Mesa de Reconciliación en Chiapas, sin sustento constitucional

El 8 de julio de 2009, en una de sus tantas alucinaciones, Juan Sabines decretó la creación de la Mesa de Reconciliación bajo el argumento de “convertirse en el espacio donde los reclusos, familiares y organizaciones sociales diriman sus inconformidades con el objeto de garantizar una justicia plena en el estado”.

El espíritu original del órgano de liberación de sentenciados no resultaba del todo malo. Era para poner en libertad anticipada a quienes hubieran transgredido la ley en delitos catalogados como de carácter político. Es decir, reducir parcialmente la pena a reos que habían participado en el bloqueo de una carretera, la toma de edificios públicos, la retención de personas como medida de presión gubernamental y ayudar a prisioneros centroamericanos indocumentados.

Se trataba, así, de beneficiar a reclusos que, en esencia, no eran delincuentes y que, simplemente, por su posición política o actividad social habían incurrido en algún delito al manifestarse pública y tumultuariamente.

Lo malo fue que la Mesa de Reconciliación terminó en un espacio publicitario privilegiado para liberar asesinos, traficantes de vehículos, violadores, narcotraficantes, “polleros”, contrabandistas, tratantes de personas y todas las formas punibles de delincuencia organizada, además de un redituable negocio para quienes han elaborado los proyectos de liberación.

El caso más emblemático es el del doctor Betanzos, en Tapachula, asesinado el 13 de mayo de 2002 por cinco estudiantes de medicina condenados a 37 años de prisión y liberados a través de la Mesa de Reconciliación. Apenas cumplieron 12 años de prisión y se ahorraron 25 años de cárcel sin ninguna justificación de carácter jurídico mas que la voluntad de Manuel Velasco Coello (Hojas Libres de 29 de junio de 2014).

Además, la Mesa de Reconciliación derivó en una cuarta instancia violatoria del artículo 23 constitucional: “Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”, con el agravante de que al otorgar boletas de libertad a sentenciados por delitos graves, como homicidio, secuestro o tráfico de personas, una autoridad administrativa, como el Ejecutivo estatal, asume funciones jurisdiccionales que son, exclusivamente, de los jueces penales, las salas penales de los tribunales superiores de justicia de los estados, los jueces federales y los tribunales colegiados de circuito.

Esa cuarta instancia se hizo presente el pasado 10 de mayo, cuando, por disposición de Rutilio Escandón Cadenas, se liberó a 12 reos sentenciados sin conocimiento de los delitos imputados y los argumentos para liberarlos antes de cumplir su condena. Lo único que prevaleció fue la palabra del gobernador: “Es un acto humanitario y dentro de la ley”.

Desde luego, no es humanitario ni, mucho menos, dentro de la ley. Los liberados habían sido sentenciados por delitos debidamente probados y sujetos a prisión obligatoria. Sería humanitario si a quienes fueron liberados se les hubiera reconocido inocencia, pero no fue así. Tampoco es dentro de la ley porque el Ejecutivo del estado violenta lo establecido en el artículo 149 del Código Penal del Estado de Chiapas: “Cuando por cualquier medio se pruebe, de manera contundente e indubitable, que el sentenciado es inocente del delito por el que se le condenó procederá la anulación de la sentencia ejecutoria con todos sus efectos, cualquiera que sea la pena o la medida de seguridad impuesta”.

De la liberación de los reos sentenciados se desprende que no hubo ningún reconocimiento de inocencia. Por el contrario, se advierte que sí delinquieron, o sea, que se liberó a reos penalmente responsables, bajo el mandato de la autoridad judicial. Sería un acto humanitario y dentro de la ley que quienes fueron liberados estuvieron injustamente privados de su libertad y procediera su inmediata excarcelación, así como la reparación del daño.

Lo que sí queda en evidencia es que con esas liberaciones se violentan los derechos humanos de las víctimas o de los familiares que perdieron algún ser querido. El gobierno del estado tiene la obligación de notificar las liberaciones para dar cumplimiento a la garantía de audiencia para que quienes se sientan afectados interpongan los recursos que estimen convenientes, a efecto de que la autoridad jurisdiccional reconozca inocencia a los ex presidiarios o sean regresados a prisión.

Con ese acto arbitrario, la Mesa de Reconciliación, además de atentar contra la división de poderes, la supremacía constitucional y el pacto federal, va más allá y supera los alcances del indulto. La afirmación es válida porque para indultar, según el Código Penal de cualquier estado de la República, se debe de asegurar la reinserción social del sentenciado, que su liberación no represente un peligro para la seguridad pública, que haya prestado servicios valiosos a la Nación o al Estado, y se destaquen las motivaciones de carácter político o social que lo hayan impulsado a delinquir. Se entiende que ninguno de esos argumentos se cumplió el 10 de mayo para dar validez a una liberación a todas luces inconstitucional, pero todavía más.

El Ejecutivo del estado se inmiscuyó en asuntos que corresponden, exclusivamente, al Poder Judicial. Así lo mandata el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”. Con la liberación de sentenciados antes de tiempo se vulneran los tres principios contenidos en el texto constitucional. Se modificó la duración de la pena y se impuso una nueva con una liberación a modo antes de cumplir la condena.

Por su parte, el artículo 17 Constitucional sustenta, en mayor medida, lo que establece el pacto federal: “Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones”. Con la Mesa de Reconciliación queda al descubierto el sometimiento del Poder Judicial y la transgresión a las leyes federales y locales en cuanto a la no garantía de observar las sentencias de los fueros federal y local.

Con base en los argumentos esgrimidos, el 10 de mayo, para liberar anticipadamente a delincuentes con sentencia firme, el doctor José Adriano Anaya, propietario y director del diario Contra Poder de Chiapas, apoyado en el artículo octavo de la Constitución Federal y la Convención Americana de Derechos Humanos, solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas, entre otras cosas, copia certificada de la lista de las personas que obtuvieron su libertad a través de la Mesa de Reconciliación, fundamento legal de la Mesa de Reconciliación y copia de las 1906 resoluciones de las personas que obtuvieron su libertad a través de la Mesa de Reconciliación.

Es evidente que al ser atendida la solicitud quedará al descubierto la inconstitucionalidad de la Mesa de Reconciliación y la liberación de reclusos al margen de la ley. Ello amerita la intervención de la Fiscalía General de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ampliaremos…

