Prácticas de nuestro tiempo

Lo que hoy estamos presenciando en cuanto a ligamentos entre gángsters y autoridades no puede llamarnos a sorpresa. Aunque no lo queríamos aceptar, esto nos atemorizaba con razón.

En lo que a mí concierne he dejado testimonio público de mi preocupación en ese sentido desde hace mucho tiempo. Como ejemplo puedo decir que, desde hace muchos años, mi familia y yo nos impusimos la norma protocolaria de que, en las reuniones sociales donde hubiere coinvitados desconocidos para nosotros, nunca contáramos historietas de funcionarios deshonestos, de esposas infieles, de homosexuales ni de narcotraficantes.

Considerábamos que, por muy famosos o importantes que fueran nuestros interlocutores, podríamos correr el riesgo de lastimar o de molestar, sin saberlo, a ellos, o a sus seres cercanos. Es cierto que respetamos a aquellos que tienen una preferencia sexual distinta a la nuestra y que no lo hacemos con los que tienen una idea distinta de la que nosotros profesamos en cuanto a propiedad privada, templanza sexual o delincuencia organizada.

Sin embargo, lo importante para esto es que nosotros, como muchos otros mexicanos, ya sabíamos que los sicarios del crimen, un día futuro o ya presente, serían compañeros nuestros de escuela, de club o de trabajo, pero no lo dejé en el simple terreno de lo social. Como soy abogado de tiempo completo, y político vitalicio, siempre me cuidé de no tener como clientes ni como jefes a aquellos de los que no estaba seguro de cómo eran y de para qué me querían. No sé cuántos clientes rehusé, con razón o sin ella, ni cuántos cargos rechacé, con razón y sin ella, pero estoy convencido de que, en lo social y en lo profesional, hice lo correcto.

Hace tiempo me permití señalar que el sistema criminal tiene diversas generaciones que mutan con mayor velocidad que los rotavirus y que se inmunizan casi con automaticidad. En aquel entonces no sabíamos tanto de virus como ahora y esto nos facilita el ejemplo propuesto por los criminólogos, que no por mí.

En palabras muy sintéticas, la primera generación delincuencial es la tradicional de pillería. La segunda, la etapa corruptiva. La tercera, la delincuencia organizada. La cuarta es la transnacionalización. La quinta, la deshumanización. La sexta, el terrorismo. La séptima, la subversión. La octava es la politización del sistema criminal. Y la novena generación es la regencia criminal.

Esta evolución tiene cadenas temporales muy diversas e impronosticables. Entre una etapa y la siguiente han transcurrido 60 años, mientras que en otra secuencia tan sólo acontecieron 10 años. Es por eso que no resulta incalculable cuándo terminará la actual y proseguirá la secuencia, pero lo que sí es seguro es que sobrevendrá. En materia de crimen organizado sucede como en los temblores. Lo único seguro es que mientras más lejano está el último, más cercano está el próximo.

A esto hay que agregar una etapa asintomática. Esto es que las etapas no se gestan cuando las vemos, sino que mucho tiempo antes viven en estado embrionario y fetal hasta que un día son alumbradas y nos damos cuenta de su existencia. Y aquí quiero subrayar algo.

Lo que hoy estamos viendo en cuanto a autoridades y narcotraficantes no se inició apenas ayer. Hemos visto muchas campañas electorales, incluso presidenciales, donde corren “ríos de oro” que no sólo asombran por su cantidad, sino que inquietan por su inexplicabilidad porque, para los entendidos de esto, nos queda claro que hay candidatos que gastan más que lo que podrían recibir o robarse del gobierno.

Más de lo que les regalan los ricos, que, en realidad, no son tan dadivosos como luego presumen o como quieren cobrar en su momento. Y más de lo que se ve a los ojos de los ciudadanos ordinarios porque no es lo mismo comprar un spot o un mitin que mercar los votos de toda una región, de un estado o de un sindicato. Aquellos, como diría un ex funcionario, cuestan “cacahuates”, mientras que por estos se pagan “lingotes de oro”.

De proseguir así vendrá la etapa subversiva, para desacreditar y debilitar al Estado. Más tarde la politización, en la que la organización criminal ya no pretende comprar ni vencer a la autoridad, sino sustituirla. Y, por último, la regencia. Ocupar su lugar y atribuciones. Sentar a alguien de su grey en el sillón de la autoridad. Regir toda la vida nacional.

El tiempo es el más sabio consejero. Esperemos su respuesta.

Abogado y político

