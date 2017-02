Para sorpresa de los chiapanecos, el “licenciado” Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador del estado de Chiapas entre los años 2000 y 2006, acaba de reaparecer en un video en el que se presenta como el mejor gobernador en la historia de la entidad.

Con cinismo inusitado se propone encabezar una organización política que él ha llamado “Movimiento por la Esperanza”. Se trata de una rendición de su slogan de campaña a la gubernatura “La Esperanza para el 2000”, que resultó un verdadero fracaso.

Salazar Mendiguchía ha convocado a “una rebelión ciudadana organizada y pacífica” bajo el falaz argumento de que al dejar el cargo heredó gobernabilidad, una administración moderna, finanzas ejemplares, con cero deuda, y una sociedad con estabilidad y entusiasmo social. Nada de lo que dice el “licenciado” Salazar Mendiguchía puede ser verdad si la constante y la definición del gobierno de la esperanza fueron la persecución permanente a críticos y opositores, y una represión sin límite a la libertad de expresión.

Ciertamente, durante el gobierno de Salazar Mendiguchía, la deuda no sólo fue cero, sino que disminuyó. Lo malo vino cuando, paralelamente a la contención de la deuda, sus finanzas personales, milagrosamente, se multiplicaron. ¿Quién no sabía de la pobreza en que Pablo Salazar vivía en Tuxtla?

Habitaba una modestísima vivienda de interés social en la colonia 24 de junio; transitaba, por la ciudad, en un destartalado Volkswagen modelo 1981; las colegiaturas en el colegio Diego Rivera mostraban hasta seis meses de atraso y le resultaba imposible pagar un desayuno de 50 pesos en la cafetería del hotel Bonampak.

Después de la gubernatura, esa figura de pobreza y de condición humilde desapareció. Hoy, Salazar Mendiguchía disfruta de una enorme y lujosa mansión, que no habita, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. En su pueblo natal, Soyaló, compró la vivienda de sus padres para remodelarla ostentosamente, con decoraciones y muebles estilo Luis XV. La antes mísera vivienda de la colonia 24 de junio creció en terreno y metros de construcción. Y, como corolario, la casa adquirida en la colonia El Mirador, una de las más exclusivas de la capital, Tuxtla Gutiérrez, es otro de los símbolos del saqueo pablista a las arcas estatales.

La Ciudad de México vio crecer también el patrimonio inmobiliario del antiguamente modesto Salazar Mendiguchía. Se sabe que tiene un departamento en la carísima colonia Polanco, en donde ha sustituido el destartalado vocho 1981 por carros de lujo, entre ellos un Jaguar inglés. Así fue encontrado comiendo con la esposa del Greg Sánchez, frustrado candidato a gobernador de Quintana Roo por el PRD, en el restaurante Villa María de Polanco, el 15 de septiembre de 2008, en sustitución de las cocinas económicas de Tuxtla.

Lo malo para él, por segunda ocasión “La Esperanza de Chiapas”, es que sus pasivos políticos y personales le impedirán llegar a la diputación federal o senaduría que hoy pretende. Salazar Mendiguchía, durante mucho tiempo el mayor ladrón en la historia de Chiapas, hasta que llegó Juan Sabines y le arrebató tan deshonroso título, es el recuento de nunca acabar.

En una de las partes de su video de la ignominia fustiga el fraude electoral con una retórica que lo exhibe como el cínico que siempre ha sido. Sin ningún rubor manifiesta y descubre su propia circunstancia: “Cuando el día de la elección decides no votar estás dejando que una minoría comprada te imponga alcaldes corruptos que a los primeros seis meses ya no soportan o legisladores irresponsables que con una mano firman una impagable deuda pública y con la otra levantan el dedo para apoyar lo que más ofende”, pero no habla de gobernadores corruptos impuestos fraudulentamente.

Habría que aplaudirle con varios clap, clap al que fue producto de un escandaloso fraude electoral en una evidente elección de Estado. El 20 de junio del año 2000, el diario Cuarto Poder de Chiapas publicó, como nota principal, que el candidato del PAN, PRD y PVEM, Pablo Salazar Mendiguchía, ejercía la profesión de licenciado en derecho con título y cédula profesional falsos. Esa denuncia pública desató una feroz persecución en contra del director y dueño, Conrado de la Cruz, de la que después hablaremos exhaustivamente.

El abogado general de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lauro Castillo Sánchez, dio a conocer que el alumno Salazar Mendiguchía había aprobado únicamente 22 de las 56 materias del plan de estudios de la carrera de abogado, notario y actuario. Y, como dato curioso, de las 22 materias aprobadas, 17 eran exámenes extraordinarios o a título de suficiencia, y, como complemento, no existía registro alguno en el departamento de títulos profesionales.

Ante tal evidencia, irrefutable, a Salazar Mendiguchía se le inició, el 2 de agosto de 2000, en la Procuraduría General de la República, la averiguación previa 275-III/2000 por los delitos de usurpación de profesión, falsificación de título, cédula profesional y cartilla del servicio militar. Otra vez, el poder del Estado, del corrupto sistema político mexicano, intervino para proteger al usurpador y falsificador Salazar. La orden llegó, directa, del traidor a la patria Ernesto Zedillo para que la Procuraduría General de la República no procediera penalmente. Así, a Salazar Mendiguchía, en lugar de ser enjuiciado y encarcelado, se le premió con la gubernatura de Chiapas, y así les fue a los chiapanecos.

La protección fue total. Dogger Guerrero, rector de la Universidad Autónoma de Puebla, le permitió aprobar, entre agosto de 2000 y febrero de 2001, 34 materias con todo y título y cédula profesional. Con ello, Salazar Mendiguchía inauguró un nuevo sistema generacional al convertirse en el único alumno de 30 años, perteneciente a la generación 1971-2001.

Uno de los episodios más funestos del pabliato es la muerte de 37 recién nacidos en el hospital de Comitán. La falta de medicamentos, médicos, personal e higiene provocaron tan lamentables decesos. La indolencia de Salazar Mendiguchía resultó mayúscula.

En enero de 2003, el periódico Cuarto Poder da a conocer una nota publicada, en primera plana, en un diario de Guatemala. El avión propiedad del gobierno del estado de Chiapas llegó a la ciudad de Guatemala, exclusivamente, para recoger al futbolista Guillermo “El Pando” Ramírez, adquirido para jugar con los Jaguares de Chiapas en tanto que el niñito número 31 moría en la ciudad de Comitán.

Nada paraba en sus veleidades al “licenciado” Salazar Mendiguchía. Mientras continuaba la mortalidad infantil, el avión oficial, “El Chamula”, era visto, el 11 de enero de 2003, en el aeropuerto de Monterrey, fecha en que jugaban y perdían los Jaguares, 3-0, ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente, con todo y “El Pando”, Jaguares sucumbía 2-0 ante las Chivas de Guadalajara el 25 de enero de ese 2003.

Mientras el irresponsable gobernador Salazar Mendiguchía se divertía de estadio en estadio de futbol, la mortalidad infantil no cesaba en Comitán en lugar de dedicar el transporte aéreo oficial para trasladar los niños a la Ciudad de México y salvarles la vida.

Ese es el inmaculado Salazar Mendiguchía que ahora pretende encabezar un “Movimiento por la Esperanza”. Ya tuvo su oportunidad y no supo aprovecharla. Continuará y ampliaremos…

