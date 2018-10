Para Ripley: Osorio pide a PGR hacer su trabajo en caso Iguala

Increíble, pero cierto: el senador Miguel Ángel Osorio Chong pide a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer su trabajo en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Y no sólo eso: También le solicita a los jueces pensar en las víctimas de Iguala que en los delincuentes.

Esto en relación a que lamenta que estén dejando libres a los involucrados en el caso Ayotzinapa.

Por si lo anterior no bastara, también afirma de forma tajante que deben hacer mejor su trabajo.

“Me refiero a la PGR, particularmente, que acredite mejor las cosas. Y a los jueces hacer un llamado porque ellos luego dicen que no se acredita con las debidas circunstancias las cosas y por ello es que dictan su libertad. Piensen más en las víctimas, en el dolor de las personas y ya no sólo me refiero a los 43“, afirmó en conferencia de prensa este lunes.

Y ya encarrerado, Osorio Chong añade: “Si hay que sancionar a algún servidor que se excedió en el uso de sus facultades, hay que hacerlo. Pero protejamos también a las víctimas que son los padres de los jóvenes para que alguien que tiene información relevante, porque así se destacó en los expedientes, no pueda salir libre. Es a lo que yo me refiero, simplemente a cuidar a las víctimas y a darle más espacio a quienes han sufrido años de dolor y de no tener suficientes conclusiones que les permitan acreditar que lo que les han dicho es la verdad”, subrayó.

Lo increíble es que Miguel Osorio fue titular de la superpoderosa Secretaría de Gobernación, tenía el poder total de la Seguridad Pública federal y pudo hacer lo que ahora como senador está pidiendo.

La pregunta que surge es ¿por qué ahora desde la Cámara Alta exige a autoridades brindar protección a las víctimas y a sus familiares?

Repetimos: Pide lo que él pudo hacer, pero por lo visto, con sus declaraciones, Osorio demuestra que lo que era su chamba no la hizo.

Como quien dice, es la tarea pendiente del ex secretario de Gobernación… que ahora quiere cumplirla desde el Senado… Ver para creer.

SIN EL JUICIO ABREVIADO, DUARTE YA ESTARÍA LIBRE: PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) también sigue recibiendo ataques… y más por el caso Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

Señala que de no haber optado por el procedimiento abreviado en el caso de Duarte de Ochoa, “hubiera salido libre y en este momento estaría vacacionando en Miami”, gracias a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que cualquier solicitud de información financiera debe ser autorizada por un juez, argumento más que suficiente para tirar las pruebas de la PGR.

De esta forma Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Financieros, defendió y argumentó el accionar de la PGR en el caso Duarte, aduciendo que pese a la sentencia de nueve años, actualmente hay 80 denuncias por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relacionadas con el caso Veracruz.

“Hay cerca de 30 carpetas de investigación que no se han consignado, ya que existe el temor de que las pruebas puedan ser calificadas como ilegales, pues se obtuvieron antes de que la Corte estableciera dicho criterio”, añade.

En defensa del caso que armó la PGR, el subprocurador reprochó el “hipergarantismo” de los jueces, quienes están aplicando de forma retroactiva el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que cualquier solicitud de información financiera debe ser autorizada por un juez, lo que está generando impunidad.

Ante este panorama, expresa Muñoz que están a la espera de que el Alto Tribunal defina su criterio para poder judicializar las carpetas y cumplimentar 12 órdenes de aprehensión pendientes contra ex funcionarios de la administración de Duarte de Ochoa por el delito de peculado, entre los que se encuentran Moisés Mansur y Karime Macías, esposa de Duarte de Ochoa.

Felipe Muñoz reprocha que en carpeta de investigación de Duarte “encontramos una averiguación previa mal integrada, en la que se imputaban delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el tema de las parcelas”.

En el tema económico, Muñoz Vázquez asevera que de las 42 propiedades que el juez ordenó confiscar al ex mandatario veracruzano, hasta el momento se ha logrado recuperar mil 376 millones de pesos, “y vamos por más, porque la investigación aún sigue abierta”.

Sobre el caso de Karime Macías, Muñoz señala que al momento sólo existe una denuncia por defraudación fiscal y que no hay averiguación previa en su contra porque a la fecha la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha interpuesto la querella correspondiente.

Finalmente Muñoz acusa que los jueces se están constituyendo en jueces de instrucción, es decir, que buscan dirigir la investigación cuando por ley le corresponde al Ministerio Público.

“El Poder Judicial ha llevado al sistema de justicia penal a un hipergarantismo y yo me pregunto dónde están las víctimas y los ciudadanos”, expresa Muñoz Vázquez.