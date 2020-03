CUANDO se escuchan y se leen los relatos de la violencia y del control que sostienen los miembros del grupo de Tepito en la venta y manejo de las drogas en los antros y bares, pues no entendemos lo que en realidad sucede en la Capital que viene siendo el corazón del país.

En el BAR 27 de la avenida San Jerónimo, en una de las zonas más exclusivas de la capital, el día 23 de febrero se dejó sentir el poder de la Unión Tepito ya que cuando violentaban a una jovencita, un grupo de estudiantes fueron en su apoyo y lo que recibieron fue una terrible golpiza apoyada por los “guardaespaldas” donde además les robaron, golpearon impunemente, amenazaron con armas de fuego, y todo ello con la complicidad de los agentes que se supone están para cuidar a los asistentes, y todo porque hay contubernio con los policías, funcionarios públicos y dejan que sigan operando este tipo de establecimientos en todos lados.

Por ejemplo en la zona de la colonia Roma hay muchos sitios donde se da el tráfico de drogas y venta de bebidas a los menores de edad, todo bajo la protección de funcionarios y policías y agentes que cuidan los centros y están ligados a los traficantes de la Unión Tepito y nadie hace nada.

Por esa razón, por mucho que realice bien su función Omar García Harfuch, este tipo de eventos donde los funcionarios de las delegaciones protegen y controlan el tráfico, se da una idea de que la ciudad está sin manejo ni control en los temas de seguridad y por supuesto impacta en la labor de Claudia Sheinbaum.

CÁRDENAS, ACLARACIÓN PERTINENTE

Después de que el Presidente en una de las mañaneras declarara que en el “accidente” donde perdieron la vida Don Carlos Madrazo y muchos pasajeros en el avión accidentado en Monterrey, era obra de los sicarios incrustados en el ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL, y que esta versión se la había contado Cuauhtémoc Cárdenas, el mismo Cárdenas en el diario La jornada envía una nota que explica la reunión:

“ACLARACIÓN: LOS RESPONSABLES DE LA MATANZA DEL 68 TIENEN NOMBRE Y APELLIDO”

“El día de ayer, 24 de febrero del 2020, el Presidente de la República, en su entrevista tempranera, mencionó que yo, en alguna ocasión, le platiqué que un día en la Ciudad de México, llegando a casa de mi padre lo había encontrado acompañado del general Marcelino García Barragán, en ese entonces Secretario de la Defensa Nacional, quién salía”.

“Que habiéndose ido el visitante, pregunté a mi padre a qué había ido, respondiéndome que a conversar sobre distintas cuestiones, entre ellas la de la masacre del 2 de octubre del 68, mencionando que el responsable de las muertes y la agresión a los manifestantes había sido el Estado Mayor Presidencial, lo que, señaló el Presidente en su entrevista, constituye una mancha para el Ejército, seguramente, agregó, por órdenes del mandatario supremo”.

“A veces, al transcurrir el tiempo (de aquella conversación debe haber pasado más de un cuarto de siglo) algunos detalles se vuelven imprecisos. Lo que yo puedo haber dicho al hoy titular del Ejecutivo es lo que escribí en 2010 en el libro SOBRE MIS PASOS (pág. 96)”.

“… Pocos días después de desplomarse el avión en el que perdieron la vida el licenciado Carlos Madrazo, su esposa y todos los pasajeros de aquel vuelo comercial que se dirigía a Monterrey -oficialmente se reportó como accidente-, el general Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa Nacional, había visitado a mi padre en la Casa de Andes. Le dijo con los ojos rasos de lágrimas (según lo refirió mi padre, que hasta años después me lo contó), entre otras cosas, que la caída del avión en que viajaba Madrazo se había debido a un acto de sabotaje, preparado y mandado por Gutiérrez Oropeza (general Luis Gutiérrez Oropeza, en ese momento Jefe del Estado Mayor Presidencial), quién era dado al uso de la violencia y el Presidente se lo permitía”.

“En el mismo libro señalo (pp.93-94): Considero injusto que el Ejército, como institución, cargue desde el 2 de Octubre de 1968, con la responsabilidad directa de la masacre. Que a todos los miembros del Ejército, a los activos en 1968 y hasta hoy, se les siga considerando como responsables de la pérdida de vidas, de los encarcelamientos políticos, de las desapariciones, de la represión que violentamente atropelló entonces leyes y derechos… las muertes, la violencia y la represión en Tlatelolco no se dieron por la acción institucional de todos los miembros del ejército, de las policías o los empleados de las diferentes dependencias del gobierno, sino por la decisiones tomadas por el Presidente, transmitidas y cumplidas por funcionarios civiles de distintas áreas de la administración y por el jefe del Estado Mayor Presidencial, General Luis Gutiérrez Oropeza, por quienes comandaron al cuerpo de militares que hizo presencia en la Plaza de la Tres Culturas, los generales Hernández Toledo y Masón, por los soldados, oficiales y jefes militares que tomaron parte en aquellas operaciones”.

“Las responsabilidades en los hechos del 68, en el sabotaje al vuelo en que iba Carlos MADRAZO, EN LA REPRESIÓN DEL 10 DE JUNIO Y EN ACTOS SIMILARES QUE SE HAN SUCEDIDO EN DIFERENTES MOMENTO DE LA VIDA PÚBLICA (Acteal, Aguas Blancas, los 43 de Ayotzinapa, Tlataya, etcétera), recaen en individuos que tiene nombres y apellidos, y que son éstos a quienes nunca debió ni debe bríndaselas impunidad y a los que la historia debe señalar.

Las instituciones, el recientemente desaparecido Estado Mayor Presidencial, el Ejército y otras, ninguna responsabilidad tienen como tales, los individuos que han tomado decisiones que han devenido en asesinatos, violaciones de derechos y tragedias humanas son quienes deben cargar con la sanción social e histórica con esas responsabilidades”… por ello, insistimos, consulten las obras de mi autoría: LA TRAICIÓN SE VOLVIÓ GOBIERNO, Y LAS VOCES DEL SILENCIO POLITÉCNICO…