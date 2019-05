‘Robin Hood’ contra las adicciones

¿De qué otra manera puede cruzarse de una orilla a otra, llegar a un objetivo, alcanzar metas, si no es, fuera de la interpretación maliciosa de la jerga, atando cabos?

Para sacar la mayoría de las propuestas de gobierno, muchas tan dimensionadas que algunos las piensan imposibles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador echará mano hasta del aire, por no decir que estaría dispuesto hasta a vender su alma al diablo, porque si en algo piensa es en las buenas maneras y las buenas conciencias.

El jueves pasado, el Presidente ató un cabo desatando otros. Durante su mañanera reiteró que, como el crédito revolvente ofrecido por tres bancos (HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities) por 8 mil millones de dólares para apoyar a Pemex, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, creado en 2014 para contingencias, con recursos de hasta 300 mil millones de pesos, tampoco se utilizará.

Ambos ahí estarán, ha dicho, sólo “por si las moscas”.

Sin embargo, los fondos que sí se utilizarán para una causa noble serán los que se obtengan de las confiscaciones y aseguramientos al crimen organizado, que irán, en principio, directos al Plan Nacional contra las Adicciones.

Ese mismo día, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, detalló la estrategia del Gobierno Federal para prevenir las adicciones en los jóvenes

Tras la explicación del vocero, el Presidente dijo que los primeros recursos ascenderán a aproximadamente 30 millones de pesos luego de que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado realice una subasta de autos confiscados.

La historia de la creación de tan “sui generis” instituto inició el pasado 15 de abril, cuando López Obrador, en su “mañanera” (dónde mejor), anunció que se estaba elaborando una iniciativa de ley para crear un instituto “que devuelva, de manera pronta y expedita, todo lo que se le confisque a la delincuencia organizada y a los políticos corruptos”.

“Que se le devuelva pronto al pueblo todo lo robado porque se confiscan dólares y no se sabe a dónde va ese dinero”.

“Va a haber un instituto, un ‘Robin Hood’ o un ‘Chucho el Roto’, pero contra los corruptos”, recalcó.

Señaló que se confiscan joyas, residencias, ranchos, vehículos, carros nuevos, “de los más famosos”.

Es tanta la burocracia, dijo, que mucho de eso se echa a perder por los trámites, y otras cosas desaparecen.

Añadió que pedirían a la Fiscalía General de la República que libere pronto los bienes de extinción de dominio para que el instituto los asigne a un municipio para una escuela, para un hospital o para un asilo de ancianos.

“Se le va a poner su placa”, expresó. Bueno, pues, la semana pasada ya puso la primera, al plan contra las adicciones.

Sobre el nombre, que ahora sabemos es “Para Devolver al Pueblo lo Robado”, puntualizó que deseaban cambiar el lenguaje.

“No queremos nada del lenguaje tecnocrático, de la jeringonza, de la tecnocracia. Ya ven cómo nos invadieron también con esos términos”, expresó.

“Tenemos que hablar con claridad, con buen castellano, con buen español. Algunos ‘fifís’ que dicen, de las letras, o de la intelectualidad, cuando están escribiendo algo para el pueblo: ‘Bájale’. No. Es ‘súbele’; escribe bien, que te entiendan. Si vas a decir la molécula cuando es la gasolina ¿quién te entiende? ¿No es así?”.

Ese día dio la pista y de ahí no se movió. “No es instituto para la Administración de Bienes Decomisados, Expropiados, de Procedencia Ilícita; no; no; Instituto para Devolver al Pueblo lo Mal Habido, lo Robado”.

“Robin Hood”, pues.

OTRO COSTAL AL HOMBRO

Terminar con las adicciones a las drogas no es un tema nuevo en México. Con los programas aplicados, hasta ahora, por administraciones anteriores no sólo no se ha frenado, sino que, sobre ellos, se ha incrementado.

Muchas de las propuestas del presente gobierno, en concreto del Presidente López Obrador, se consideran exageradas o fuera de lugar. A su favor tiene que si las acciones anteriores no dieron resultados, por qué no aplicar medidas vistas como extravagantes sólo por superar o ser distintas a lo usual y formal.

La diferencia siempre será el resultado a la vista.

La metáfora de “Robin Hood” o “Chucho El Roto” por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado suena a despropósito, pero no lo es. Es el estilo de siempre de López Obrador, pero, repito, que deberá asociarse a los resultados.

Entonces, “Robin Hood” o “Chucho El Roto” van, en parte, contra las adicciones.

El Presidente señaló que, por ejemplo, entre los automóviles por vender hay algunos “de lo más extravagante”, como dos camionetas que regaló a la Presidencia el Rey de Jordania.

En la conclusión de la presentación sobre la estrategia para prevenir las adicciones en los jóvenes, Jesús Ramírez explicó un plan “transversal”, en el que participarán las secretarías de Salud, Educación, Gobernación y del Trabajo, entre otras, bajo la guía del Consejo Nacional contra las Adicciones.

Para que lo tome en cuenta “Robin Hood” (o “Chucho El Roto”), el vocero dio cifras, pero antes dijo que la llamada “guerra contra el narcotráfico” fue un fracaso.

Que entre 2007 y 2017, el abuso de sustancias prohibidas se duplicó, y que de 2002 hasta 2017, el abuso de drogas, tabaco y alcohol aumentó en 300 por ciento.

Señaló que de los 15 millones de consumidores de tabaco que existen en el país, 300 mil tienen entre 12 y 17 años, y de los consumidores de alcohol (71 por ciento de la población), 40 por ciento son menores de edad.

El plan contra el consumo de drogas incluye información, prevención, rehabilitación y atención médica.

Además, se reforzará con educación, salud y deporte.

Ramírez dijo que se convocó a deportistas, algunos de alto rendimiento, de las Grandes Ligas de Beisbol, de la Liga Mexicana de Futbol, de basquetbol, entre otros, para que participen en labor de comunicación.

Toda esta actividad, señala, conforma los tres pilares de la estrategia: Educación y habilidades para la vida; Prevención, promoción y rehabilitación de la salud mental, así como Comunicación e información.

Pero al parecer, y para que “Robin Hood” (o “Chucho El Roto”) no la tenga tan difícil, se capacitaría a maestros normalistas en prevención de adicciones, se formarían profesionales de educación, ciencias sociales y de la salud, para que participen en la atención del consumo de drogas, además de desarrollar cursos de verano para niños y adolescentes.

Se contempla que en todos los Centros de Salud Pública del país exista un área, concretamente, para la atención a las adicciones.

La estrategia incluye la difusión de trabajos creativos utilizando mucho de los tiempos oficiales que en los medios posee el Gobierno Federal.

La tarea no se ve fácil si, paralelamente a ella, deberá, quizá no “Robin Hood”, sino algún otra esfinge de líder, héroe o justiciero, hacer frente, hasta bajar su incidencia, al crimen organizado, que, en apariencia, hasta estos días no se ve debilitado.

Pero también tomar en cuenta que, desde hace algunos años, agrupaciones, legisladores, líderes sociales, gobernantes, ex Presidentes de la República (como Vicente Fox, que hasta empresario del ramo quiere ser) y más, pujan por la legalización de las drogas (empezando por la mariguana) para consumo lúdico o médico.

Vaya, en pocas palabras, que el compromiso de desterrar o, cuando menos, disminuir considerablemente el consumo de drogas en México no está tan sencillo, y ni siquiera es un asunto a resolverse en el corto plazo.

Seguramente el apoyo de “Robin Hood” (o “Chucho El Roto”), en su faceta de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ayude en grande, pero muy seguro se requerirán de otras instancias, no sólo como observadoras.

Dicen que no hay peor lucha que la que no se hace. Aunque la verdad también sería necesario contar con una fuerte e incorruptible “Liga de la Justicia”.

Como dijo el Presidente, “por si las moscas”.

[email protected]

[email protected]

@RobertoCZga