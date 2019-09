Que realicen investigación de campo

No hay duda de que todos estamos angustiados y horrorizados por la inseguridad. No sé si los políticos, funcionarios y policías han sufrido los atracos en sus casas, los robos en las calles, las amenazas para cobrarles piso, los secuestros exprés, los intentos de asesinatos o asesinatos de seres queridos, las violaciones de sus hijas o hijos, en fin, debe ser terrible esto que sucede, lo podemos atestiguar de manera personal en varios asaltos a la casa y al negocio familiar, los robos programados desde que vas a sacar dinero a los bancos y en vez de que te acepten utilizar las transferencias bancarias para hacer pagos a otras cuentas de otros bancos te las comprometen y dicen que no están autorizados a realizarlas, obligándote a retirar el dinero en efectivo para llevarlo a depositar a las otras instituciones y uno se da cuenta de que todo es un trampa, porque el cajero ya está puesto de acuerdo con los hampones para señalarlo y que lo asalten, de esto hay muchas evidencias e incluso las complicidades con los policías cercanos para que se retiren en el momento de los asaltos y uno, ya cansado de poner las denuncias y no tener ninguna respuesta pues lo que hace es no perder el tiempo y buscar formas de protección a su casa y negocio, por lo que hay que gastar mucho más dinero y eso que una de las primeras obligaciones del Estado es la de proteger la vida y las propiedades de sus ciudadanos… pero nos hacemos como el Tío Lolo.

Hace unos días aparecía en uno de los diarios la historia de una abogada que de pronto llamaron a su puerta y al abrir entraron dos rufianes armados con armas de grueso calibre y le dijeron que en un mes tenía que depositarles o entregarles cinco millones de pesos y para esto le mostraron las cuentas de sus bancos y la pusieron en comunicación con un “comandante” del grupo delictivo, al terminar, uno de los rufianes la obligaba a desvestirse y la comenzó a violar, en el transcurso llegó a visitarla otra mujer que corría con la misma suerte.

Esto debe ser terrible para cualquier mujer o familia, se demuestra que estamos en la indefensión y que al final de cuentas los que tienen el control no son los policías ni los cuerpos de seguridad sino los hampones que tienen mejor información que las propias autoridades y se muestran las relaciones y complicidades que se tienen con los empleados de bancos o funcionarios de los mismos, ya sea por complicidades reales o por amenaza a su integridad, el caso es que cuando se trata de comentar esto con los políticos todos se remiten a que “antes nadie protestaba por lo que acontecía” y eso no es verdad, se denunciaba pero, tal como ahora, todos le hacen la tío Lolo y no hay resultados.

También se sabe que otra de las formas de cobrar las extorsiones por parte de la mafia o de los grupos mafiosos que operan en muchos estados es el que tienen contratados a varios notarios a los que obligan o pagan para legalizar las transacciones, el asunto es sencillo, los delincuentes investigan cómo están las propiedades de alguna familia, secuestran a alguno de sus miembros y después se aparecen con el notario y les obligan a firmar la “compra-venta” de casas o terrenos, de ahí que tienen muchos bienes en inmuebles que ahora venden o controlan para lavar sus fondos, con esa forma no hay posibilidad de hacer reclamos porque ninguna autoridad les hace caso y la impunidad es total, esto mismo sistema ocupan con los clientes que contratan dinero en préstamos del tipo Gota a Gota y, cuando los clientes no pagan por los altos intereses que les cobran pues llegan con los notarios y testigos para realizar las “compra-venta” de sus propiedades o vehículos o joyas y así la mafia o los grupos de operación de la misma siguen en la total impunidad, a pesar de ser conocidos por esas operaciones y ni siquiera los policías investigan a los notarios o “testigos” que se prestan para esas operaciones, en tales condiciones, pues el poder de la mafia aumenta y el valor y la calidad de la seguridad se deteriora cada día más. Los políticos temen a los delincuentes y sabemos que muchos presidentes municipales se hacen de la vista gorda porque está en juego y en riesgo su vida y la de sus familiares y así se van controlando políticamente muchas posiciones, la realidad es que en todo esto también están inmiscuidos muchos agentes financieros que son los que manejan las operaciones para no ser detectadas, lo curioso es que los policías ni las autoridades de hacienda van a ver las inmensas construcciones que se realizan en los pueblos jodidos y en las capitales de los estados y no averiguan la forma en que se vienen construyendo y la forma de sus financiamientos, porque lo más seguro es que no hay financiamiento bancario y todo se realiza con operaciones en efectivo con la complicidad de las autoridades municipales, y si esto es tan sencillo pues uno no se explica la razón por la que no van los responsables a investigar en las construcciones y ven las relaciones que existen con otras que se operan al mismo tiempo, cuando no hay fondos bancarios a disposición en la construcción… o en los préstamos personales o comerciales…

Tendremos que reconocer que la política de austeridad en mucho a contribuido a que este tipo de actos avancen en los estados pobres ya que al no existir proyectos de inversión y de ocupación a los contratistas locales éstos entran en este juego y no entiendan que su solución inmediata los liga a los grandes grupos de la delincuencia organizada como ya vemos existen ahora los grupos que operan los controles en facturación o contratos de empleados de empresas para eludir impuestos, las cuales están ligadas a esos grupos criminales, en este acaso hay que entender que esos grupos cuentan con profesionistas destacados y brillantes que saben encontrar los huecos legales para operar con aparentes actos “legales” que no lo son porque en la práctica defraudan a los mexicanos, a los trabajadores y al fisco, así que si buscan detener el avance real de la mafia deberían emprender una seria investigación en las obras y sus “empresarios” para ver de dónde obtienen los fondos financieros y de cómo obtienen los permisos para sus construcciones violando todas las normas en la construcción… y entonces vamos a comenzar a creer que van en serio en su lucha por la seguridad…