México y el riesgo de una recesión global

Según un reporte de El Financiero, las principales bolsas del mundo registraron una caída generalizada tras la publicación de cifras económicas de Alemania y China que avivaron la preocupación sobre el crecimiento mundial en medio de las tensiones comerciales globales. El nerviosismo ocasionó pérdidas generalizadas en las plazas accionarias y en las monedas emergentes, y una mayor demanda de activos refugio, como el oro y los bonos estadounidenses. En México, dicho entorno propició que el principal indicador bursátil disminuyera a niveles de hace cinco años y una pérdida de más de 30 centavos en el peso. El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 2.09 por ciento y se ubicó en 38 mil 650 unidades, su menor nivel desde marzo de 2014.

El FTSE BIVA retrocedió 1.92 por ciento, a los 793 puntos. El Banco de México informó que el dólar interbancario cerró en 19.7275 pesos, su mayor nivel desde el 6 de junio, lo que implicó un incremento de 33.80 centavos. China informó que la actividad industrial, las ventas minoristas y la inversión presentaron alzas de 4.8, 7.6 y 5.7 por ciento, respectivamente, durante julio, todas por debajo de los esperados, de 6.0, 8.6 y 5.7 por ciento, con base en una encuesta levantada por Bloomberg.

Por otra parte, se reportó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Alemania cayó 0.1 por ciento en el segundo trimestre de este año con respecto al trimestre previo.

Paralelamente, se había informado que la economía del Reino Unido bajó 0.2 por ciento en el segundo trimestre.

En Wall Street, los índices se desplomaron alrededor de 3 por ciento a medida que el mercado de deuda gubernamental estadounidense envía señales de recesión.

El Dow Jones perdió 3.05 por ciento, el S&P 500 cayó 2.93 y el tecnológico Nasdaq descendió 3.02 por ciento.

“La especulación de que existe un mayor riesgo de recesión en Estados Unidos se elevó luego de que la mayor demanda por bonos del Tesoro de mayor plazo ocasionó que se acentuara la inversión de la curva de rendimiento. El diferencial entre los bonos del Tesoro a 10 años y los T-Bills a 3 meses alcanzó un nivel de -35.2 puntos base, algo que no sucedía desde abril de 2007”, señaló Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base. En las bolsas de América Latina, la mayor caída se observó en el Bovespa de Brasil, con 2.94 por ciento, y en Europa, las bajas fueron de 1.4 a 2.9 por ciento. Por su parte, el petróleo retrocedió 3.6 por ciento en el caso de WTI y la mezcla bajó 4.6 por ciento. En Asia, los principales índices accionarios registraban pérdidas en las primeras horas, con un retroceso de 1.21 por ciento en el Nikkei 225, de Japón, mientras que el Shanghai Composite, de China, caía 0.83 por ciento.

Ante tan oscuro panorama es urgente que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reúna a sus más confiables consejeros y asesores en materia económica, de comunicación social y de asuntos internacionales, para diseñar y aplicar una nueva estrategia que permita cambiar, a favor de México y de su gobierno, las expectativas y previsiones que hoy por hoy predominan entre los analistas de los organismos financieros internacionales y en las más reputadas publicaciones especializadas.

Ahora, el FMI prevé que México no alcanzará el 2% este año ni el otro.

Por su parte, y en el mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ajustó a la baja la perspectiva de crecimiento para México.

La previsión pasó de 2.5 a 2.0 por ciento en 2019 y de 2.8 a 2.3 para 2020.

El gran reto de AMLO es admitir que la economía creció apenas 2% en 2018, la tasa más baja desde 2013, y, sin demora, convencer a los mercados y a los inversionistas de que, bajo su guía, eso puede mejorar, pero no puede dejar pasar mucho tiempo sin anunciar nuevas políticas y medidas si desea ver mejores resultados a corto y mediano plazos.

En la tarea de impulsar el crecimiento y eludir los riesgos de una posible recesión global, la autoridad monetaria, el Banco de México (Banxico), en su carácter de entidad autónoma, ha comenzado a actuar en el sentido correcto. Según comenta Enrique Quintana, de El Financiero, “muchos, me incluyo, pensábamos que el Banxico no tomaría la decisión de bajar sus tasas de interés. Por cuatro votos a uno lo hizo. La razón por la que creíamos que no bajaría es porque el entorno externo es desfavorable. Se pensó, de hecho, que no bajar la tasa podría haber implicado una depreciación adicional del peso mexicano frente al dólar”. Uno de los promotores de la baja de la tasa fue el subgobernador Gerardo Esquivel (propuesto por López Obrador). Las minutas muestran, desde semanas atrás, que promovía la baja de tasas. Esquivel demostró, en los últimos días, que aun si hubiera existido una alza del tipo de cambio, que era lo que se temía por efecto de la reducción de los réditos, su efecto sobre la inflación hubiera sido marginal.

No sé si el presidente López Obrador ha leído a Keynes. No lo creo, pero estoy seguro de que varios de sus colaboradores sí lo han hecho. Debieran explicarle que una parte de las decisiones de inversión dependen de los llamados “espíritus animales”. Si lo que prevalece es el temor, al margen de que haya baja de tasas o reactivación del gasto público, la inversión privada seguirá cayendo. Quienes rodean al Presidente de la República deben dejar la cautela y jugársela. Quizás les vaya de por medio el cargo. Tal vez el presidente se enfade y los margine, o, incluso, los corra, pero ya no hay tiempo. Si a los problemas domésticos le sumamos los riesgos que vienen del exterior, corremos el peligro de enfrentar un 2020 desastroso. Hay que evitarlo. López Obrador tiene un ángulo pragmático. No va a dejar que un desastre económico eche por tierra todo su proyecto, pero debe entender que existe ese riesgo. Mientras piense que no existe no va a tomar decisiones en consecuencia. El Banxico ya hizo lo que le toca. Veremos si el gobierno hace lo propio o sigue en la realidad paralela, en donde ya no puede permanecer más.

Una gran responsabilidad recae ahora en el flamante secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, cuya trayectoria académica y profesional lo hace idóneo para ocupar la dependencia en el gobierno de López Obrador. Su gran reto es lograr que, como Presidente, López Obrador respete las limitaciones al gasto público necesarias para preservar la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional. Hasta ahora, con gran talento y discreción, parece estarlo consiguiendo, y así lo refleja la aparente estabilidad del tipo de cambio, a la cual, sin duda, también contribuye la cuidadosa ortodoxia del Banco de México. De igual manera, lo demuestra la actitud optimista mostrada, hasta ahora, por los grandes inversionistas nacionales y extranjeros, donde la ayuda de Alfonso Romo es y seguirá siendo crucial. No obstante, el reto para ambos es el de un maratonista, no el de un atleta de distancias cortas. El buen desempeño de la economía mexicana dependerá, en los próximos meses y años, de que no desmayen. No es un reto menor. Le deseo y auguro éxito cabal.