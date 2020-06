Presidentes místicos latinoamericanos: Andrés Manuel, Nayib Bukele, Nicolás Maduro

Cuando de hacer política se trata, y mantenerse en el poder, se recurren a todos los medios inimaginables. Aunque suenan ridículos los pronunciamientos de los mandatarios, la sola exposición de sus ficciones y fantasías sería suficiente para exigir su renuncia ante su incapacidad física y mental para gobernar.

Los eventos han sido protagonizados por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Cada uno, desde su muy particular punto de vista, invoca figuras religiosas y extraterrenales como forma de hacer política y engañar al pueblo que dicen gobernar.

En marzo de 2013 murió, en Cuba, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Lo sucedió en el cargo el vicepresidente Nicolás Maduro, quien, por anticipado, se postuló para la sucesión presidencial de 2014. Sus pronunciamientos de campaña fueron ridículos, y de fábula, para cualquier ciudadano medianamente instruido.

En una de sus célebres retóricas apeló a la figura de su protector Hugo Chávez. Para ganar votos se atrevió, durante la campaña presidencial, a decir que el comandante se le había aparecido en forma de pajarito.

Diría en aquella ocasión, en lo que bien podría ser una de las fábulas de La Fontaine o de Augusto Monterroso, en las que los animales cobran vida y hablan. “Mira… mira… me está buscando el pajarito. Yo sentí el espíritu de Chávez ahí, como dándonos su bendición y diciéndonos hoy arranca la campaña. Vayan a la victoria”.

En el exceso de sus ridiculeces histriónicas, el usurpador y asesino Maduro aseguró también que Hugo Chávez participó en la designación del cardenal Jorge Mario Bergoglio como Sumo Pontífice cuando afirmó: “Nosotros sabemos que nuestro comandante Hugo Chávez ha ascendido hasta esas alturas y está frente a Cristo. Algo influyó para que se convoque a un Papa sudamericano. Y convocó a un constituyente en el cielo para cambiar la Iglesia en el mundo”. De fábula y de incredulidad que Maduro piense que le pueden creer.

Sólo que sus falsos pronunciamientos llevaban intenciones electoreras. Nicolás Maduro sabía que iba a perder la elección presidencial y recurrió a las más burdas expresiones. Con todo y el aparato de Estado a su disposición, apenas pudo ganar, con el uno por ciento de diferencia, al líder opositor Henrique Capriles, lo que confirma el asalto al poder vía fraude electoral. No le funcionó recurrir a la tumba de su mentor Hugo Chávez para legitimar “su triunfo.”

El otro desadaptado de la vida terrenal es el descendiente de palestinos Nayib Bukele, presidente de El Salvador por obra y gracia de Dios. Bukele ganó gracias a la enorme movilización de las iglesias evangélicas y, ya en el poder, se creyó, de verdad, con derecho de picaporte divino.

Solicitó al Congreso salvadoreño la autorización de un crédito por 109 millones de dólares para la adquisición de armamento y equipo militar a lo que soterradamente llamó infraestructuras y movilidad estratégica para, según él, seguridad de El Salvador. Como le fue negada su petición, recurrió a lo que sólo puede hacer quien no está apto para gobernar y demuestra desviaciones mentales.

Entre el temor a Dios y la amenaza abierta, entró al Congreso Nacional rodeado de militares, con la vista clavada en el techo y orando para decir a sus acompañantes que había hablado con Dios y que ese diálogo sería permanente en el mismo Salón Azul, donde sesionan los diputados. Tenía la certeza de que con el apoyo de Dios, su crédito destinado a la represión sería autorizado.

Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se quedaría atrás en sus afanes protagónicos religiosos. También le dio por invocar divinidades y otras formas celestiales para evitar el contagio del Covid-19. Frente a su público mediático le salió lo místico para combatir la pandemia y la corrupción. Diría a los mexicanos que, como él, lleven siempre amuletos y estampitas de santos y vírgenes para combatir el coronavirus.

Según la autorizada voz religiosa presidencial, los santos y vírgenes “funcionaron como escudo protector ante la pandemia y otros males que golpean al país”. Y definió que el escudo protector es la honestidad al no permitir la corrupción.

Como efecto distractor y protector personal es muy malo porque pretende esconder que diariamente se pierden 20 mil empleos y que hubo un día récord de 1092 muertos por Covid ante la impericia gubernamental. Sólo que quien queda en evidencia es el propio López Obrador con argumentos fuera de contexto en lugar de dar explicaciones serias de carácter científico, político y económico, en lugar de recurrir a las bromas.

Por el contrario, siempre ha dado el mal ejemplo con actitudes cambiantes, y erráticas, ante la emergencia sanitaria. En los inicios de la suspensión de actividades alentó a la población a salir y a no quedarse en casa cuando todas las recomendaciones eran de “Quédate en casa.” Después, ceremonioso y solemne, recomendó observar los protocolos recomendados por las autoridades de salud para prevenir cualquier riesgo. Y, últimamente, decidió romper el cerco rojo y naranja impuesto al anunciar, con anticipación, que se iba de gira por tres estados de la República.

Lo malo es que López Obrador no cumple tampoco con los protocolos que dice recomendar. No se le ve jamás protegido con cubre bocas y, sobre todo, causó polémica nacional un video en el que rechaza, abiertamente, el uso de gel antibacterial cuando la mayor recomendación de los especialistas y las autoridades sanitarias es mantener, permanentemente, las manos limpias como la mejor medida preventiva contra el coronavirus.

Sus recetas de campaña también tienen efectos antivirales. Aconseja el Presidente que la mejor vacuna contra el virus es no mentir, no robar y no traicionar. Cuando menos en Chiapas, por primera vez, no se equivocó. Juan Sabines tiene coronavirus, según se desprende de la tesis lopezobradorista.

Como gobernador fue un mentiroso consumado. Aseguró que para el 2012 se cumplirían los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, a cambio, duplicó la pobreza del 39 al 78 por ciento de la población. Es un ladrón sin escrúpulos al dejar a Chiapas en bancarrota, con una deuda de 40 mil millones de pesos. Sólo en el sector salud dejó un pasivo de 10 mil millones de pesos, hoy tan necesarios para la vida de los chiapanecos. Y traicionó al que siempre llamó su padre político al encarcelar al gobernador Pablo Salazar, quien lo hizo diputado, presidente municipal de Tuxtla y gobernador.

Así, la similitud de personalidades converge en ocurrencias, ficciones y divinidades. Nicolás Maduro habla con los muertos que le dieron el triunfo presidencial, con la novedad de que en Venezuela, los muertos también cometen fraudes electorales.

Nayib Bukele pide a Dios que le autoricen un préstamo de 109 millones de dólares para reprimir al pueblo salvadoreño. Escogió mal patrocinador porque si Dios es toda bondad no puede prestarse a crímenes de lesa humanidad.

Y Andrés Manuel López Obrador rompe todos los protocolos con la certeza de que si no roba, no miente, no traiciona y es honesto, la Virgencita de Guadalupe y la fila de santos detrás de ella lo protegerán contra cualquier virus biológico, político y opositor.

Seguramente por esas coincidencias invitó a Maduro a su toma de posesión aun con el repudio de los mexicanos. Y a Bukele lo recibió, con algarabía, en Tapachula para poner en marcha el programa “Sembrando Vida en El Salvador”, para atender problemas de la migración y generar 20 mil empleos en ese país.

Lo malo es que en México, lo que siempre ha hecho falta son empleos, y hoy todavía más. Ampliaremos…

