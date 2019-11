¡No a la intervención militar; sí a la cooperación bilateral!

En lo que va de este primer año de gobierno del presidente López Obrador y la 4T, hemos visto en efecto una transformación en la relación bilateral que tenemos con nuestro vecino del norte, es decir, con los Estados Unidos.

Desde la retórica que se maneja entre los Ejecutivos para comunicarse; uno a través de Twitter y otro a través de “La Mañanera”, sin duda, que rompe el paradigma tradicional que se venía manejando por décadas y el tan famoso teléfono rojo que se utilizaba para tratar los temas más urgentes entre los presidentes de México y EUA, parece que ha quedado en el pasado.

La relación bilateral se ha vuelto cada vez más turbulenta en temas que competen a nuestros países, pues no todo ha sido tan positivo y ambos presidentes hasta la fecha no han encontrado un punto medio para comunicarse y generar estrategias eficientes en el combate al tráfico de armas, la migración, la no intervención en asuntos internos, el comercio y el T-MEC son por mencionar algunos de los tantos temas que tenemos en la agenda bilateral.

La estrategia de relación que el presidente López Obrador ha mostrado con los EUA, no ha sido efectiva, a pesar de sus esfuerzos de generar una relación suave y sin espinas, la realidad termina alcanzando el discurso político. El presidente López Obrador no ha terminado de comprender que el presidente Trump se encuentra en franca reelección, que el trato que nos da como país vecino, es el mismo de un hombre déspota, misógino y que nunca en su vida ha tenido que preocuparse por su seguridad o por conservar su empleo.

Desde sus repetidas y alarmantes amenazas con el pago por parte de nuestro país del muro fronterizo entre ambos países, la imposición de aranceles, la militarización de la frontera sur por parte de la Guardia Nacional para reducir el flujo de migrantes y lo más reciente su franca intervención en asuntos internos de nuestro país al proponer al presidente López Obrador el ingreso de tropas norteamericanas en territorio nacional –hecho que no ha ocurrido desde 1848- y que es un atropello a todas luces de la soberanía nacional y el derecho internacional, derivado de los hechos ocurridos con la familia LeBarón.

En su cuenta de Twitter el presidente Trump comentó: “Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere la GUERRA a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente!”.

Las posturas no han dejado de expresarse, el presidente de la sociedad americana en México, Larry Rubin en su cuenta en Twitter agregó “debemos aceptar la asistencia que Estados Unidos hoy está dispuesto a dar para, después de tantos años de angustia a ciudadanos y connacionales, librar a México de este terrible cáncer”.

Hasta el momento del ahora llamado “Culiacanazo” en donde se demostró que los “abrazos no balazos” y el “acusarlos con sus mamacitas”, no ha servido como una estrategia de seguridad efectiva –o realista- por parte de nuestro gobierno, el “blindaje” del que contaba el presidente López Obrador ha ido en deterioro, en casos en los que se ven afectadas las vidas de ciudadanos de otra nacionalidad y en particular estadounidenses, la relación bilateral se tensa y las autoridades en los EUA exigen una mayor cooperación en materia de seguridad con nuestro país.

Si bien, la oferta del presidente Trump de ingresar tropas estadounidenses en nuestro país es una propuesta inviable y que ningún presidente se arriesgaría a sacrificar políticamente su presidencia y su proyecto transformador, debemos de canalizar esa oferta no en materia militar, sino en cooperación técnica y científica, buscar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad a nivel estatal y local con entrenamiento y equipo adecuado, producto de esta cooperación con los EUA, el fortalecimiento de la cooperación entre instituciones de seguridad norteamericanas y las nuestras, así como abrir un canal de comunicación para trabajar en conjunto en los Estados fronterizos de nuestro país que en estos meses han demostrado un deterioro en seguridad y migración.

También a los EUA le toca hacer lo suyo; buscar reducir el tráfico de armas a nuestro país, generar centros de ayuda a personas con problemas de adicción, buscar la inserción adecuada a la vida laboral de personas que han salido de las drogas, legalizar productos de origen natural como la mariguana y generar leyes adecuadas para su cultivo, supervisión, distribución y regulación en todas sus etapas, así como lo es con otras drogas de origen legal como el cigarro o el alcohol.

Vemos buena voluntad entre nuestro país y los EUA para trabajar en una estrategia de seguridad viable y efectiva, habrá que darle tiempo a la 4T para ver si todo queda en voluntad o alcanzará a reducir los índices de violencia en nuestro país. El futuro político del presidente López Obrador está en juego en esta materia…al tiempo.