipo de versiones para explicar la conducta de Robles, disparatadas las más:

a) Creyó posible que el diseño de la “Estafa Maestra” fuese tan perfecto que Peña Nieto y el resto de los mexicanos, así como la autoridad, nunca nos enteraríamos.

b) Sí lo informó, pero, como ocurrió en el supuesto uso de programas asistenciales en procesos electorales de Veracruz, en complicidad con el entonces gobernador Javier Duarte (que dio pie a un adéndum en la Reforma Política en beneficio de la oposición al PRI), le fue recomendado aguantar, como en abril de 2013 en Zinacantán, Chiapas: “Aguanta Rosario”.

Y está aguantando.

c) Robles, una mujer de carácter que fue protagonista en los problemas jurídicos y políticos de Carlos Ahumada que afectaron a Andrés Manuel en su primer intento de ser Presidente, está acostumbrada a los malos tiempos, y como de ser encontrada culpable no pisará la cárcel, pues sus probables delitos no son graves, no tiene problema en aguantar las campañas de desprestigio en su contra, que, por cierto, no le resultan novedad. Sería el equivalente de una mancha más al tigre.

d) La inusual actitud de la Fiscalía tendría que ver con su larga relación con Andrés Manuel López Obrador, quien, como lo dijo desde la campaña, la considera “chivo expiatorio” de “los de arriba” (el único que podría estar “arriba” de la ex funcionaria es el ex Presidente).

Por ejemplo, le debe, en mucho, su primer triunfo electoral, que lo convirtió en jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

e) Reducir la acusación en su contra a “omisión” (de encontrarla culpable el juez, sólo sería acreedora a una sentencia condenatoria de entre 2 a 7 años, razón por la cual no pisaría la cárcel) tendría que ver con el supuesto pacto de impunidad entre el nuevo gobierno y el anterior, convertido, sin prueba alguna, en grito de campaña del panista Ricardo Anaya.

Hasta aquí las especulaciones más relevantes, sin embargo, ninguna explica, a suficiencia, el por qué si los testigos de la Fiscalía no mienten, Rosario Robles decidió no impedir el escandaloso desvío de 5 mil millones de pesos del erario y mantener ignorante al Presidente Peña Nieto de la existencia de la “estafa maestra”.

De los hechos, no de las especulaciones, se puede inferir que la ex jefa del Gobierno de la Ciudad de México (que sustituyó a Cuauhtémoc Cárdenas y entregó la oficina a Andrés Manuel López Obrador, ex lideresa nacional del PRD y ex titular de Sedesol y Sedatu con Peña Nieto) fue tratada con inusual respeto y deferencia por la FGR en la primera audiencia y que si las condiciones políticas no tienen variación en el tiempo, previo a las 18:00 horas del lunes (que, por si las dudas, a la ex funcionaria ya se le concedió una suspensión provisional de amparo contra cualquier orden de aprehensión, previo pago de una garantía de 100 mil pesos), la “estafa maestra” quedará sólo en omisión en lo que a ella corresponde, y en cuanto a Peña Nieto en ignorancia de lo que ocurría.

Y, desde luego, Rosario es experta en aguantar.