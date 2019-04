¡Que suene esa banda!

No sé cuál sea su caso, el de este menda, en aquellos lejanos tiempos en que estaba sujeto a la autoridad paterna (más bien materna), por lo de la minoría de edad… insisto, ignora si le pasaba a usted que, pedía un permiso (no para ir a una excursión a Haití, ni a África… para lo que fuera, ir al parque, ir a comprar un helado, lo que fuera, cualquier tontería)… y si la mamá (así le llaman a algunas, ha oído este menda), respondía: -“Lo que diga tu papá” –era asunto concluido: permiso denegado… porque “papá”, contestaba: -“¿Ya le dijo a su madre? –sí, decía uno por baboso; -“¿Y qué le dijo?” –que lo que tú dijeras; raro, ¿no?, el “usted” y “tú” entre padre e hijo… así eran: -Dígale que está bien lo que ella decida… -a la tercera o cuarta vuelta, mejor se quedaba uno con la nariz pegada al vidrio de la ventana… El primo Pepe tenía su propio estilo: No pedía permiso para nada… pero, bueno, sus papás no se parecían a los de este menda. Nadita.

¡Listo!, ya se aprobó la re-reforma educativa. ¡Perfecto! Se le recuerda al amable lector la españolísima “Ley Campoamor”:

“Y es que en el mundo traidor / nada hay verdad ni mentira: / todo es según el color / del cristal con que se mira” (cuarteta del casi olvidado Ramón de Campoamor, nacido en Navia, Asturias en 1817; fiambre en Madrid, en 1901; en vida, más famoso que la Coca Cola… chin).

Pero la frase, esa cuarteta, no se olvida… todo es según el color del cristal con que se mira… mundo traidor. Si don Ramón fuera mexicano y viviera aquí, en estos años… le hubiera salido al pelo.

La Jornada, publicó en su portal (nota de Alejandra Canchola y Horacio Jiménez): “México ganó con la reforma educativa: diputados”. El líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, agradeció a los coordinadores de la oposición su disposición para avanzar “el reformón” que les fue encomendado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (…) Respecto a lo dicho por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, aseguró estar de acuerdo con que las plazas de maestros pertenecen únicamente al Estado mexicano (…) En conferencia, René Juárez Cisneros, coordinador del PRI, agradeció también al líder del PAN, Juan Carlos Romero Hicks -quien no estuvo presente en la conferencia- por su labor para la construcción del dictamen. Juárez Cisneros consideró que con la reforma avalada “ganó México” (fin de la cita).

Aquí entra la banda al son de La Marcha de Zacatecas: “charrán, charrán, charráaan… charráaan…” ¡ja ja ja!… ganó México, qué ingenio, qué conceptos… ¿qué ganó, quién ganó?… según el color del cristal con que se mire:

Para nuestro Presidente, es un triunfo y por eso dijo que “celebra aval de reforma educativa; rechaza que maestros vayan a controlar plazas” (misma fuente, no se distraiga, cuando vea las comillas, es fusil, arribita lo puse).

Para los de la CNTE (gente dura, muy bien organizada, que representa poco y lo hace valer a puros pantalones… y harto oficio, justo es decirlo… ¿cuál oficio?, ya sabe, no nos hagamos, aquí no hay niños de mamila…), para ellos, ellos ganaron (y sí ganaron… según el cristal). Excélsior (nota de Vanessa Alemán e Iván E. Saldaña). “(…) Con cambios de último momento, los legisladores dieron un cheque en blanco a la CNTE en temas como la admisión, promoción y reconocimiento magisterial o el diseño de planes educativos (…) La modificación regresa el control administrativo docente a los gobiernos estatales, pero mantiene federalizado el pago de nómina (…) El artículo 16 transitorio establece que el proceso de iniciación y ascenso no será por evaluaciones, sino por escalafón, dando prioridad a quien sea la única fuente de ingreso en su familia (…) La reforma precisa que la admisión, promoción y reconocimiento del personal con función docente, directiva o de supervisión, se realizará vía métodos de selección que serán definidos en una ley reglamentaria, en cuyo diseño participará la CNTE.” (Fin de cita, ahí están las comillas).

Falta la ratificación de mero trámite, del Senado y los Congresos locales… esa es la parte fácil… pero, faltan (redoble de tambores, se solicita al respetable público, silencio… la vida del tecleador peligra): peeero, faltan las leyes secundarias. ¡Alabado sea Dios! Nada para nadie. Esperemos el segundo tiempo. Comerciales.

El que ya sacó el bulto al toro es el Congreso federal… ¿quiere el señor Presidente su re-reforma?… ahí está. Ya cumplimos. Ahora se tienen que tragar el cuento… ¡los de la CNTE! (los facilitos… ja ja ja… de veras…).

Según un tal Herb Cohen, del que se dice es el mejor “negociador” del mundo: “el dueño del tiempo es el dueño de la negociación”… y la CNTE, créamelo, no tiene prisa, ninguna prisa… nadie tiene prisa en perder.

Por supuesto ahora, sumará a su marcador personal nuestro Presidente esta re-reforma (igual que el triunfo contra el huachicol, la extinción de la corrupción… ahí le sigue usted), pero su equipo, tendría que fajarse las naguas (o pantalones, seamos incluyentes), para decirle la verdad, monda y lironda: señor, esto está del nabo. Planito.

La única solución es dejar de darle un poder que no tiene la CNTE… y van al revés: es lo que la CNTE quiera. A todo dar… si creen que pueden engañar a esos caballeros, están bajo los efectos nocivos del consumo excesivo de bebidas embriagantes, o francamente fuera de sus cabales. Nadie, se repite, tiene prisa en perder.

La otra posible solución sería poner a cada quien en su lugar… (¡Ay, Quique!, ¡si no hubieras metido la pata!, si no hubieras creído poder con una señora mayor, que tiene gónadas de Tiranosaurio rex…esto sería historia antigua). Se repite la Marcha de Zacatecas, aparece en el horizonte doña Elba Esther Gordillo (o, ¿mejor, la de Juan Charrasqueado?, sí… puede que mejor… cuídense, que ya por ahí los andaaan buscaaando, son muchos no los vayaaan a arrastrar…). Nadie se mueva de sus asientos, falta la mejor parte del espectáculo: ¡Que suene esa banda!