Omisión de la investigación penal

Vuelvo al tema de la reforma denominada Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA) la cual, en los últimos días, en los que a nivel nacional se ha registrado un alarmante incremento de los delitos de toda índole, ha sido nuevamente objeto de comentarios diversos hasta convertirla en la causa de la aceleración delictiva. En suma, se dice que se debe a la reducción de la lista del tipo de delitos que, durante la integración del proceso penal el presunto autor debe mantenerse en prisión preventiva. Entre estos el más socorrido es el de la portación de arma que antaño exigía reclusión inmediata. Lo cierto es que la reforma del NSJPA, como tantas otras que se hacen en el país, quedan truncas porque al perder el efecto de la novedad, otros temas ocupan el interés nacional y la dedicación de los órganos de gobierno al grado que hasta se hacen cambios de los titulares de los cargos a los que han encomendado la reforma, desde sus inicios.

En efecto Calderón, apremiado por la avalancha de acusaciones de regresión institucional en la que convirtió al país al sacar al Ejército a labores policiacas ante la corrupción e ineficacia de la mayoría de los cuerpos policiacos, nunca quiso reconocer el error y enmendarlo, sino que prosiguió cubriendo la ineptitud de los gobiernos locales. En lugar de cambiar u obligar a estos a cumplir sus obligaciones con la seguridad pública en su territorio y coordinarse con los demás a través de la Federación, se mantuvo obcecado con su modelo o por lo que su propia seguridad lo requería. Lo cierto es que la ola fue creciendo hasta la consecuencia de casi convertirnos en un Estado-cuartel que a la vista del mundo está siendo rechazado.

Así se urdió hacer una reforma efectista que hablara de un cambio radical en nuestro sistema de procuración y administración de justicia y se inventó lo de acusatorio y garantista, como si nunca lo hubiera sido en términos constitucionales y en la ley penal. Se indujo a pensar que la práctica viciada de la aplicación del derecho era culpa de la ley y no de la maquinaria y desatino del ejercicio del poder que atrofia la administración pública como ya es manifiesto no sólo en la materia de justicia, sino en casi todas las áreas de la actividad nacional. Se vive el agobio de la supeditación de la administración más que a leyes y a normas, a las decisiones discrecionales de quienes ocupan los cargos de nivel que mezclan sus intereses particulares en ello. El verdadero diagnóstico de lo que ocurre en nuestros sistemas de seguridad y justicia revela que no es en la ley donde se encuentra el problema, sino en la distorsión y perversión de su aplicación por parte de los órganos de la administración pública secuestrados por personas y grupos políticos.

Por ello es obvio que un nuevo sistema garantista y acusatorio que hubiera sido posible, sin causar tanto revuelo, sólo con reordenar la aplicación del derecho penal a partir del principio de presunción de inocencia ya consagrado en la Constitución, deberá descansar en dos pilares fundamentales. El primero de carácter ético-político, que es el de someter al derecho todo ejercicio de poder, sin excepción. Ello supone no condescender con la impunidad. Ante la ley no hay monarca que pueda, menos un presidente o cualquier servidor público. Segundo, la investigación científica y eficiente blindada contra cualquier riesgo de corrupción. Tanto el Ministerio Público, como el Juez, requieren de toda la certeza y seguridad que conforman la prueba que sólo puede derivar de una investigación de excelencia.

Es aquí, en el capítulo de la investigación donde el NSJPA se derrumba. Los creadores con la prisa se fueron sobre el Ministerio Público para que integrara una carpeta de investigación a la perfección. Se inventó una traslación de la Policía Judicial a la policía investigadora y se improvisaron nuevos profesionistas en cursos rápidos. Se intentó, a través de un juez de control, purgar las premuras para no consignar sin una verdadera indagatoria y se creyó que con esto sería suficiente.

No obstante que se contó con apoyos internacionales para la reforma y se conocían experiencias ajenas, no se sustentó el verdadero cambio precisamente en el área de investigación con mayúsculas. Ahora mismo es tan deficiente que prácticamente sólo los delitos sorprendidos en flagrancia son los que el juez puede sentenciar.

La verdad es que apenas se logró un remedo de las verdaderas agencias de investigación autónomas y de nivel de primer interés en un Estado democrático. Baste con voltear a lo que significa en Estados Unidos el FBI capaz de investigar al propio Presidente de la República, al igual que a cualquier otro delincuente. La necesidad de una comprobada capacidad de veracidad en la investigación es el insumo fundamental para llegar a una verdadera justicia.

Cualquier reforma que no parta del elemento probatorio para imputar un delito y que ello no sea el eje y eslabón de un procedimiento penal, será siempre inacabada y errática. Se han abierto nuevas carreras y diplomados con los que se pretende ir tapando algunos huecos, pero mientras no se tome en serio la investigación y se despolitice, no habrá resultados democráticos y constitucionales. La prisión preventiva no fue solución porque precisamente existe por la incapacidad del Estado para ser un verdadero Estado de derecho.