Otra vez el aborto

Después de casi 10 años en los que parecía que el tema estaba ya resuelto al gusto de cada entidad federativa volvimos a ver reformas en alguna entidad, lo cual no llama nuestra atención, pero sí nos parece raro que sus partidarios y sus adversarios lo sigan viendo como un asunto de enfrentamientos, de victorias y de derrotas.

No cabe duda que somos un pueblo que se fascina con el ensueño, la quimera y la entelequia. Los debates sobre el aborto así lo han dejado en claro. Se han enfrentado los ministros, los partidos y los ciudadanos en algo parecido a un juego de fantasía, como el “turista” o el “monopoly”, donde el jugador sueña que viaja o que invierte, pero tan sólo en su imaginación.

Trataré de explicarme, pero antes de ello quiero reconocer que el debate de los ministros fue uno de los más interesantes de los tiempos modernos. Todos ellos fueron precisos e inteligentes. Coincido con el criterio personal de la mayoría que fue derrotada y con el criterio constitucional de la minoría que resultó vencedora. Resolvieron que cada estado de nuestra Federación puede hacer con el aborto lo que le venga en gana. Lo mismo permitirlo que prohibirlo, que dejarlo como esté. Ello es, dentro de lo posible, lo más apegado a nuestra Constitución Política, pero, también, ello puso en evidencia nuestra intolerancia para con los demás porque a los capitalinos o a los mexiquenses ¿en qué nos molesta lo que hagan los bajacalifornianos o los potosinos con sus crías?

Bien por la Suprema Corte, que ha permitido ciertas libertades en la capital y ciertas intransigencias en otras entidades porque así lo han determinado sus pueblos, en uso de sus derechos constitucionales, así como los habitantes de Las Vegas, de Nueva York, de California o de Kentucky no tienen la misma idea sobre el juego, el matrimonio, el divorcio o las drogas, pero digo que más allá de lo inteligente del juego, esto nada más ha sido un juego porque en el tema del aborto hemos vivido sumergidos en un surrealismo donde nuestra ley dice una cosa y nuestra voluntad se comporta de manera distinta.

Lo que sucede con el aborto es una disociación entre el mandato de la ley y el mandato de los hombres. Así sucede también en los juegos de apuestas, la eutanasia, la venta de narcóticos prohibidos o permitidos; el ambulantaje, el tránsito vehicular, la construcción inmobiliaria o el contrabando, donde tenemos leyes prohibitivas draconianas combinadas con una “vista gorda” y alcahueta de una sociedad que no se incomoda por la existencia de todas esas irregularidades.

Entonces volvemos a la disyuntiva: ¿Está mal la ley o estamos mal los hombres? No lo sabemos, pero en buena lógica, y si Aristóteles tiene razón, alguien está mal ante tales contradicciones y debe cambiar su orientación o su proceder.

En términos generales, el aborto está prohibido por las leyes, pero los humanos lo practican y muy pocos se han interesado en prevenirlo o castigarlo. No estoy diciendo que eso esté mal o bien, sino que encierra una incongruencia. Vamos a los hechos reales.

Para nadie resulta extraño que si acudiéramos ante cualquier agente del Ministerio Público de la Federación, o de cualquiera de los estados federados, para denunciar que una vecina se practicó un aborto no habría quien nos complaciera levantando el acta ni iniciando la averiguación previa. Más aún, no obstante que se trata de un delito perseguible de oficio, no encontraríamos procurador de justicia ni contralor, ni visitador ni ombudsman, que obligara o castigara al fiscal renuente.

Todos nos rogarían que no les quitáramos el tiempo. Los procuradores nos verían con lastimosa misericordia, suponiendo nuestra extravagancia. El ombudsman mandaría una “recomendación” inservible. El contralor-visitador resolvería que no ha lugar a castigar al fiscal omiso. Es decir, independientemente de nuestras leyes, en el México real, a nadie le interesa que se practiquen abortos. Confieso, humilde, pero sinceramente, que tampoco a mí.

En cuatro décadas que tengo de ejercicio profesional jamás he sabido de una averiguación previa ni, mucho menos, de una consignación por la comisión de aborto tolerado o provocado. Ya no digamos de una sentencia sobre el particular.

Luego, entonces, ¿para qué son tantos brincos?

Abogado y político

[email protected]

twitter: @jeromeroapis