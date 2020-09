No hay espacio para la reconciliación: 4T

No podemos pedir o esperar de titular del Ejecutivo federal algo que no está en su ADN

“Esto tiene que parar”, le dice un gran cúmulo de intelectuales, artistas y directores de cine al presidente López Obrador sobre su incesante batalla para amedrentar la libertad de expresión de un sinnúmero de opinadores que ha sentido el asedio del jefe del Estado; no solamente nos amenazas, le increpan; atentas contra la democracia como sistema de garantías y de derechos desde una posición de fuerza y privilegio.

No tengo en la memoria un acto de semejante arrojo contra un Presidente de la República muy poderoso, como lo es el actual; “agravias a la sociedad, degradas el lenguaje público y rebajas la tribuna presidencial, de la que debía de emanar un discurso tolerante”; duras palabras de reclamo ciudadano, y lo responsabilizan del ambiente de encono y violencia verbal que permea en el país.

La respuesta presidencial, efectivamente, es la que esperaban, mas no la que anhelaban: El reclamo, el calificativo, la desaprobación: “Son un grupo de intelectuales orgánicos que callaron las atrocidades del régimen neoliberal y hoy reclaman sus prebendas concedidas por los servicios prestados en su silencio cómplice”. ¡Uff! Sin duda se agradece la claridad del diálogo, pero preocupa la falta de tolerancia, del respeto a la discrepancia y de la racionalidad, para el ejercicio del poder. Muy mal augurio de los tiempos pandémicos.

Recordaba el viejo libro, del gran teórico político italiano Norberto Bobbio, “Elogio de la templanza”, que en su traducción estricta podría ser el reconocimiento de la suavidad y de la racionalidad en el diálogo político. El hombre de Estado o de poder nunca debería caer en la tentación del uso irracional de sus acciones y de sus palabras; su extensión fundamental debería ser el uso suave del poder para privilegiar la racionalidad y poder, así, tener el predominio sobre la arena pública.

Definitivamente, no es nuestro caso. Tenemos un líder social convertido en jefe de Estado cuyo ADN es la batalla, es la confrontación, el avasallamiento institucional, la lucha contra el status quo, el resentimiento como bartulo de legitimidad y la amenaza como mejor instrumento de convencimiento.

No hay espacio para reconciliación porque esa no es la arena que se pretende erigir; la polarización es la clave; la batalla diaria es la premisa para la reivindicación del proyecto; no es la paz lo que vine a establecer, diría, de manera casi bíblica, el líder de la 4T. “Vine a traer división a la confrontación de posturas, a la definición axiológica, a la determinación de vida; o estás conmigo y estás contra mí”.

Y tampoco podemos estar sorprendidos; la vida política de López Obrador es el reclamo social permanente; es la exigencia del rompimiento institucional como premisa básica de cambio; por lo tanto, no podemos pedirle o esperar algo que no está en su ADN; no podemos esperar conciliación porque no la concibe; no podemos esperar negociación porque es claudicación; no podemos esperar prudencia porque es condescendencia; no podemos esperar paz porque su campo de acción es la batalla.

La democracia está en riesgo, sin duda, mientras no se conciba como principios convertidos en derechos y salvaguardados por instituciones, y se contraponga con su esencia fundamental; por eso no entiende de pesos y contrapesos, de Estado de derecho, de respeto a la libertad de expresión, de garantías individuales y derechos humanos; ni de feminicidios ni de libertad sexual; todas estas cosas las ve como herencias neoliberales que se contraponen a un ejercicio pleno de su liderazgo.

Los firmantes del desplegado lo saben y están ciertos de que los tiempos no están para la conciliación ni para la emergencia de un liderazgo por encima de las partes; estamos en los linderos del conflicto porque es el mejor escenario para el líder social; es su hábitat.

Y, como diría el clásico, al que no le guste la lumbre, que no se meta en la cocina, que se está cocinando el caos, y en él solamente sobreviven los que se adaptan; no los más listos; no los más fuertes, sino que los que se reinventan.

A darle, pues.