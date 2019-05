Para AMLO la moneda está en el aire

La moneda está en el aire. Insistiré, por ello, en un tema que juzgo de la mayor trascendencia e importancia. Ofrezco disculpas anticipadas a los amables lectores que encuentren este artículo un tanto repetitivo del SEXTANTE del domingo anterior (28 de abril). Ahí escribí que “es urgente que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reúna a sus más confiables consejeros y asesores en materia económica, de comunicación social y de asuntos internacionales, para diseñar y aplicar una nueva estrategia que permita cambiar, a favor de México y de su gobierno, las expectativas y previsiones que hoy por hoy predominan entre los analistas de los organismos financieros internacionales y en las más reputadas publicaciones especializadas”. Ahora, una semana más tarde, podemos constatar, con asombro y preocupación, que las discrepancias entre las proyecciones y propuestas del Presidente López Obrador, por un lado, y las de los expertos y publicaciones especializadas, por el otro, no sólo no se reducen, sino que persisten, e incluso se amplían.

Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) recientemente publicado por el gobierno de López Obrador se puede leer que “la economía del país en el 2024, según lo que se anticipa en el ‘Epílogo: Visión de 2024’, presentará un crecimiento de 6 por ciento”, pero la dura realidad es terca y resulta que la economía de México crece apenas 0.2% en el primer trimestre de 2019, el resultado más modesto para un periodo comparable en casi 10 años Durante los meses de enero a marzo del 2019, el PIB nacional se incrementó apenas 0.2% en comparación anual y las actividades secundarias siguen presionando, a la baja, el crecimiento económico. Durante el primer trimestre del 2019, la economía mexicana, medida a través del PIB, registró un crecimiento de apenas 0.2% en comparación anual. Esta expansión es la más modesta desde los años de crisis (2008 y 2009), y la primera vez, desde entonces, que el crecimiento económico no alcanza el 1 por ciento.

Por su parte, en relación con el trimestre previo, la economía nacional registró una contracción de 0.2%, de acuerdo con las estimaciones oportunas del Producto Interno Bruto trimestral realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Tales resultados negativos se explican, en gran parte, por la pérdida de dinamismo de las actividades secundarias en el país y crecimientos moderados de las actividades terciarias, que son las que más participan en la economía nacional. La producción total generada por las actividades secundarias -que incluyen la industria manufacturera, la minería, la generación y distribución eléctrica, y la construcción- registró una caída de 2.1% en relación anual. Las actividades secundarias han seguido una tendencia a la baja durante los últimos tres años, con crecimientos que no superan el 2% y caídas en algunos trimestres. La pérdida de dinamismo de las actividades secundarias ejerce presiones importantes sobre el crecimiento económico, pues alrededor del 29% de la producción total es generada por dichos sectores. Dentro de las actividades terciarias, es decir, el comercio y los servicios, se presentó una expansión económica de apenas 1.0% a tasa anual, una cifra moderada en comparación con los crecimientos alcanzados en años previos. A partir del 2017, las expansiones económicas de las actividades terciarias oscilan entre el 2 y 3% a tasas anuales. En años previos, los crecimientos superaban el 4 por ciento. El comportamiento de este rubro de la economía mexicana es determinante para la producción total nacional, pues aporta, aproximadamente, 63% del total generado.

En ese oscuro panorama, la nota positiva la brinda el sector primario. El único rubro que presentó resultados positivos fue el de las actividades primarias. En el primer trimestre del año, la agricultura, ganadería, pesca, caza y aprovechamiento forestal vieron crecer 5.6% su producción total. Un comportamiento positivo de las actividades primarias es significativo, sin embargo, su participación en la economía nacional es baja. Sólo el 3% de la producción total es generado por el sector agropecuario. Al PIB total de México se le suma la generación económica de los impuestos a los productos netos, que representa alrededor del 5% del total, de acuerdo con las cifras del INEGI. Según reporta El Economista, en México, el año 2018 terminó con una noticia dolorosa en materia de empleo: En diciembre se dieron de baja 378,561 puestos de trabajo, la mayor pérdida observada en un último mes del año desde que se tiene registro. A esa noticia deben sumarse los problemas derivados por la falta de gasolinas para el consumidor, debido a una estrategia del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador de combatir el robo de combustible, que, según se ha dicho, genera pérdidas por unos 60,000 millones de pesos anuales.

Del contexto internacional bastan dos noticias: Estados Unidos arrancó el año con el cierre de gobierno más prolongado en su historia, concluido, con dificultad, por un acuerdo temporal entre el presidente Donald Trump y el Congreso. En China, el gobierno publicó sus datos macroeconómicos y mostró que su economía registró el crecimiento más bajo en 28 años. Además, nos encontramos en plena disputa comercial entre Estados Unidos y China, mientras que en Gran Bretaña no logran consensuar una fórmula para despedirse del bloque económico de la Unión Europea, pero si buscamos razones para algo de optimismo podemos ver que en el Informe sobre la Situación y Perspectiva de la Economía Mundial de las Naciones Unidas para 2019, la ONU mantiene una expectativa de crecimiento de 2.1% para el PIB de México, apoyada en la lucha contra el robo de gasolinas emprendida por López Obrador. Tal iniciativa ha provocado dudas sobre las pérdidas económicas generadas ante la imposibilidad de mover mercancías a través de vehículos motorizados en distintos estados del país.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó su pronóstico para México y disminuyó su previsión. Al final, la cifra proyectada coincide con el dato de la ONU, pero con una rasurada de 0.4 puntos porcentuales, desde 2.5% a 2.1 por ciento. El FMI argumentó “una menor inversión privada”, que estará sujeta al T-MEC, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. De manera semejante, el Bank of America-Merril Lynch (BofA-ML) calculó que el crecimiento de México podría ser incluso inferior a 2% y llegar hasta 1 por ciento. BofA-ML argumentó una desaceleración económica caracterizada por una elevada incertidumbre ante factores internos y externos. A ello se suma que, de acuerdo con el BofA-ML, el primer año de cada gobierno, el crecimiento suele ser menor al del resto del sexenio.

Sin embargo, en respuesta a las previsiones del FMI, el Presidente López Obrador ha insistido en que con base en sus propias cifras e indicadores, como el tipo de cambio, que ha recuperado fortaleza frente al dólar, México sorprenderá con un crecimiento superior a 2 por ciento. “Veo muy bien el impacto de estas acciones en materia económica; se han visto bien en el mercado internacional y entre los inversionistas extranjeros; cada quien tiene su manera de medirlo”, dijo. En el Presupuesto de Egresos presentado por el equipo económico de López Obrador el 15 de diciembre de 2018, las expectativas fueron más conservadoras. En el documento se proyecta un crecimiento del PIB de entre 1.5% y 2.5% para este año.

En el lado optimista cabe apuntar que tras la firma del T-MEC por los poderes ejecutivos de México, Estados Unidos y Canadá, en octubre pasado, la compañía de servicios financieros BBVA Bancomer proyectó un crecimiento de 2%, de acuerdo con declaraciones de su director general, Eduardo Osuna. Por su parte, el 16 de diciembre pasado, un día después de la presentación del Presupuesto de Egresos, Gabriel Casillas, director general de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte, calificó como creíble la proyección de 2% que prometió el Ejecutivo mexicano. Esto apenas va comenzando. El año y el ejercicio del nuevo equipo de gobierno. En unos meses, las instituciones financieras volverán a revisar sus previsiones y podría haber nuevos ajustes. Hacia arriba o hacia abajo; 2019 comienza con bastante turbulencia. Ya estamos a principios de mayo y el panorama sigue siendo incierto. Y sólo el Presidente López Obrador puede despejar la bruma, pero deberá cambiar su discurso de campaña por uno adecuado a su actual investidura; de lo contrario arruinará el presente y el porvenir de varias generaciones de mexicanos que no lo eligieron para eso. La moneda está en el aire. Depende, en mucho, del Presidente López Obrador que caiga del lado correcto.

