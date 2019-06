México imposibilitado para recibir inmigración masiva

Durante su gira por Chiapas, en octubre de 2018, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, urgió a garantizar la protección a migrantes que cruzan por la frontera sur en su camino hacia Estados Unidos.

En su alocución defendió la inmigración centroamericana con el compromiso de protección humanitaria al decir: “Ofrecí visas de trabajo. ¿Por qué ofrezco eso a los centroamericanos? Porque va a haber trabajo para los mexicanos y trabajo para los centroamericanos en nuestra patria”.

La oferta, con todas las buenas intenciones, siempre ha sido irresoluble y hasta teñida con un tinte demagógico. Tres factores son fundamentales para asegurar que México no está en condiciones de otorgar empleo adicional a extranjeros.

Según la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo lacera al 3.7 por ciento de mexicanos y con una tasa del 27 por ciento de empleo vulnerable, sin posibilidades de seguridad social y ausencia de servicios básicos. Y, desde luego, el bajo crecimiento de la economía mexicana entre 2013 y 2018, y las difíciles expectativas para el 2019.

Se suma a esos tres obstáculos la caída en los precios del café y en la agricultura de plantación, que durante décadas atrajo y dio empleo remunerado a la mano de obra centroamericana, y en especial a la de Guatemala. La agricultura de plantación (café, plátano, caña de azúcar y algodón) fue un atractivo para el trabajador guatemalteco con la perspectiva de mejores salarios que en su nativa Centroamérica.

Sólo que este flujo migratorio tenía la compensación de que era en ambos sentidos. Los trabajadores, en su mayoría de Guatemala, pero también de El Salvador y Honduras, después de terminado el ciclo agrícola regresaban a su lugar de origen. El buen salario remunerador devengado les alcanzaba para esperar hasta la siguiente cosecha y sin la intención de quedarse en México. Ahora, las circunstancias han cambiado. La mayoría de las fincas está a la deriva. A diferencia de los años en que llegaban hasta 300 mil trabajadores, hoy, la economía del Soconusco languidece y, por el contrario, México expulsa a más de 100 mil trabajadores hacia Estados Unidos.

Por eso no se entiende la posición del gobierno de López Obrador para ofrecer acomodo con empleo formal a 8 mil 700 inmigrantes de diversas nacionalidades. En su recuento de la política migratoria mexicana, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ufanó de que, incluso, se hubiera recibido inmigrantes haitianos y africanos como si se tratara de un logro del gobierno mexicano.

El espectáculo ante tal anuncio espectacular resultaba poco afortunado. A la izquierda de la secretaria, Rutilio Escandón aplaudía con pasión ese grave despropósito lopezobradorista. O fingía o no conoce el grave problema de los asentamientos migratorios en Chiapas, aunque, de todos modos, es igual de lamentable su posición.

Más mesurado, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, permanecía sereno ante la euforia de la ministra en retiro y del gobernador de Chiapas. Grave el pronunciamiento de Sánchez Cordero. Mientras se anuncia la llegada masiva de centroamericanos, haitianos y africanos, México “exporta”, anualmente, más de 100 mil trabajadores hacia la Unión Americana. Entonces, si México no puede retener a sus propios connacionales por falta de empleo y la posibilidad de otorgarles servicios básicos, ¿cómo se atreve a ofrecer refugio indiscriminado a 8 mil 700 nuevos brazos que se incorporan en busca de trabajo, y, por supuesto, en demanda de alimentación, salud, educación y vivienda?

La contradicción es evidente y harto preocupante. Los datos de la economía mexicana permiten establecer el grave deterioro y la pronunciada resaca económica apenas en los primeros tres meses del gobierno de López Obrador. La desconfianza se hace evidente con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la construcción de una imposible refinería y un Tren Maya con anuncio de fracaso anticipado.

La inversión cayó en un 11 por ciento entre enero y marzo de 2019 con respecto al mismo periodo en el 2018. La inversión se redujo del 23 al 21 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), pero, sobre todo, un dato que mide la ineficacia del gobierno de la cuarta transformación es la severa caída del empleo.

De enero a marzo de 2001, durante el gobierno de Vicente Fox, se crearon 90 mil empleos. En el gobierno de Felipe Calderón, en el mismo periodo, el número de empleos creció en 70 mil, en tanto que con López Obrador se perdieron 60 mil empleos, pero todavía más. En el 2018, el Fondo Monetario Internacional pronosticó para México un crecimiento económico de entre 2.3 a 3 por ciento para el 2019. Sólo que ahora, las nuevas proyecciones han reducido las expectativas del 1.2 al 2.3 por ciento, un rango demasiado amplio que al oscilar en un 100 por ciento demuestra la gran desconfianza en la cuarta transformación.

Con esos datos, aunque AMLO diga que vamos a toda madre y que sus datos son otros, México está imposibilitado para resistir la entrada masiva de inmigrantes no previstos en el mercado laboral y de servicios sociales básicos. Si la inversión se cae, el empleo decrece irremediablemente. Si el empleo se reduce no hay consumo, y si no hay consumo no hay inversión. Y si el crecimiento económico es menor al crecimiento de la población, el número de pobres tiende a crecer. Ese es el círculo vicioso de la pobreza en que se encuentra inmerso el país.

Un grave síntoma de ese grave deterioro social y económico en Chiapas ya se dio en Tapachula. Según el INEGI, la antes orgullosa perla del Soconusco es, hoy, la urbe más peligrosa de México, incluso por encima de Ciudad Juárez y Tijuana, poblaciones tradicionalmente emblemáticas por su peligrosidad. Hoy, Rutilio Escandón puede presumir de sumar un primer lugar más a los logros de los primeros seis meses de gobierno. Así, la frontera con Centroamérica acentúa aún más el grave problema de seguridad nacional.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gira por Chiapas el 20 de junio pasado, pudo constatar que ha perdido su popularidad. Los abucheos se le han dado, por primera vez, en territorio nacional. Es, a no dudar, un rechazo abierto a la administración de Rutilio Escandón. Y, más grave todavía, el cuerpo de seguridad presidencial determinó suspender la visita a San Cristóbal de las Casas porque no había condiciones para que el Presidente de la República pudiera transitar, sin contratiempos, por las carreteras chiapanecas, pero ese es otro tema. Ampliaremos…

