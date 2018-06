Es muy difícil que el Pejecutivo se trepe cuando lo que no tiene es estructura para el mero día de las elecciones y ha hecho todo lo posible para que sientan traicionados los que se la rifaron con él para crear con casi nada un partido nacional… y quedarse mirando cómo reparte candidaturas a todos los que dijo iba a combatir

El marido de la esplendorosa hija mayor de la abuela Elena (ya sabe cuál, la de Autlán de la Grana, Jalisco), por alguna razón que nunca supo este López, no era bienvenido ni en su casa ni en ninguna otra de la familia.

Pasaron los años y el señor, de pobretón pasó a media clase, clase media, tres cuartos, riquillo, rico, ricote, riquísimo (pero de veras muy rico).

De a pocos empezó a ser invitado a fiestas y celebraciones de algunos tíos y una tarde fue a casa de su suegra (la abuela), a invitarla personalmente a celebrar su cumpleaños (en un salón de moda, con tres orquestas).

Doña Elenita no lo dejó entrar a su santa casa: -A ver, usted no entiende, cuando era pobre me caía mal y de rico, también -y ya.

Algunos integrantes de la clase política nacional (algunos, ni tantos), suponen que el santo señor de Macuspana, el Pejesús, redentor autodesignado de todos nosotros los del peladaje, ya apesta a triunfador, que la elección del 1 de julio próximo (muy próximo), es un mero trámite (ya ha de haber mandado a hacer la banda presidencial de su talla, porque se manda a hacer, no crea que la de Fox le quedaba a Calderón).

Está bien. Supongamos sin conceder, que ya es 2 de julio y que el Pejelectoral arrasó en las urnas (es suposición, no se ponga de malas).

A partir de ese momento iremos sabiendo, de a poquitos, a quién eligió la ciudadanía para presidente del país, jefe de Gobierno y de Estado, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

¿Quién va a ser Presidente?: el Pejehová tonante que el 12 de diciembre pasado, cuando se registró como candidato, dijo: “(…) al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Lo que significa que respetará todas las reformas, que ya son ley… ¿o va a cercar con muchedumbres el Congreso como hizo dos veces a la Asamblea del entonces DF, para obligarlos a legislar a su capricho?… y por cierto, el Pejetrolero ha dicho también que acatará “todas las leyes justas”, entendiéndose que ese carácter de “justas” se los otorga él por sus calzones. Prepárese.

¿Quién va a ser Presidente?: el que en los mítines insulta a todos los que no estén incondicionalmente de su lado… ¿o el conciliador que una vez que baja del estrado proclama “amor y paz?

¿Quién va a ser Presidente?: el que va a suspender la construcción del aeropuerto porque es un monumento a la corrupción, porque en ese terreno se van a hundir las pistas de aterrizaje, porque se va a inundar y es un atentado a la ecología… ¿o el que dice que lo va a concesionar, que así está bien?

¿Quién va a ser Presidente?: el que va a fumigar a la “mafia del poder” y acabará con la corrupción con la sola luz de su aura… ¿o el que les otorgó ya un perdón a todos?… el que va a dar seguridad más rápido que lo que se hace una sopa Instant Ramen… ¿o el que va someter a consulta popular una amnistía a los narcos? (ya dejando atrás lo de que por encima de la ley nadie).

¿Quién va a ser Presidente?: el que hará y dará todo por el “pueblo bueno”… ¿o el que dice que no confía en las organizaciones de la sociedad civil? (que se supone están integradas por ciudadanos, que también son pueblo), porque él declaró en la entrevista en Milenio TV: “Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas independientes”, y agregó para que no tenga usted dudas: “(…) las instituciones impulsadas por la sociedad civil simulan independencia, pero en realidad sirven a la mafia del poder”. Luego no ande chillando.

¿Quién va a ser Presidente?: el admirador de Juárez, Madero y Cárdenas o el amigo de Bartlett, Lino Korrodi, Hugo Erick Flores (líder del PES, partido al que el Pejengañador tachó de estar “al servicio del régimen”); Gabriela Cuevas (la 23 años panista, la que exigía muy exaltada que el Pejetrolero enfrentara el juicio de desafuero); Paco Ignacio Taibo, el expropiador; el briago Félix Salgado Macedonio (el que declaró: “(…) soy incorregible, soy impredecible, soy incalumniable, todo lo que digan de mí es cierto”); José Luis Pech (ex priísta que nombró delegado de Morena en Yucatán a pesar de que le renunciaron diez de los once comités municipales de su partido por considerarlo parte de “reciclaje de políticos corruptos”); Sergio Mayer, actor y modelo muy amigo de Calderón, que en 2012 defendió su elección y dijo que el Peje trataba de “manchar el proceso electoral”)… y otros que no menciona su texto servidor en inusual ejercicio público de prudencia.

¿Quién va a ser Presidente?: el que dijo en Gómez Palacio, Durango (el 5 de abril de 2013, muy presente tengo yo), que las alianzas entre el PT con el PAN y el PRD con el PRI, eran “promiscuidad política (…) pragmatismo ramplón en la búsqueda de los cargos”… ¿o el promiscuo que se alió con el PT y el PES en busca del máximo cargo político del país? Fíjese.

¿Quién va a ser Presidente?: Andrés Manuel o López Obrador, porque de que tiene al menos dos personalidades no hay duda (no es cierto: sabe que es su última oportunidad y está dispuesto a hacer tratos con tirios y troyanos, la cosa es aposentar su sacro trasero en La Silla); sí ¿a quién le va a dar el electorado el poder?, al que promete acabar con la mafia del poder o al que recibe a todos los que se le suman, así hayan sido destacados miembros de los pestíferos PRI y PAN (que lo de Bartlett y Korrodi es de poner los pelos de punta).

¿Quién va a ser Presidente?: ¿el que insulta al Ejército y asegura que lo va a desaparecer para integrarlo junto con las policías de todo el país en una Guardia Nacional?

Ya de regreso a la realidad: no es seguro el triunfo de ninguno y lo más seguro es que pierda el que va a perder, aparte de que es muy difícil que el Pejecutivo se trepe cuando lo que no tiene es estructura para el mero día de las elecciones y ha hecho todo lo posible para que sientan traicionados los que se la rifaron con él para crear con casi nada un partido nacional… y quedarse mirando como reparte candidaturas a todos los que dijo iba a combatir.

En fin: ¿quién va a ser Presidente?