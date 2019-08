Rescoldos que siguen quemando

HACE ALGUNOS AÑOS, ALLÁ POR 1973, enojado por algunas publicaciones, le comenté a un muy querido y respetado amigo que comenzaría a escribir lo que en la realidad había sucedido en el transcurso del MOVIMIENTO DE 1968 y este hombre de fieles principios, nacionalista, conocedor del espíritu y del carácter de los hombres del poder, me dijo: “Hagamos un trato, daremos a conocer las cosas hasta que todos estemos muertos”, en principio no le entendí, pero al paso de los años, viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos al lado de los hombres del poder que de una u otra manera fueron protagonistas de aquellos tiempos, donde no se jugaron los sueños juveniles sino los grandes intereses internacionales que buscaron el golpe de Estado en México y lo que resultó, al final, en lo que he llamado LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL ADELANTADA, pude entender lo que significaron aquellas palabras, pues sí: “Hay tiempos para tragar sapos, hay otros para digerirlos, otros para defecarlos y otros para aplastarlos, todos con la sonrisa en la boca” y, seguramente, cuando vemos y olvidamos que en otros tiempos a lo mejor con un sentido de venganza o de control político de los grupos, varios presidentes se “atrevieron” a poner en la cárcel a algunos funcionarios que en sus tiempos tuvieron gran importancia administrativa y cercanía con el presidente que dejaba el poder, y esto, siempre se realizó con el pretexto de la lucha contra la corrupción y el caso es que ésta continuó en todo su apogeo, por ello, también, cuando comentaba que en una de las instituciones en que había laborado existía una enorme corrupción, me comentó: “Pues a lo mejor, pero eso es normal en un país donde los recursos de la política para alcanzar el poder se generan desde la misma administración, el asunto es que no se lo lleven a los bolsillos, y si este fuera el caso, pues es mejor que se pongan a rezar… porque, seguramente, les cobrarán el “chistecito”, por eso, ahora, hay un intenso clamor de que a los grupos políticos y a los partidos se les brinden recursos públicos para que tengan con qué jugar…” y así se fue haciendo el truco de la sucesión presidencial, porque, anteriormente: “Político pobre, era un pobre político”, por ello se formaron los grupos como el de “atracomulco”, acumulando muchas riquezas para mantener a sus gentes en el juego del poder.

El manejo operativo de desviar recursos públicos desde una secretaría pasando por contratos a universidades y que éstas o sus rectores se hicieran de la vista gorda y dejaran fluir miles de millones de pesos que no quedaron en ellas o en los bolsillos de ellos, pues me parece muy complicado, pero se produjo, y el asunto es que esos recursos, sin duda, se aprobaron por el presidente y se dieron cuenta los secretarios metidos y el secretario de Hacienda que es de donde fluyen los recursos, digo que el presidente porque en este país, sin duda alguna, una operación de tal nivel no se realiza por las pistolas de los subordinados si no tienen la aprobación del presidente, por ello, el mismo Andrés Manuel López Obrador, el día 14 de agosto, durante la mañanera y explicando cómo operaban los jueces y el sistema judicial decía que, “incluso, todos sabían que existía un abogado en la presidencia que traía controlado a los jueces y ministros y que era cómo se les giraban instrucciones para ‘aplicar la ley’ y que hoy, eso, no existe”, pero si así comentó es que existía y esto quiere decir que el presidente tenía sus mecanismos de operación para girar instrucciones que les sirvieran a sus intereses, a sus cuates o al control del poder y, esos miles de millones de pesos que no se encuentran, pues muchos dicen que fueron a fluir a las “campañas políticas” que seguramente apoyaba el presidente en los estados o en el país….

Si esto se va aclarando, es lógico que existen muchos funcionarios, políticos, empresarios, rectores y banqueros que se aliaron para este proceso y entonces, si en verdad se quiere poner el ejemplo y mostrar que se aplica la ley en parejo, pues veremos a muchos personajes importantes desfilar por la barandilla y algunos llegar a las rejas y la prisión y no sería descabellado que ese abogado ligado directamente en la Presidencia y que era el latiguito para jueces, magistrados y ministros, pues tendría que ser interrogado para conocer parte de este mecanismo que se ha ido utilizando para imponer las condiciones del presidente del neoliberalismo… y así pues, saldrían muchas chispas que a lo mejor incendian la pradera y, cuando la pradera está muy seca, pues cualquier chispa es muy peligrosa, sobre todo, cuando la sede del poder esta por esos rumbos….

Ahora las cosas se ven de diferente forma, pero en el sexenio pasado, donde la mano pachona y negra del presidente se sentía por medio de los secretarios de Gobernación, la PGR, Hacienda, Policía Política, Ejército, grupos empresariales, medios de comunicación, jueces y SCJN, oficinas de Presidencia y otros grupos donde no se podría dejar a un lado al mismo EMP quien provocaba “accidentes” o ejecuciones extrajudiciales, pues cualquier funcionario solamente hacía lo que le ordenaban no lo que se le ocurría, esa era y es a lo mejor la fuerza del presidencialismo y del presidente, así se opera y operaba el poder y ni modo que me digan que una señora solamente, porque se le ocurrieran cosas, las podría hacer sin el consentimiento del mero mero, claro que, aquí, hay todavía viejas brazas que siguen quemando a muchos del actual gobierno con las pendejadas que, por las calenturas, se dieron con el “padrote” Carlos Ahumada….

Y bueno, ya saben que, por unas nalguitas, la ranita, pierde la cabeza….