¿Qué hacemos con Masiosare (1)?

Masiosare no deja de ofender y confrontar a México y a los mexicanos. El magnate que ahora despacha en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, D. C., ha adoptado un ácido discurso contra los mexicanos. Donald Trump ofende torpemente a México, primer socio comercial de Estados Unidos, y a los mexicanos repitiendo que “México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas. Están trayendo drogas, el crimen, a los violadores”. En respuesta, y con sobrada razón, el ex presidente de México Vicente Fox aseguró que las declaraciones hechas por el millonario Donald Trump sobre México sólo lo hacen reír. Acompañado de Marta Sahagún, el ex mandatario aseguró que Trump se ha portado como un tonto. “De hombre de negocio a hombre de negocio le digo que está equivocado, que es una tontería lo que ha hecho, y debía de conocer lo que es México y somos los mexicanos: Gente honrada, decente, de trabajo; gente con dignidad; se equivocó; se equivocó mil veces”, remató el ex mandatario.

La ex primera dama Margarita Zavala escribió en Twitter un mensaje dirigido al republicano: “Los mexicanos tenemos dignidad y repudiamos su discurso de odio”. El destacado historiador Enrique Krauze también dijo, en un tuit, que Trump debería disculparse “por llamarnos ‘violadores y asesinos’. Con Televisa, Krauze dijo que “a los tiranos no se les apacigua; se les enfrenta”, y ha recordado las ofensas que el republicano ha hecho a los mexicanos, como llamarlos violadores o criminales. Como dijo el lamentable y prematuramente fallecido Juanga, “¿pero qué necesidad?”. ¿Qué hacemos con Masiosare?

En principio, es indispensable que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y su equipo actúen con destreza y celeridad para impedir que la retórica y las sucias y torpes maniobras de Masiosare frenen los flujos de inversión extrajera directa y de tecnología hacia México, sobre todo ahora que nos son indispensables para apuntalar el retorno al crecimiento económico sostenido y para consolidar la apertura internacional de nuestra industria petrolera. Exxon, Chevron y Royal Dutch Shell están entre las 14 petroleras precalificadas para participar en la Ronda 1.4 de yacimientos de aguas profundas, en donde se contemplan yacimientos en el Cinturón Plegado de Perdido y la Cuenca Salina. A través de alianzas, las grandes petroleras podrían participar en proyectos de aguas profundas. La Secretaría de Energía remarcó que 14 petroleras fueron precalificadas para participar en la Ronda 1.4 de yacimientos de aguas profundas, entre las que destacan Pemex, ExxonMobil Exploración y Producción México; Statoil E&P México y Chevron Energía de México.

Más de 30 empresas han mostrado interés en participar. La crisis de liquidez que enfrenta Pemex abrió oportunidades de negocio para la iniciativa privada mediante alianzas con la Empresa Productiva del Estado. Expertos destacaron que en el área de aguas profundas, Pemex puede encontrar entre sus aliados a las multinacionales Royal Dutch Shell, Exxon y Chevron. Para los yacimientos en aguas someras, que requieren tecnología más eficiente, podrían estar las mexicanas Alfa y Grupo México.

“Esto puede acelerar la instrumentación de la Reforma Energética, creando un mercado secundario de yacimientos petroleros para empresas interesadas en extraer petróleo en México”, ha dicho el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac), Ernesto Marcos Giacoman. Esta coyuntura es de tal importancia para el presente y el porvenir inmediato de México que resulta de la mayor relevancia impedir que las acciones y la verborrea antimexicana de Masiosare Trump logren frustrar su cabal desarrollo.

(1) Masiosare: Me explico: Por la fonética de la música del Himno Nacional Mexicano pareciera como si las tres palabras (mas si osare) fueran una sola palabra que se lee “masiosare”; este juego de palabras ha sido motivo de confusión, chistes y parodias entre los mexicanos, pues pareciera que el Himno Nacional estuviera haciendo referencia a un “extraño enemigo” de nombre Masiosare; ahora resulta que ese extraño enemigo sobre el que nos advierte nuestro Himno Nacional usa peluquín rubio y grandes dientes postizos. Dice llamarse Donald Trump.