Que se agarre Calderón y hay que cuidar al presidente

13

PUES LA VERDAD, LA MERA VERDAD, CADA DÍA 13 Y 15 DE SEPTIEMBRE, CON UNA COPA DE MEZCAL O DE TEQUILA ME ENCANTA GRITAR: ¡VIVA MÉXICO, TRAIDORES!

EL DÍA 13 PORQUE FESTEJO MIS 76 AÑOS Y EL 15 PORQUE ES EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA QUE AÚN TENEMOS QUE BUSCAR ALCANZAR EN MÉXICO.

EL LUNES 7 DE SEPTIEMBRE APARECE PUBLICADA, CON FIRMA DE LA REDACCIÓN, EN EL DIARIO LA JORNADA, UNA INTERESANTE ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR E INICIA: “En contra del presidente Andrés Manuel López Obrador se han alineado las élites empresariales y políticas, partidos, medios de informativos y periodistas de México y del extranjero, comentaristas, economistas, científicos y artistas, así como organizaciones internacionales que no han dejado de golpear -ni inventar ni insultar- un solo día en los 21 meses que lleva en el cargo, pero él es empecinado y se le ve tranquilo. A pesar de ello, su compromiso con la libertad de expresión se mantiene incólume y su voluntad transformadora, intacta…”.

Y bueno, podríamos decir que no estamos del todo de acuerdo, vemos en su cercano grupo de incondicionales y leales a grandes empresarios, financieros y comerciantes que anteriormente eran tachados como la MAFIA DEL PODER y ahora, son los ALIADOS DEL PODER, muchos de nosotros que escribimos y somos profesionistas lo apoyamos y admiramos de tal suerte que debemos agradecer a los medios que nos permiten mantener esa libertad entre ellos y mostrar que no todos golpean, sino que también apoyamos a pesar de los duros golpes económicos que dan a nuestros medios de comunicación en un claro intento de eliminación que no se podrá negar, algunos, a lo mejor, solamente somos autocríticos y críticos por la experiencia que hemos vivido en la política y la comunicación, pero no inventamos nada para golpetear ni lastimar al presidente y su política.

Es más, en nuestros últimos libros, en plena contienda contra Peña Nieto estábamos y estamos en su favor, y así ha sido, así que cuando menos no sé cuántos, pero creo que hay muchos en todo el país, los que mantenemos una buena línea y admiración por la política del presidente, claro que no con todo su equipo y menos con los jefes de tribus de lo que en realidad es su CREACIÒN: MORENA, que es solo de él y para él, pero no han logrado construirlo en partido… oportunismo, ambiciones e intrigas de tribus y grupos lo impiden.

Sin duda, AMLO es un gran luchador social, claro en su proyecto personal, al grado que asegura que al terminar su mandato no vuelve a participar para ocupar ningún cargo político, “ya vendrán otros”, porque él seguro que ha contribuido al cambio de visiones y misiones en todo el país.

Así que los perversos que aseguran que vamos a la dictadura, pueden dormir tranquilos que no se mantendrá él en el poder aunque el “pueblo se lo demande”, ya cumplirá a su manera y bien. Claro que tendremos cambios profundos ya que no se hace un simple cambio de gobierno, sino, asegura el presidente, se va a realizar un CAMBIO DE SISTEMA, Y ESTO TENDRÁ MUCHOS PERO MUCHOS CAMBIOS.

“Convencido de la viabilidad de la consulta ciudadana para enjuiciar a sus antecesores, el mandatario tiene claras las causas por las que considera podrían ser llevados ante la justicia: de la corrupción al NARCOGOBIERNO, del fraude electoral a la entrega del patrimonio nacional. SI ESTADOS UNIDOS SOLICITARA LA EXTRADICIÓN DEL EX PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN, MÉXICO LA CONCEDERÍA EN ATENCIÓN A LOS ACUERDOS BILATERALES ESTABLECIDOS” Y, seguramente, como mandatario, sabrá algo que no conocemos todavía los mexicanos sobre el proceso contra García Luna, y pues a lo mejor ya prepara el terreno, no es venganza será justicia y se tendrá que ver la realidad…

Y durante 33 años de hacer actos políticos se fue fortaleciendo: LO QUE NO MATA FORTALECE, y eso hicieron los intereses que se ligaron para obstruir su camino, pero llegó y ahí está, ahora, considerado por la gente como un buen hombre, leal, con principios, valores, honestidad y lealtad a su pueblo, por ello, cuando algunos piensan que con simples intrigas y notitas y manifestaciones sobre ruedas lo destruirán, no piensan en la reacción de sus gentes, millones de mexicanos que lo apoyan y respetan y lo fortalecen.

La entrevista de LA JORNADA sin duda es extraordinaria y aclara muchas cosas, entre ellas la importancia de eliminar el fuero al presidente, que no lo utilicen como escudo para las ambiciones personales algunos diputados.

Es una realidad que cuando un político tiene el apoyo popular de millones de mexicanos, que le respetan y creen en él, que ven los cambios y los apoyos que llegan ya casi a atender al 70 por ciento de los pobres de México, puede estar seguro, pero esto no implica que todos, incluyéndolo a él.

Tiene que mejorar su seguridad personal porque no faltan ni los enemigos, que los hay y los tiene, ni los loquitos o los golpistas y sicarios de los grupos del poder real que siguen en el país.

Cualquier atentando en su contra sería una enorme desgracia nacional, ya nos imaginamos saliendo a las calles a miles y miles de hombres y mujeres indignados buscando la revancha y la justicia y llegando a la violencia y a la anarquía.

A lo largo del tiempo se han tenido experiencias en América donde los atentados y los golpes en contra de los buenos mandatarios han provocado violencia y anarquía para que, al final, se impongan las armas de los poderosos y de los grupos internacionales que controlan la economía y la economía militarista en el mundo.

Por ello cuando existe un político de buen fe, de principios, de lealtad y honestidad este se convierte en un peligro para los hampones nacionales e internacionales que siguen en el mundo y con sus perversidades logran el control de muchos países, por esto, hay que tener cuidado y apoyar al presidente, pero sobre todo, cuidarlo…