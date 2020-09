Presupuesto 2021: Administración de la escasez y quiebre del modelo económico 4T

Tal y como lo establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el próximo 7 de septiembre, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, entregará al Congreso de la Unión el paquete económico del ejercicio fiscal 2021, probablemente el más achicado en los últimos años y herencia directa de la pandemia del Covid-19.

No habrá grandes sorpresas positivas porque, simplemente, hay muy pocos márgenes de maniobra y escasas expectativas; seguro será, citando las palabras del propio secretario Arturo Herrera, el más difícil año fiscal desde la década de los años 30 del siglo pasado. Ciertamente, nuestro país no es la excepción; todo el mundo occidental estará inmerso en un proceso de recuperación económica lenta después del fenómeno mundial del coronavirus; algunos utilizarán todos los instrumentos financieros, presupuestales y de deuda para salir, lo más pronto posible, de la recesión económica, todos acorde a sus propios márgenes, su nivel de confianza y credibilidad financiera, y sus respectivos planes de activación económica.

Todo el mundo bajo la esperanza de que la vacuna contra el Covid-19 esté lista para aplicarse, de manera masiva, en el primer trimestre del próximo año. Eso ayudará a generar certidumbre y confianza social, que, aunado a los programas de recuperación, seguramente tendremos un año enfocado a resarcir el duro efecto de la pandemia a la economía global.

Aquí es donde nos alejaremos de la inercia mundial, salvo aquellos sectores que atañen al comercio exterior con Estados Unidos. La recuperación de México el siguiente año será desigual, asincrónica y con una enorme carencia de confianza, lo que redundará en falta de inversión, provocando un crecimiento económico, para el próximo año, más por rebote que por incentivos dirigidos.

El presupuesto 2021 estará enfocado a administrar la carencia, a amortiguar la pobreza vía el suministro de los recursos a través de los programas sociales y a cumplir compromisos adquiridos vía transferencias comprometidas y al pago de deuda. O sea, será un presupuesto raquítico, inercial y maniatado, más preocupado por los equilibrios fundamentales que por el crecimiento. Sabe que la recaudación del próximo año será menor que este año; no habrá los pagos fiscales excepcionales de los grandes contribuyentes, y tampoco grandes ingresos vía Pemex, por una plataforma de producción endeble y un precio del barril de crudo variable. Salvo la firma del T-MEC, no existe, en este momento, un plan de ruta suficientemente creativo para incentivar la recuperación económica.

El secretario de Hacienda, Herrera, sabe de la importancia del presupuesto como incentivo y promotor de la inversión, y elemento generador de confianza, pero sabe que no lo podrá utilizar de esa manera, primero, porque no tiene autorización y, segundo, porque son limitados sus márgenes de maniobra; será un año de piloto automático y de cuidar que no se pierda lo poco que hay; será muy estrecha la línea de equilibrio y buscará, simplemente, ceñirse a él. No es tiempo para héroes, y menos en un gobierno conservador y ortodoxo.

La alternativa del secretario de Hacienda es simple: O eres al que se le rompe el modelo 4T o lo mantienes, simplemente, en terapia intensiva; mantener los signos vitales de la economía en este gobierno será la ganancia; olvídense de llevarlo a piso y, menos aún, darlo de alto.

El 2021 será el año del quiebre fundamental del modelo económico de la 4T; a estas alturas, López Obrador creía, de acuerdo a sus propios datos, que Pemex ya estaría financiando el presupuesto del gobierno, que aunada a la manufactura de las exportaciones y los insignes proyectos de infraestructura (Tren Maya, aeropuerto Santa Lucía y refinería Dos Bocas), los motores de crecimiento nacionalista estarían a tope, pero un invitado no previsto vendría de descomponer todo su modelo. Obcecados con su proyección olvidaron una premisa básica, prepararse para el infortunio, y la pandemia terminó por destruir la poca esperanza que tenían de modificar las rutas tradicionales de crecimiento económico sostenido.

Para el siguiente año, la solvencia financiera de Pemex estará en entredicho; lo más probable es que pierda el grado de inversión y provoque una alza en el costo financiero de su deuda, que es mucha, y lo obligue a iniciar una revisión profunda de su modelo de desarrollo económico de corto plazo. Será un dolor de cabeza, en grado de migraña, para el gobierno de la 4T; la intervención y control por parte de Hacienda es cuestión de tiempo.

Los recortes presupuestales serán la constante en todo el gobierno federal, con una gran probabilidad de que alcancen a los proyectos consentidos de López Obrador. Con los ingresos a la baja se presentará un dilema central para el gobierno federal: O programas sociales o proyectos de infraestructura consentidos de la 4T. Con un proceso electoral en ciernes es fácil saber cuál será la prioridad.

Con los daños provocados por la pandemia, y el parón a la economía en general, durante el fatídico 2020 tendremos una caída del PIB que rondará el -10%, lo que generará un daño estructural que no será fácil de reponer en el corto plazo, y menos con un gobierno ideologizado incapaz de reinventarse en la debacle económica; hará que tengamos un estancamiento de la actividad económica prolongado, al menos hasta por tres años; será entre el 2024 y 2027 que podremos regresar al nivel de producción y desarrollo económico que teníamos en el 2018.

El año 2021 será, en materia económica, muy difícil, y se complicará aún más por el proceso electoral de medio sexenio, que desatará una guerra política sin cuartel, y con un Presidente abocado a preservar su proyecto político a costa de lo que sea. Sin duda, vendrán tiempos difíciles para el país; más vale que todos estemos en conocimiento para tomar la decisiones convenientes.

El destino nos alcanzó, y todos cosecharán lo que sembraron.