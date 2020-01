Morena, a romper el cascarón

El viejo adagio priísta sobre primero el proyecto y después el hombre, además de ser casi de madrugada, no parece encajar en el futuro morenista; la línea está trazada; no hay de otra: La transexenal 4T

En las últimas dos ocasiones en que el PRI se aprestaba a elegir a su candidato presidencial, 2011 y 2017, surgió una disyuntiva: ¿Primero el proyecto y después el hombre? Era un cuestionamiento a un año de las respectivas elecciones federales de 2012 y 2018.

Así lo plantearon, cuando menos, dos personajes a los que hoy, incluso, se les ha perdido la huella, Manlio Fabio Beltrones y Aurelio Nuño.

Eran los tiempos recientes de cuando el PRI ni siquiera imaginaba que una gigantesca ola venía contra él.

Hoy ya nada hay que hablar sobre dónde está el PRI. Todos lo sabemos. Pero la circunstancia toca a Morena en un tiempo bastante temprano, en el que el proyecto es de suma importancia porque está trazado. Además de que se convierte en el verdadero arado para abrir surcos a futuro. Quien lo entienda y colabore avanzará.

No, ni siquiera insinuamos un espacio de definiciones de posibles precandidatos ni nada por el estilo. Simplemente que a partir del segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el ir marcando supremacía puede ser ya un signo más formal en algunos personajes cercanos al Presidente, al menos para ganar notoriedad para lo que se ocupe.

Es decir, los protagonismos comenzarán a ser más obvios; habrá un mayor interés en hacer bien las cosas. Además, se empezarán a conformar ciertas alianzas, por lo pronto sólo delineadas.

En un contexto que poco a poco se olvida, o queda en el baúl de los recuerdos, todavía se sabe que en las sucesiones presidenciales, mucho del PRI, pero también del PAN, en sus doce años de administraciones federales, el Presidente en turno, desde el arranque de su gestión, pensaba ya en su sucesor. Al paso de los seis años lo iba moldeando.

El “dedazo”, cultura achacada al PRI, se intentó, sin cortapisas, en el PAN durante Vicente Fox y Felipe Calderón. Que sus decisiones se hayan malogrado (con Santiago Creel y Ernesto Cordero, respectivamente) fueron puntos y aparte.

En la política existen formas, pero también cánones definidos. El interés de un gobernante será siempre la fidelidad; por eso, desde un principio elige como colaboradores de confianza a quienes podrían representarle el mejor activo hacia la sucesión.

Andrés Manuel López Obrador intenta romper paradigmas, pero a su alrededor giran muchas señales de que, como cualquier otro Presidente, él ejercerá, como lo hace ahora en muchas tomas de decisiones, quién podría ser el “bueno” para dentro de cuatro años, más cuando su plataforma para consolidar su máximo proyecto, el de la Cuarta Transformación, requiere de más tiempo que un sexenio.

Sigue siendo temprano para avizorar si en Morena, el asunto de la sucesión será una fiesta abierta, como fue en el PRI hasta el 2000 (porque con Enrique Peña Nieto estaba el asunto tan desfigurado que debieron elegir a un “no militante), o traumática, como en el PAN.

Porque si hablamos de “dedazo” sabemos que a López Obrador, cuando requiere que sus decisiones se tomen al pie de la letra, le basta decir “lo que diga mi dedito”.

En cultura política o aprendizaje acumulado, los procesos de Morena no podrían ser muy distintos a los partidos que reinaron hasta antes de su explosiva aparición, por sólo recordar que tiene miembros que militaron en el PRD, pero también en el PRI.

Hasta este enero de 2020 (lindos dígitos, ¿no?), ninguno de los colaboradores o cercanos a López Obrador ha roto el cascarón, conservando cierta disciplina porque, además, no vale el avorazamiento cuando de lo que se trata es de enderezar todo poniéndolo de cabeza.

La tarea de López Obrador es titánica y, por ello, al menos dos o tres que ya traen estrella debieron guardar compostura, como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal.

Eso no impidió que, por la misma inercia del vaivén de la política, uno o unos brillaran más que otros; en todo caso, los puntos obtenidos, sobre todo mediáticamente, son circunstanciales, pero efectivos, aun cuando no sólo acumulen lucimiento, sino aversión.

Tampoco implica que quienes son vistos, desde hace más de un año, como los elegidos para una disputa en torno a encabezar la continuidad de lo que deje pendiente López Obrador, si cumple su palabra de hacerse a un lado en el 2024, tengan el favor total de la exclusividad.

La lista se puede agrandar e incluso hasta achicarse o, en un momento dado, volverse inédita y sorpresiva. Mucho tendrá que ver el rumbo que tome el país y por dónde lleguen las primeras victorias cuartotransformadoras.

Hay líneas abiertas, por ejemplo, Hacienda, que hoy está bajo la responsabilidad de Arturo Herrera, así el panorama hoy no le favorezca mucho.

O si la seguridad, en realidad, baja a niveles nunca vistos en los últimos 10 años. Alfonso Durazo tomaría una porción importante de aire, aunque como a Herrera, sus mismas trayectorias, con huecos por llenar todavía, no les den suficiente capital político requerido para ciertas batallas.

Llama la atención que, en este sexenio, una Secretaría como la de Gobernación, que fue siempre referente sobre quien ostentaba tal cantidad de poder después del Presidente, no sea hoy sino todo lo contrario, escaparate para exhibir a quien no lo tiene.

EL ESCOLLO DE LA ELECCCIÓN INTERNA

Durante los dos últimos meses del 2019, lo que eran las fases previas de la elección de presidente nacional de Morena para sustituir a Yeidckol Polevnsky, quien es secretaria general con funciones de dirigente, se convirtieron en todo un galimatías, al mismísimo estilo del PRD, de donde surgió el partido de Andrés Manuel López Obrador.

Ante un panorama desaseado, las fechas para unir los eslabones que culminarían en la elección se fueron posponiendo. De octubre pasaron a noviembre; luego a diciembre, enero y, finalmente, Polevnsky dijo que la votación para sustituirla podría darse hasta el 2021.

Las asambleas distritales resultaron el mejor ring para confrontar sus diferencias, cual “tribus” perredistas. Las menos graves terminaban a golpes y sillazos; las más, a balazos.

Morena no tenía una lista larga de aspirantes a ser el primer presidente nacional. Además de Yeidckol estaban apuntados Bertha Luján, presidenta del Consejo Político Nacional, Mario Delgado, coordinador de los diputados del partido, y Alejandro Rojas Díaz-Durán, incondicional de Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas.

En todos los procesos internos, gran parte del poder lo tiene quien controla el partido. Esa facción, grupo o “tribu” tiende a dominar los movimientos partidistas, a atraer más militantes.

En Morena no ocurre lo contrario; los grupos, las “alianzas”, comienzan a gestarse y pecaría de ingenuo quien crea que son para quedarse ahí; de lo que ocurra en el partido dependerá mucho el futuro de los contendientes para sustituir a López Obrador, repetimos, si no cambia las reglas. Si no modifica el adagio priísta de primero el proyecto y después el hombre por el proyecto y el hombre juntos, o el proyecto siempre y el hombre “el que yo diga”.

Entonces muchos equiparan a Mario Delgado con Marcelo Ebrard, a Alejandro Rojas con Ricardo Monreal, la dupla de la cual ya no hay duda, y de Yeidckol Polevnsky con Claudia Sheinbaum, sin una cercanía todavía muy visible, aunque hay quienes aseguran que representan al “morenismo puro”.

Pero si creía que la más abandonada es Bertha Luján está equivocado; la actual presidenta del Consejo Político Nacional de Morena es madre de Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, y de Bertha Alcalde Luján, secretaria técnica adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cercana a Alfonso Durazo.

Además, es una antigua cercanísima colaboradora de López Obrador desde hace ya muchos años.

Todo este furor cercano al partido en sus fechas, que no se acomodan, para llevar a cabo la elección de su primer presidente nacional tiene que ver con el andamiaje del futuro, y ese futuro no se va a armar hasta que casi comience lo que tenga que comenzar en el 2023, sino desde ahora.

Del partido se trasladará hacia los grupos que pugnen por relevar a López Obrador.

El enredo en el proceso interno de Morena es bastante amplio y no sólo lo representan los candidatos, sino los llamados “servidores de la nación” (unos 20 mil en todo el país) que son los encargados de levantar listas de beneficiarios de programas sociales y otros sistemas de datos.

Éstos han sido acusados de manosear el padrón de Morena, de trabajar para u otro de los aspirantes a dirigir el partido.

Sin embargo, lo más peligroso lo representa el propio libertinaje que se ha hecho notar en las asambleas distritales o locales. La violencia manifiesta sólo se puede explicar en el arraigo de izquierda perredista, pues fue en el partido en el que esta práctica floreció y que es raíz del nacimiento de Morena.

Pero la confrontación dentro del partido que fundó López Obrador no para en el partido. Se ha trasladado al Congreso, donde tiene mayoría, y hasta la reciente elección de Puebla.

En agosto del año que acaba de concluir hubo un enfrentamiento por el control del Senado en el que estuvieron involucrados, con posturas desafiantes, Ricardo Monreal, Martí Batres y Yeidckol Polevnsky.

En Puebla, durante la reedición de la elección de 2018, en la que triunfó Martha Érika Alonso, quien después falleció durante la caída del helicóptero en el que viajaba junto a su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle, fue tensa la precampaña entre Miguel Barbosa, que a la postre triunfó, y Alejandro Armenta, otro cercano a Monreal.

‘EN EL 2024 ME RETIRO POR COMPLETO’

Durante la conferencia matutina del jueves pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en septiembre del 2024 se retirará por completo.

Su afirmación la dijo en el contexto de que desea que la transformación del país avance para dejarla lo más completa que se pueda porque “no fue un simple cambio de gobierno… sino una revolución pacífica”.

“Ya tendremos tiempo para descansar porque yo voy a estar hasta septiembre del 2024 y ya no aspiro a ningún cargo en ningún lado; me retiro por completo. Me debo de entregar de cuerpo y alma a esta noble causa. No podemos perder el tiempo”, expresó.

Aunque no lo haya dicho para abrir la puerta a la competencia política hacia el interior de su partido, que es en lo último que pensaría cuando su proyecto, en algunos puntos, parece que no ha empezado, los más distraídos han tomado nota, al menos, para permanecer en la mira.

Durante su comentario, en el que dio a entender que no se reelegirá, el Presidente hizo hincapié en que “lo más importante de todo es el trabajo y que tenemos que trabajar más, no perder el tiempo, aplicarnos más”.

“Entonces, no es para trabajar ocho horas, o 10, o de lunes a viernes, y descansar sábado y domingo. No, no; es todo el tiempo, 16 horas diarias”.

Además de pedir el apoyo de los ciudadanos para “empujar al elefante (reumático)”, López Obrador refirió: “…Porque política es tiempo y no hay que perder el impulso”.

Al margen de sus dichos y de lo que ocurra próximamente en Morena, en su elección interna, el Presidente requiere, en ciertos campos, de gente de buen calibre, sobre todo con experiencia para resolver entuertos.

En ese sentido, quien más ha destacado es Marcelo Ebrard, que se ha convertido en el funcionario más eficaz de la administración, nivel competido, quizá, por Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, que mantiene asustada a una docena de ex funcionarios y ex servidores públicos, y que también ha hecho ganar al Presidente grandes espacios mediáticos.

Nieto, sin embargo, carece del “background” político necesario para disputar un cargo de elección popular, aunque todo puede ocurrir.

Lo ha hecho también Claudia Sheinbaum, aunque su entorno es más restringido; ella lo sabe y trabaja, a diario, con la calidad suficiente.

Ricardo Monreal tampoco cesa en construir un castillo político que, en una de esas, cree un escenario de mayor cercanía con el Presidente, aunque algunos roces con él, no tan lejanos, podrían afectarle.

Otros todavía esperan salir avante en sus misiones para pensar en otra cosa.

Para cualquier motivo, por lo pronto, y quizá por largo rato, el proyecto de Morena estará por encima del hombre, aunque a veces parezca lo contrario.

En todo proceso es de suma importancia salir del cascarón a tiempo. Mucho en los de política. En Morena lo saben porque no son improvisados. Algunos afilan el colmillo desde hace décadas.

