Paula Ramos es una chica muy atractiva que ha despuntado en la industria porno.

Tiene la fortuna de ser una bella integrante de Sexmex y una hermosa protagonista de la Expo Sexo y Erotismo que se desarrollan cada año en la Ciudad de México y en Guadalajara, Jalisco. Es multifacética: actriz porno, modelo erótica y edecán y una mala noticia para sus fans: Es casada.

Paula relata sus inicios para llegar a la industria del entretenimiento para adultos.

“Mira, yo conocí el porno desde muy chica, me intrigaba la vida de las mujeres que actuaban ahí, empecé a investigar sobre algunas de ellas y me pareció interesante la industria, aparte de que yo desde pequeña me llamaba mucho el sexo y siempre fui muy sexual”.

También detalla lo complicado de su trabajo.

“Es un poco difícil, como cualquier trabajo, es un trabajo muy físico y cansado por las posiciones complicadas, pues en cada escena se hacen correcciones y se alargan las grabaciones”.

Ramos habla sobre el respaldo de la familia a su profesión.

“Mi familia lo sabe aunque déjame decirte que mis padres no están muy de acuerdo, pero mi hermano sí me respalda.

Paula explica una situación al realizar una escena de sexo.

“Cuando realicé una grabación e hice escenas de mujer dominante cuando no soy así. Se me hizo raro, pues la verdad en el sexo yo soy muy sumisa.

La bella chica, como todas, también tiene vida sentimental.

“Claro que sí, estoy casada, mi marido me superapoya y está de acuerdo con lo que hago. Aunque parezca increíble, es mi fan número 1”.

Ramos se siente afortunada de trabajar en lo que le gusta. “La verdad me gusta mucho mi trabajo y hasta ahorita no hay nada que me moleste.

“Me encantaría dedicarme a esto toda la vida, pero no siempre como actriz, quiero ser directora”.

Finalmente manda un saludo a los lectores de IMPACTO. “Un saludo a los lectores de IMPACTO, gracias por seguirme y por ser tan fieles hacia mí. Les mando muchos besos y toda mi vibra para que este 2017 que está a la vuelta de la esquina les vaya muy bien y que logren todas sus metas en compañía de su familia, amigos y seres queridos”.

“Me pueden seguir en Twitter, @PaulaRamosXXX, y mis videos los pueden ver en www.sexmex.xxx”.