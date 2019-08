No hay teoría del complot en el crimen; simplemente no pueden con el problema

Pensar en la existencia de un plan del crimen organizado para hacer fracasar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es demasiado narcisismo.

Simplemente se enfrentan a un gran problema que no pueden resolver con una visión errónea que detonó su crecimiento como en ningún otro sexenio.

Nos quieren vender un discurso del plan maestro para hacer fracasar a López Obrador con tesis de victimización golpeados por una mente malévola superior que organiza matanzas en Uruapan, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, la Ciudad de México y muchas entidades más.

Lo cierto es que la soberbia del gobierno y la actitud de Alfonso Durazo Montaño con la Policía Federal han agregado costos muy importantes, amén del discurso peligroso del presidente en una entrevista para La Jornada el 1 de julio, donde revela su clara intención de desaparecer el Ejército: “Si por mi fuera, yo desaparecía al Ejército y lo convertía en Guardia Nacional (https://youtu.be/gMonrUIIeeE)”.

Nadie puede esperar que las Fuerzas Armadas se vuelquen animosas o insuflen el patriotismo que arriesga la vida al enfrentar al crimen organizado con esa perspectiva desalentadora a futuro.

La masacre del jueves en Uruapan, Michoacán, y 10 embolsados en dos eventos en Veracruz redimensionan el problema, pero no cambia la actitud. El viernes, en la conferencia de Palacio Nacional, el Presidente sentenció: “Los hechos (en #Uruapan ) son tremendos, pero no vamos a declarar la guerra como se hizo en otros tiempos; no vamos a caer en la trampa (https://youtu.be/lSOt-hgTVQg)”.

Diez días atrás, el 17 de julio, declaró: “En el caso de la violencia no hemos podido avanzar porque es un asunto complejo (https://youtu.be/vsERmpjEkOA)”, y remató el 31 de julio: “Encomendarle la paz del País a un militar no es posible (https://youtu.be/OOzJyZKkK5Q)”.

La Cuarta Transformación trata de explicar el problema, de plantear tesis fantásticas, de culpar del presente violento al pasado descuidado y de proponer soluciones a mediano y largo plazo como un hallazgo de la actual administración, sin embargo, estas se han ido implementando desde que detonó la violencia en el sexenio de Vicente Fox Quesada, con Andrés Manuel como Jefe de Gobierno del DF, y se recrudeció con Felipe Calderón Hinojosa.

El Presidente pierde la paciencia; igual su equipo; el 6 de julio, el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, fue fustigante contra los policías federales que protestaron por hacer valer sus derechos y negarse a ser transferidos, de facto, a la Guardia Nacional y donde culpó al ex presidente Felipe Calderón de estar detrás del movimiento (https://youtu.be/kYTtvSG93s0 ).

¿Qué sigue..? Los límites se han rebasado desde mayo con datos récord de terror que escalaron nuevos niveles en junio y julio. El ex Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el Comisionado de la Policía Federal, Renato Sales Heredia, nunca reconocieron el error de integrar a la SSPC a Segob; ahí está el resultado desastroso; ahora son nuevos errores, nuevas tesis de pizarrón fantásticas que hablan del castigo de las madres para redimir a sus hijos, como lo planteó López Obrador, o que las magras becas arrebatarán a los jóvenes de las manos millonarias del crimen organizado.

La historia de yerros acelerados lleva más de siete meses y no hay esperanza.