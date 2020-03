FERNANDO ALBERTO CRISANTO

Nada ni nadie puede descalificar una demanda legítima que emana de la sociedad y menos de quienes se ganan todos los días con creces un lugar destacado, aunque intentemos negárselos.

Las mujeres mexicanos de todos los niveles sociales y de toda la República tienen cada día mayor conciencia de ellas mismas y sólo exigen lo que merecen: respeto y seguridad a su patrimonio y a su integridad física.

Ni siquiera una voz poderosa como la del presidente Andrés Manuel López Obrador ha intimidado su clamor porque se frenen los feminicidios y la violencia de todo tipo contra ellas, el cual se materializará con #UnDíaSinMujeres.

Su propuesta de hacer un paro nacional el próximo lunes 9 de marzo empezó entre grupos de feministas que lo presentaron en redes sociales y se viralizó cuando un colectivo de Veracruz, Brujas del Mar, formalizó la convocatoria con una imagen.

Pretenden que mujeres y niñas no asistan a sus trabajos, escuelas y no realicen compras.

Con la etiqueta HYPERLINK “https://www.animalpolitico.com/2020/02/undiasinmujeres-colectivos-universidades-paro-nacional/” \t “_blank” #UnDíaSinMujeres, invitaron a profesores y patrones a no poner falta ni descontar el día a quienes se unan.

Cuando empezó a crecer el respaldo social y le preguntaron el 21 de febrero pasado al presidente López Obrador en su “mañanera”, respondió:

“Es claro que está la derecha metida. Así como hay mujeres por convicción y de manera libre protestan -y lo van a seguir haciendo-, así también hay oportunistas. Estoy viendo que hasta los partidos, por respeto no voy a decir qué partidos… La que quiera participar lo puede hacer. No va a haber represalia. Lo único es que se esté consciente del porqué de esta acción.

“Hay que tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha es muy hipócrita… A veces promueven estos movimientos en contra de los movimientos progresistas. No olviden lo que hicieron con las cacerolas en Chile para preparar el golpe de Estado en contra de Salvador Allende”.

Sólo que en México, el paro no tiene vínculo con grupos o partidos de derecha como intentó descalificar el presidente.

El reto es enorme, “Si paramos nosotras, para el mundo” twitearon el martes 18 de febrero a las 17:40 con la postal en fondo morado, letras blancas, cuatro manos con el símbolo de la mujer, pero ningún logo que identificara su autoría.

La idea del paro empezó en las redes, pero sin una convocatoria formal, hasta que ellas diseñaron esa postal que empezó a compartirse a ritmo acelerado y fue determinante para que, como ha sucedido hasta ahora: empresas, sindicatos, gobiernos estatales y municipales, dependencias públicas, universidades y organismos de la sociedad respalden la convocatoria que no pretende arrebatarle el poder a nadie, sino que los mexicanos cambien su trato a las mujeres que representan más de la mitad de la población.

El movimiento en contra de la violencia de género #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras, busca que ellas, de todas las edades y regiones, de todos los sectores económicos y sociales suspendan cualquier actividad, que no produzcan, ni consuman, que no asistan al trabajo o a la escuela, ni salgan a la calle.

La intención es que la ausencia de las mujeres se haga visible en la vida cotidiana.

Es una exigencia de justicia de mexicanas ante los recientes casos de feminicidios y la violencia de género, que lejos de frenarse continúa en aumento. Hay un promedio de 10 asesinatos de mujeres por día en el país.

Desean visibilizar la importancia e implicaciones que un día sin mujeres tiene en la sociedad, la economía, la educación, el trabajo, la familia.

Datos de El Economista, adelantan que un día sin la participación de las mujeres en la vida económica significará más de 37 mil millones de pesos; “el cálculo incluye el valor del trabajo de las mujeres dedicadas a labores domésticas o de cuidados sin remuneración alguna”.

TODO EL PAÍS SE SUMA

La presión social es tal que distintas instituciones y empresas, incluso la presidencia de la República, han manifestado su intención de permitir que su personal femenino participe en el paro nacional del 9 de marzo o bien aceptar que no tendrán consecuencias laborales.

Hasta el jueves pasado asumieron públicamente esta posibilidad:

Secretaría de Gobernación; Servicio de Administración Tributaria; Unidad de Inteligencia Financiera; Instituto Nacional de las Mujeres; secretaría de Salud; Instituto Nacional Electoral; secretaría de Cultura; Hacienda y Crédito Público; secretaría de Economía; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina ofrecerán un día franco las mujeres de su nómina.

En esa misma dinámica se encuentran: el Poder Judicial de la Federación; Senado y mesa directiva de la Cámara de Diputados; Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México; Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

Los gobiernos estatales de Coahuila; Estado de México; gobierno de la Ciudad de México; San Luis Potosí; Tlaxcala; Aguascalientes; Tamaulipas; Hidalgo; Jalisco; Puebla; Morelos; Sinaloa y Tlaxcala.

Los partidos que hasta ahora se sumaron son Movimiento Ciudadano; PAN; PRI y el Verde Ecologista.

Las Universidad Autónoma de Querétaro; Puebla; del Claustro de Sor Juana; Metropolitana; Nacional Autónoma de México; del Estado de México; Autónoma de Ciudad Juárez; Instituto Politécnico Nacional; las Ibero de la Ciudad de México; Puebla; y León; el ITESO de Guadalajara; el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara; CIDE; ITAM; Tecnológico de Monterrey; La Salle; Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Veracruzana; Yucatán; Hidalgo; Campeche; de las Américas Puebla; Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla; Anáhuac Puebla; Anáhuac Cancún; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Centro de Estudios Espinosa Yglesias; Universidad del Valle de México; y El Colegio de México.

La Barra Mexicana del Colegio de Abogados; la Universidad de Guadalajara; Centro Universitario (UTEG); Universidad Enrique Díaz de León; Universidad del Valle de Atemajac; Conalep Torreón; Universidad de Londres; Tecnológica de la Huasteca Hidalguense; Universidad de Negocios; Universidad Insurgentes; Sonora; Intercontinental; Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación; Universidad de Ixtlahuaca; Universidad Latinoamericana; Instituto Tecnológico de Sonora; Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí y Universidad Autónoma de Guerrero.

Destacan también: Consejo Coordinador Empresarial; Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco; Concanaco; Canacintra; Coparmex; Asociación de Internet MX; Grupo Salinas; GINgroup; Sony Music México; Sephora; Grupo HL Consultores; Grupo YVASA; Enalte Desarrollos; EY México; Medica; Grupo Sohin; Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos; Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); AXA México; Boehringer Ingelheim Animal Health México; Walmart México; Tajín; Nemak; Mobike; Lamudi; Grupo Bimbo; De la Paz Costemalle – DFK; Grupo Sushi Roll; y Librerías Gandhi

Del sector financiero: BBVA; Santander; HSBC y Banco de México.

De los medios; Grupo Televisa; Imagen; Grupo Fórmula; El Heraldo de México; NET Multimedia; Aristegui Noticias; El Buen Tono; Grupo Radio Centro y Grupo Yotta (Más por Más, Chilango, Unocero, Pictoline, Sopitas y DeMemoria).

Todos los días, de aquí al 9 de marzo, se sumarán más, porque el reclamo es legítimo y ningún calificativo valdrá, menos para ellas que han enfrentado hasta ahora todo y no están dispuestas a recibir más agresiones.

Por eso viviremos en distintas regiones del país #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras, aunque ello irrite a los poderosos.

