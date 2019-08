Moctezuma a examen

La implementación de muchas de las propuestas y proyectos del actual Gobierno Federal no van ni a la cuarta parte. Quizá no tendrían que ir ni a la décima cuando de la administración corre apenas el mes 10.

Aun así es recomendable que cuando menos la puntita de muchas de las promesas, a estas alturas, ya se vaya viendo.

Y, en ese estatus, la Educación podría no ser la excepción si lo expuesto y deducido para tumbar la reforma del 2013 no se encuentra concluido.

Ante ello, “La Nueva Escuela Mexicana” arrancará coja y con el presagio de que camine remendada a tramos.

El próximo ciclo escolar arranca el 26 de agosto, ya en pleno ejercicio de la administración de la Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador, quien desea pasar a la Historia como el Presidente que marcó un nuevo rumbo para México.

Y si la economía, el campo, los programas sociales, son parte muy ilustrativa de cómo puede ir tomando forma la “otra cara” del país, la Educación es, tal vez, el punto neurálgico, pues en el transcurso de un ciclo, el que está por iniciar, podría notarse el vuelco.

Algunos detalles, sin embargo, que ya son reconocidos por la administración lopezobradorista, podrían inducir a que los niños y adolescentes de éste próximo ciclo se privaran de tal metamorfosis.

Mucho de ello es responsabilidad del Poder Legislativo, que hasta ahora no ha concluido el proceso de aprobar las leyes secundarias de la Contrarreforma Educativa que eliminó la “mal llamada” Reforma Educativa peñista. Sin embargo, la urgencia la tiene el Poder Ejecutivo.

Entre uno y otro Poder, quien sí llevará la responsabilidad a cuestas sobre el proyecto del nuevo gobierno, con la consigna de formar a los jóvenes del futuro de México bajo lineamientos “transformadores”, es Esteban Moctezuma.

El ex priísta no llega como el José Vasconcelos del Siglo XXI, pues el nuevo plan educativo, aunque insisten en que fue consensuado y se forjó en mesas de trabajo con líderes, expertos, padres de familia y sindicatos, la verdad es que es una buena y bondadosa idea de López Obrador.

Hasta ahora, y mientras no se definan las leyes secundarias, esperando que concluyan con verdaderos esquemas que rompan el caparazón para que brote la tan ansiada “revolucionada” Educación, todo podría quedar sólo en buenas intenciones.

Porque el plan, tal como lo explicó, la semana pasada, el titular de Educación, reforzará puntos que al menos en las últimas décadas ya han sido contemplados, es decir, las novedades son pocas, como enfocar la atención en la salud de los educandos, la nutrición, el deporte; incrementar su acercamiento a la tecnología, al idioma inglés, al civismo (que para ello los maestros arrancarán sus clases con la Cartilla Moral de Alfonso Reyes en sus manos), entre otros.

Aunque la parte fuerte de la estrategia educativa vendría a partir del ciclo 2020-21, cuando ya se integren a los libros de texto los nuevos contenidos.

De todo ello, el emblema deberá ser Moctezuma, que en el apellido lleva la penitencia. Un personaje que pudo brillar más en el priísmo, pero que el destino del partido lo topó en pared.

Un ex priísta, como tantos del equipo de Andrés Manuel, que se desempeñó como Secretario de Gobernación y de Desarrollo Social durante el gobierno de Ernesto Zedillo, de quien fue su jefe de campaña presidencial, misma actividad que desempeñó con Francisco Labastida Ochoa.

Aunque quizá a partir de ahí -el entreguismo de Ernesto Zedillo, que en el 2000 anunció, con desenfado, la primera gran derrota priísta, y el fracaso de Francisco Labastida ante Vicente Fox, del PAN- es que Moctezuma planeó su futuro.

En él está, entonces, sólo su capacidad política y su compromiso con López Obrador para llevar al máximo la encomienda educativa. Lo mismo habría hecho si se le hubiera dado cualquier otra misión en alguna otra secretaría.

Porque, además, como escribimos párrafos atrás, nada que ver con el Vasconcelos que hizo de cada maestro “un apóstol de la educación”, que fue escritor, literato, miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. El Vasconcelos del que surgieron íntimamente “programas de instrucción popular, escuelas rurales, edición de libros y promoción del arte y la cultura”.

Pero Moctezuma tiene a su favor el futuro y dispondrá de él para hacer realidad, en el terreno educativo, la “transformación” lopezobradorista.

Tiene, pues, a partir de este 26 de agosto, su examen más importante para el resto del sexenio, o hasta donde llegue. Sus sinodales son la sociedad y la Historia. Él sabe si se aplica, si estudia.

¿POR DÓNDE VIENEN LAS LEYES SECUNDARIAS?

De acuerdo a la explicación que Esteban Moctezuma dio la semana pasada, durante la conferencia de prensa “mañanera” de Andrés Manuel López Obrador el jueves pasado, las leyes secundarias tienen tres objetivos fundamentales.

Una, dijo, es lo que marca la Constitución, que es la equidad, de donde deriva el programa de “La Escuela es Nuestra”, que contiene las becas a los niños de Primaria, la beca universal a media superior, las 100 universidades para ampliar la cobertura de todas las escuelas en el país.

Contempla también, acotó el titular de la SEP, un esfuerzo de excelencia, de calidad.

“Se trata de tener una educación integral, como marca el Artículo Tercero, en donde se eduque con un profundo sentido humanista, con capacidad crítica, con conocimientos científicos y técnicos”, expresó.

“Hemos incorporado la cultura de paz, el medio ambiente, las lenguas indígenas; el inglés, de manera que esta educación integral es parte de lo que se expresa también en la nueva legislación”.

En el tercer punto, Moctezuma señaló la transparencia. “Uno de los puntos centrales de la Cuarta Transformación es la lucha contra la corrupción y, obviamente, el sistema educativo debe de ser transparente. Estamos diseñando un sistema de admisión, de promoción y de reconocimiento que se marque por la transparencia”.

Aseguró que todavía ahora las leyes secundarias se siguen negociando y consensuando “con toda la población interesada en educación”.

A partir de ellas, añadió, se va a construir el nuevo modelo educativo, y entonces es que se hacen los planes y programas de estudio para, posteriormente, la “malla” curricular y los libros de texto.

El Secretario de Educación explicó que esto, generalmente, se llevaría entre tres y cuatro años, pero que existe el compromiso de tenerlos para el próximo ciclo escolar.

“Esto quiere decir que tendríamos nuevos contenidos de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2021”.

Que en este punto, el de los contenidos, un cambio fundamental para la Cuarta Transformación será en la materia de Historia, donde, por todos lados, harán hincapié en la defenestración del neoliberalismo, la apología de algunos hechos con tintes ideológicos distintos a los regímenes anteriores, priístas y panistas, y semblanzas de personajes que deben contarse, pero no convertirlas en doctrina, como lo pretende hacer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

¿Y LOS PROFES?

Hasta ahí, en el papel, cualquier plan se ve bonito. Lo complejo es realizarlo, llevarlo a cabo y garantizar su resultado en los menores de edad y los adolescentes.

¿Pero, entonces, quién llevará a cabo esta labor?

La estrategia educativa podría dar un parecido a la de Seguridad, donde quienes, se supone, desarrollarían una labor distinta al Ejército, Marina y Policía Federal, sólo tuvieron de capacitación la colocación de un gafete con las iniciales GN. Hasta ahora no sabemos en qué cambió el panorama.

Damos por un hecho que para que los alumnos se transformen, primero deben transformarse los maestros, lo cual, creemos, no ha ocurrido. No sabemos dónde y cómo se estén capacitando. No sabemos cómo abordarán el proceso de modificación cognoscitiva de los menores y los jóvenes.

El titular de la SEP habla de la evaluación a los maestros y especifica que el cambio fundamental es que se quitó por completo el aspecto punitivo, ligado a la permanencia del maestro o de la maestra en su plaza, y que lo que se propuso es una evaluación diagnóstica.

“Lo que busca la evaluación diagnóstica es conocer el avance, el estado de enseñanza-aprendizaje, y también una evaluación diagnóstica de infraestructura y de las autoridades educativas”.

Entonces, añadió, toda la capacitación magisterial va a estar ligada a la evaluación diagnóstica y va a ser individualizada.

“Esto quiere decir que si un maestro tiene áreas de oportunidad en, por decir algo, matemáticas, entonces se le va a pedir y se le va a ofrecer un curso de matemáticas especializado en lo que le hace falta”.

Y esta capacitación, agregó, es voluntaria; es, precisamente, para buscar superarse, que va a estar ligada a un escalafón horizontal, que es lo que traen, precisamente, las leyes secundarias, en donde el maestro, sin dejar de ser maestro frente a grupo -que muchas veces cuando quieren progresa tienen que dejar el grupo y pasar a ser directores- siguiendo siendo maestro, va a poder acceder a mejores niveles salariales.

El punto de la evaluación y la capacitación magisterial para hacer realidad el sueño “transformativo” va pegado al fortalecimiento de la educación Normal.

“Una de las cosas que tenemos que hacer y que se abandonó durante muchísimo tiempo”, señaló Moctezuma.

Aseguró que hoy, quienes estudian para ser maestros no reciben todo este tipo de formación, y que desde ahí se tiene que empezar.

Pero la pone difícil porque con maestros que apenas van a capacitarse iniciará lo que llaman “La Nueva Escuela Mexicana”.

“No se trata de que un maestro esté frente a un grupo, lo forme y eduque; se trata de que el maestro, además, tenga conciencia de las necesidades de cada alumno.

“Hay alumnos que llegan a la escuela desnutridos; hay alumnos que llegan de una condición familiar de violencia intrafamiliar; hay alumnos a quienes los factores exógenos a la escuela impactan en su comportamiento escolar”.

APAPACHO A LA ‘REVOLUCIÓN’ DE LA CNTE

Durante la misma conferencia “mañanera” en la que estuvo presente Esteban Moctezuma, el Presidente López Obrador dio un espaldarazo al magisterio disidente.

“Quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento a las maestras, a los maestros de México, porque terminó el pasado ciclo escolar y no dejaron de dar clases; no hubo suspensión de clases; cumplieron, como siempre”, dijo.

“Se reafirmó nuestra convicción de que las maestras y los maestros de México son responsables y que fueron víctimas de una campaña de desprestigio por razones ideológicas, por el interés de unos cuantos de imponer una forma de educación orientada a impulsar la enseñanza privada y a afectar la educación pública”.

El Presidente aprovechó para dar una repasada a su discurso contra el neoliberalismo y la “mal llamada reforma educativa”.

Su iniciativa, añadió, fue el cumplimiento de una recomendación de organismos internacionales.

“En el paquete de las reformas estructurales venía lo de la Reforma Educativa, una receta aplicada a todo el mundo: Las reformas energéticas, la Reforma Fiscal, la Reforma Laboral, la Reforma Educativa, todo esto que resultó un fracaso, que no sirvió para nada; al contrario, que perjudicó y polarizó, dividió”, enfatizó.

En su momento, Moctezuma dijo que los libros oficiales que están autorizados por la SEP son los que regulan todos los planes y programas de estudio, pero que las propuestas regionales antes no se consideraban.

Y esto vino al caso por el cuestionamiento a los libros de texto “alternativos” que ya la CNTE comenzó a distribuir en Michoacán.

“Ahora, la Constitución tiene la posibilidad de que se puedan incluir propuestas regionales y locales, pero esto, obviamente, estará después de un proceso de análisis, de discusión sobre la calidad pedagógica; el tipo de información, los valores atrás de cada uno de los planteamientos”, indicó.

Habló de mesas de trabajo donde se analizan valores, principios y conocimiento, una parte regional y una parte local en su caso, y de que cualquier material debe de pasar por el análisis y aprobación del área respectiva de la SEP.

Pero todo ello, al parecer, la CNTE ya se lo pasó por el arco del triunfo.

Viene, pues, “La Nueva Escuela Mexicana”. La ruptura con el pasado inmediato, aunque parezca una calca del mediato.

Todo está en el poder de Moctezuma.

