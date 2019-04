Notre Dame en llamas

La caída de su torre más emblemática, la cual se encontraba bajo trabajos de restauración, y una parte de su techo, arrojó como saldo un incendio en la Catedral de Notre Dame.

Ubicada en el corazón de la ciudad de París, se trata de uno de los monumentos más visitados del mundo.

Ello, merced a su estilo gótico.

Un posible accidente atribuido a su proyecto de renovación, aunado a las 250 toneladas de plomo con que cuenta su estructura, habría sido la causa del incendio en la Catedral de Notre Dame, cuya parte dañada podría llevar décadas reconstruir.

Una vez que se dio cuenta del siniestro en una de las obras arquitectónicas del gótico medieval más representativas de la corriente que permitió un tipo de relación distinta de los creyentes con la divinidad, por lo menos 400 bomberos se dieron a la tarea de combatirlo, tarea que requirió unas ocho horas.

NOTRE DAME HONRA NUESTRA FE: ARZOBISPO DE PARÍS

“Los cristianos ayer se pusieron en oración… Fui a reunirme con los jóvenes que oraban en la Fuente de San Miguel y que me dijeron: ‘No se preocupe; aquí estamos’. Después, esta mañana, un sacerdote me dijo algo magnífico: ‘Ya no tienes Catedral, pero tienes un pueblo en camino’”, expresó a la televisión francesa Monseñor Michel Aupetit, Arzobispo de París, en el programa “Bourdin Direct”.

“Los cristianos tienen por delante, sin duda, una Semana Santa extraordinaria. Les pido que la vivan de una manera extraordinaria. Porque, más allá de esta belleza de Catedral, debe recordarse ¿para qué fue construida? ¿Para quién fue construida? ¿Por qué este derroche del ingenio humano?

“Se podría haber hecho algo funcional, y es más allá de lo funcional. ¿Y por qué? Porque lo que se honraba allí es absolutamente espléndido: Es nuestra fe.

“Y después, si se quiere ir hasta el final, ¿por qué es joya? No es por la corona de espinas; es por un pedazo de pan. Es impresionante cómo se puede construir una obra de arte para un pedazo de pan. Ese pedazo de pan nosotros creemos que es el Cuerpo de Cristo. Y eso, eso permanece, y nadie podrá jamás destruirlo. Han destruido Notre Dame, pero no han destruido el Alma de Francia; de eso estoy seguro”.