Que AMLO pida a Trump disculparse por ocupación de Veracruz

El Presidente López Obrador estará en el Puerto de Veracruz en el marco del 105 aniversario de la ocupación gringa con el pretexto de apoyar al gobierno de Venustiano Carranza.

Siete meses se mantuvieron en territorio mexicano los 3 mil infantes de marina que vinieron, dicen algunos, a salvar a la Revolución Mexicana, el movimiento que un embajador de su país, Henry Lane Wilson, puso en riesgo con su apoyo al general Victoriano Huerta, el asesino de Francisco I. Madero.

Difícilmente Andrés Manuel escribirá a Donald Trump una carta exigiendo disculpa por la ocupación del Puerto y por el combate en el que se enfrascaron, de manera heroica, muchos ciudadanos, prisioneros que fueron liberados ex profeso para la batalla y un poco más de 100 cadetes de la Escuela Naval que hoy lleva el nombre de Antón Lizardo.

Aunque parezca broma, todo comenzó con un incidente que quizás hoy llamaríamos de huachicol. El 9 de abril, marinos norteamericanos desarmados navegaron por el Río Pánuco en busca de un expendio de gasolina. Técnicamente, aquello fue una invasión del territorio nacional y, en consecuencia, un grupo de soldados mexicanos armados los detuvieron.

No los tuvieron presos por más de una hora, pero Estados Unidos convirtió el episodio en una afrenta que habría quedado zanjada si se hubiese saludado a la bandera norteamericana que ondeaba en el buque USS Dolphin con 21 cañonazos, como fue exigido.

Como a algún oficial mexicano le salió lo patriota se negó –y bien hecho-, el presidente norteamericano, Woodrow Wilson, se declaró ofendido y dispuso la intervención. Y así fue como llegaron los marines a Veracruz.

Estamos hablando de geopolítica. Wilson, que había apoyado, a través de su embajador del mismo apellido, al “Chacal Huerta”, aprovechaba, ahora, las intenciones de éste de comprar armamento europeo que llegaría a México el 22 de abril en el mismo barco en que inició el destierro Porfirio Díaz, el Ypiranga.

Wilson ordenó la ocupación de la aduana del Puerto de Veracruz, en donde serían descargadas ametralladoras, carabinas, rifles y cartuchos por valor de 607 mil dólares, que habrían ayudado a Huerta en su lucha contra las fuerzas leales a Carranza y Villa.

La invasión fue en serio. El 20 de abril, la flota norteamericana del Atlántico, unos 15 buques, recibió la orden de dirigirse a Veracruz.

Cuando de esto se trata está visto que los norteamericanos no cuidan las formas. Sin declaración de guerra, el 21, los mariners desembarcaron y ocuparon posiciones estratégicas en el Puerto. El Ejército mexicano se retiró a prudente distancia.

No se trata de agotar aquí la gesta histórica de civiles, presos antihuertistas y cadetes mexicanos que intentaron repeler a los invasores; tampoco de narrar cómo el conflicto concluyó con la mediación de Chile, Argentina y Brasil, países que quizás evitaron una guerra que probablemente habría terminado con la anexión, a Estados Unidos, de otra parte de nuestro territorio.

De esta gesta heroica seguramente hablará el Presidente López Obrador en su visita al Puerto, pero al final, las armas que esperaba Huerta le llegaron tarde.

Valga decir que hay héroes a recordar, como los cadetes José Azueta y Virgilio Uribe, pero también quienes vivieron bajo sospecha de haber colaborado con el invasor, como Adolfo Ruiz Cortines; de hecho, esto fue utilizado en su contra cuando fue candidato a la Presidencia de la República.

Habrá quien diga que la invasión al puerto jarocho ayudó a los revolucionarios de Carranza en contra de Huerta y que deberíamos estar agradecidos, pero lo cierto es que sin declaración de guerra de por medio, y con la mera comunicación por teléfono del cónsul al comandante militar del Puerto, desembarcaron 3 mil marinos que se marcharon 7 meses después.

Es saludable recordar en Veracruz a quienes consiguieron al Puerto el cuarto título de “Heroico”, pero en consonancia con la reconstrucción de la historia patria, que ha iniciado la Cuarta Transformación, lo sería también pedir al presidente Donald Trump, aunque sea de manera comedida, una disculpa por la ocupación de territorio mexicano por 7 meses.

Y, ya entrados en gasto, por qué no recordar 1847, la muerte de los Niños Héroes y el ondear de la bandera de Estados Unidos en donde hoy habita el Presidente López Obrador, el Palacio Nacional.

Hago votos porque hoy, en la conferencia de prensa mañanera, a realizarse en el Puerto, un colega le eche pantalones y pregunte a Andrés Manuel si valdría la pena pedir disculpas a Trump por las invasiones norteamericanas a México, así como lo exigimos de España.

En estos episodios no se trata de hacer gala del “masiosare”, pero tampoco vale el amor y paz, al menos para recordar como merecen a los tenientes Azuela y Uribe, y a quienes murieron en aquella ocupación.