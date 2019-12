México en la COP25

De acuerdo con la información oficial, la COP25 es la Conferencia de las Partes (COP), órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés).

En su vigésima quinta reunión organizada y presidida por Chile, que se lleva a cabo en Madrid, las 197 Partes que conforman el tratado -196 naciones más la Unión Europea-, buscarán avanzar hacia la implementación de los acuerdos que se han determinado en la Convención que establece obligaciones específicas de todas las Partes para combatir el cambio climático.

La primera COP se realizó en Berlín, en 1995. A la fecha se han realizado 24 COPs, la última en Katowice, Polonia, en diciembre de 2018.

La Presidencia de la COP25, se encuentra a cargo de la ministra Carolina Schmidt, de nacionalidad chilena. Su presidencia comienza en diciembre de 2019 y termina en diciembre de 2020.

Originalmente, se tenía contemplado realizar la COP25, en el país anfitrión Chile, sin embargo, dados los problemas sociales que han acontecido en los últimos meses en aquel país, se tuvo la necesidad de realizar un cambio de sede de manera urgente, ofreciéndose España de manera voluntaria como país anfitrión.

La Conferencia, alberga en esta ocasión durante sus dos semanas de duración a distintos líderes mundiales, cuya meta es fortalecer los puntos clave del Acuerdo de París y las conclusiones sobre la Cumbre sobre el clima el pasado mes de septiembre en la ONU.

Los temas a tratar durante esta importante Conferencia van en sentido a la acción climática, adaptación y resiliencia, mitigación, comunidades locales, uso de suelo entre otros.

En ese tenor, México como actor comprometido en la lucha por el cambio climático, ha reiterado su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de París, participó activamente en las sesiones preparatorias rumbo la COP25, así como en la 50 sesión de los órganos subsidiarios (SB50) de la CMNUCC, celebrada en Bonn, Alemania.

También participó en la Cumbre sobre de Climática del Secretario General de las Naciones Unidas el pasado 23 de septiembre, donde nuestro país se adhirió a 18 iniciativas.

El posicionamiento oficial de nuestro país, en un comunicado de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, del pasado 28 de noviembre, es el siguiente: “El Gobierno de México participará en las negociaciones que se llevarán a cabo durante la COP25 en Madrid, España, del 2 al 13 de diciembre de 2019, donde buscará avanzar en la agenda multilateral de México y reafirmar su liderazgo regional en el combate al cambio climático. Representantes del sector privado, sociedad civil y entidades subnacionales se unen a nuestra delegación para mostrar el liderazgo de todos los actores en nuestro país en la implementación”.

México es sensible al llamado que ha hecho la juventud de nuestro país y del mundo. En esta COP 25 nuestro deseo es abrir un diálogo profundo y ambicioso en la acción y apoyo para combatir el cambio climático con energía, entusiasmo y la participación de todos dentro de este gran marco. Veamos en la acción climática grandes oportunidades para el desarrollo humano distinto, inclusivo y responsable con nuestro planeta. Nuestros jóvenes lo merecen, lo exigen, y la ciencia nos muestra el camino.

El gobierno de la cuarta transformación, ha fijado su posicionamiento oficial, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513641/PosicionamientoInicialMexicoVF.pdf, dicho documento, establece los siguientes temas prioritarios en el marco de la COP25, cuyo principal objetivo es fortalecer el régimen climático internacional: 1. Enfoques Cooperativos Voluntarios; 2. Marco Reforzado de Transparencia; 3. Asuntos relacionados a Adaptación; 4. Mecanismo de Varsovia para Pérdidas y Daños asociados con el Cambio Climático; 5. Asuntos relacionados con financiamiento climático; 6. Programa de Trabajo de Lima sobre género y cambio climático, y nuevo Plan de Acción de Género; 7. Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas; 8. Medidas de Respuesta; 9. Asuntos relacionados con Ciencia y Tecnología, y 10. Comité de París para la Construcción de Capacidades.

A su vez, la delegación mexicana tiene contemplado apoyar y en su caso adherir iniciativas propuestas por la presidencia chilena y el secretariado de la CMNUCC.

La Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, embajadora Patricia Espinosa, ex Canciller de nuestro país durante la administración Calderonista, comentó en su cuenta de Twitter @PEspinosaC: “No estamos donde debemos estar para asegurarnos de que la temperatura no siga subiendo. Pero no podemos perder la esperanza, no es una tarea imposible”.

México debe posicionarse estratégicamente durante la Conferencia, convertirse en un actor de peso en materia de acción climática, energías renovables y continuar con la iniciativa de estrategias locales para soluciones eficientes al cambio climático.

El cambio climático es un reto común y todos los actores internacionales deben trabajar de manera multilateral y solidaria para evitar el incremento de la temperatura, el aumento de movimientos migratorios por efecto climático y fomentar el uso de las energías renovables.