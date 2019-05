‘¿Quo Vadis AMLO?’

El voluntarismo político e ideológico del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un límite: El de las leyes de la economía, ciencia imperfecta en su aplicación cotidiana, pero ciencia al fin, sobre todo cuando se entienden y aplican correctamente sus fundamentos teóricos y se dispone de una sólida evidencia empírica para la toma de decisiones de política económica. El gran reto de López Obrador es admitir que la economía creció apenas 2% en 2018, la tasa más baja desde 2013, y, sin demora, convencer a los mercados y a los inversionistas de que, bajo su guía, esto puede mejorar, pero no puede dejar pasar mucho tiempo sin anunciar nuevas políticas y medidas si desea ver mejores resultados a corto y mediano plazos. Es urgente que el presidente reúna a sus más confiables consejeros y asesores en materia económica, de comunicación social y de asuntos internacionales, para diseñar y aplicar una nueva estrategia que permita cambiar, a favor de México y de su gobierno, las expectativas y previsiones que hoy por hoy predominan entre los analistas de los organismos financieros internacionales y en las más reputadas publicaciones especializadas Y, por desgracia, podemos constatar con asombro y preocupación que las discrepancias entre las proyecciones y propuestas del presidente, por un lado, y las de los expertos y publicaciones especializadas, por el otro, no sólo no se reducen, sino que persisten e incluso se amplían.

La tesis que presenté y defendí en la Universidad de Harvard se titula “Economía Política del Crecimiento en el México Moderno” y está fundada en una base de datos, de más de 100 años, que yo mismo constituí sobre el comportamiento de la economía mexicana y las variables que determinan su crecimiento. Ahí queda muy claro que son dos esos motores: 1) La inversión extranjera directa, que contenga innovación tecnológica, pues sólo por ese medio se puede aumentar la productividad total por hora/hombre ocupada, ya que, por desgracia, en México, la gran mayoría de las empresas prefiere importar tecnologías probadas, a pesar de los estímulos fiscales y los apoyos, siempre exiguos, del Conacyt, y, 2), la inversión en educación media superior y educación para adultos, incluyendo el aprendizaje de la lengua inglesa, a fin de dotar a la potencial fuerza laboral de las destrezas necesarias para utilizar y aprovechar correctamente las nuevas tecnologías. Ciertamente, otros factores importan, como la inversión en infraestructura y la preservación de un buen clima laboral, pero esas dos son las decisivas.

En ese sentido, preocupan, sobremanera, los desplantes retóricos de López Obrador, que conllevan el riesgo de ahuyentar a los de por sí cautelosos inversionistas extranjeros. Cito, como botón de muestra, lo publicado por mi apreciado colega Ricardo Alemán: “Ya han sido varias las ocasiones en las que el gobierno mexicano ha sido advertido sobre la estabilidad económica y su baja certidumbre. En esta ocasión, la inversión fija bruta no fue lo que se esperaba, pues bajó un 2.5% de enero a febrero. Según datos del INEGI, durante el mismo periodo, en 2018, el indicador cayó 2% y, pese a que, en cierta medida, siempre se observa un declive en la mayoría de los rubros, fueron la maquinaria y los equipos de trabajo los más afectados. Incluso, diagnostican un retroceso de poco más de 5% anual. En el ramo de la construcción, el mercado se contrajo 2.3% en comparación con el mes de enero, además de que no ha mostrado crecimiento alguno, por lo que podrá detener la inversión de empresarios para este año. Cabe mencionar que, sólo un mes antes, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, había anunciado que durante la gestión obradorista era posible alcanzar 2% de crecimiento económico en 2019, sin embargo, la incertidumbre que crean las decisiones del presidente y el movimiento financiero global no aseguran que la meta pueda ser alcanzada”.

Por su parte, la revista especializada Forbes reporta datos alarmantes. La citó: México se desploma ocho posiciones en el ranking de inversión extranjera directa. México cayó a la última posición del ranking elaborado por A.T. Kearney, pues sólo logró una calificación de 1.49 puntos. México cayó ocho posiciones en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa que elabora A.T. Kearney, para ubicarse en el lugar 25, colocándose como último de la tabla. China e India, los dos países emergentes restantes del ranking, se ubican en las posiciones 7 y 16, en ese orden. Durante 2017 y 2018, México había ocupado el lugar número 17 en inversión, pero ahora cayó a la posición 25 debido a su calificación de 1.49 puntos, contra el 2.10 que logró Estados Unidos, el primer lugar del ranking. Según la firma que elabora el análisis, el resultado pudo haber sido producto de la expectativa de que “el gobierno podría comenzar a desmantelar los procesos de privatización que había comenzado, aunque se ve con buenos ojos el que abra su economía mediante nuevos acuerdos comerciales”. En contraste, según datos de la Secretaría de Economía, la Inversión Extranjera Directa (IED) aumentó 6% en 2018, siendo el sector manufacturero el que concentra 49% de esa inversión. La economía mexicana está en un punto de inflexión, pues el FMI redujo su expectativa de crecimiento para 2019, al igual que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto se debe, en buena medida, a que se están echando para atrás varios proyectos de privatización en sectores clave, como en el energético, explicó la firma. Además, señala el estudio, hay otros factores que podrían afectar el sentimiento de inversión, como el que las calificadores cambiaran el panorama crediticio del país a negativo luego de que el gobierno decidiera ocupar un rol más activo en las finanzas de la petrolera más endeudada del mundo: Pemex. En la parte positiva, analistas de A.T. Kearney señalaron que de materializarse el T-MEC se mejorarían las perspectivas de inversión.

Y es que en México, desde hace unos meses, tenemos un nuevo gurú que ha logrado convencer a millones de paisanos de que él es quien los va a sacar de la miseria y el abandono regalándoles dinero… pero poquito. ¿Y qué se necesita para creer en esa estupidez? Ser resentido; creer que existen políticos de buena fe; ser flojo; tener envidia de los exitosos… y ser muuuy pendejo. Las promesas basadas en la nada, cuando no se cumplen, crean un rebote de repudio. Ojalá y estos paisanos nuestros se den cuenta lo más pronto posible; todavía estamos a tiempo de echar reversa. Esto de la venta de ilusiones es uno de los mejores negocios creados por el hombre. Y es un fenómeno sociológico que deberían de analizar y enseñar en las universidades.

Como objetivo clave de su cuarta transformación, López Obrador se ha propuesto estrechar, sustancialmente, los inaceptables abismos que hoy separan a los mexicanos más depauperados de los más escandalosamente adinerados. También se ha propuesto reducir la pobreza masiva con sus terribles, y en ocasiones irreversibles, secuelas de mortalidad infantil, desnutrición, analfabetismo funcional y desintegración familiar, pero nuestro Ulises de Macuspana debe comprender que esas metas no podrá alcanzarlas sólo o, primordialmente, a partir de “programas sociales”, subvenciones presupuestales o “proyectos públicos” no redituables o tecnológicamente obsoletos. Por su propio bien, y el de México, López Obrador no debe escuchar los cantos de las sirenas aduladoras. El Presidente de México debe comprender que para alcanzar sus propósitos se requiere de una economía que crezca, sostenidamente, a tasas suficientes. Y, por desgracia, las previsiones más creíbles no apuntan en ese sentido. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), al recortar los pronósticos de crecimiento para éste y el próximo año, descartó que México pueda crecer al 4% para el final del sexenio.

