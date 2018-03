Más que festejar… reconstruirse

Ahora que el legendario Partido Revolucionario Institucional (PRI) suma un año más (89 años) de vida política, sufre el síndrome que acreditaba al trabajo en la función pública Jesús Reyes Heroles, uno de sus últimos “ideólogos”; el cual reseñaba acertadamente que: “No había memoria rescatable de lo que se hacía hoy, para el día de mañana”.

Síntomas inequívocos para un partido que nace en 1929 como Nacional Revolucionario (PNR), con la función esencial de estabilizar al país; rescatando del recuerdo y la historia a una figura trascendental para ejecutar este proceso, un innombrable para la Iglesia Católica como fue Plutarco Elías Calles, entre otros personajes que subyacen en el olvido, por la visión de orden y actuación de estadista que ejercicio, constructor en mandato de las instituciones que promovió, muchas de ellas vigentes hoy en día, aniquilando el pasaje de caudillismos que tanto daño ocasionó al país.

Una agrupación política que no nació para representar a una población que transitaba sobre arenas movedizas en su gobernanza; tiempos de incertidumbre que se prolongó innecesariamente siempre en su perjuicio, en el que no se supo interpretar y mucho menos dirigir a un país demasiado vulnerable, que no sólo se circunscribía a una región, un estado o un segmento de esa sociedad, sino a un territorio extenso, anárquico, pobre y de muchas necesidades, apostándose para su conducción y pacificación.

Una asociación que se fue adecuando al paso de las transformaciones en las que se sumergía directa e indirectamente la nación, hasta convertirse con Lázaro Cárdenas del Río en un partido de masas, Revolución Mexicana (PRM), inaugurando la larga etapa del presidencialismo mexicano, “la monarquía sexenal” como la llamara en su momento el historiador Daniel Cosío Villegas.

Un poder que se fue reafirmando como hegemónico con Miguel Alemán Valdés, quien organiza y constituye al actual PRI: menos revolucionario y más institucional.

Una congregación que se modernizó hacia la tecnocracia con Miguel de la Madrid Hurtado, desplazando a los políticos que los construyeron y le dieron vida; provocando una subordinación del partido, reduciéndolo a una oficina de asuntos electorales y proveedora de respaldos populares.

Una actuación pública generadora de políticas económicas antipopulares, pero de eficiencia macroeconómica para la nación, dejando de ser el gran proveedor de cuadros para el gobierno federal, inclinándose por una burocracia profesionalizada y especializada.

Trayectoria de poder absoluto que se topa con la crisis del populismo de 1970-1982 y la larga era del neoliberalismo 1983-2018, donde los objetivos del sistema se cambiaron pasando del bienestar social a la estabilidad macroeconómica, del Estado al mercado.

Un poder configurado bajo una pirámide de mando de arriba hacia abajo, con el propósito de conservarlo, no disputarlo, arropado por los sectores corporativistas que le dieron sustento, viabilidad, control y permanencia.

Una amalgama de fuerzas que dirimen sus diferencias al interior y se disciplinan al liderazgo del Presidente de la República en turno, cuyo modelo sucesorio se debilita en mayor grado en 1994 con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que sujetó a Carlos Salinas de Gortari para designar a modo candidato presidencial.

PNR-PRM-PRI

Considerado por muchas décadas como el partido oficial, entronizando a un monarca sexenal, con sus variantes en tiempo y espacio; bajo el amparo de cacicazgos regionales; encubierto por el eufemismo de la democracia.

Repartió poder en los estados, municipios y en la dirigencia gubernamental y corporativista que lo sustentaba, teniendo como aliado cómodo y en comparsa a los ejecutivos del dinero.

Composición de acciones y funciones que sustentaron el poder inigualable de un presidente en turno, con dominio y potestad más allá que cualquier monarca terrenal.

El retrato de un priísmo llamado partido-Estado, con el que no se puede entender el siglo XX, ni las políticas públicas posrevolucionarias, resulta un enjambre de virtudes y objeciones, donde destaca una gobernanza autoritaria, pero civil; cerrado a la competencia democrática, pero con elecciones periódicas; presidencialista en el poder, pero con una larga continuidad institucional; un partido disciplinado, hegemónico de origen revolucionario, pero sin una ideología a ultranza cegada; corporativo pero inclusivo a cualquier sector.

En 1990 Mario Vargas Llosa señaló en la misma Ciudad de México que el PRI había establecido “la dictadura perfecta”, represora cuando era necesaria, pero en su mayor parte benigna; corrupta, pero con la suficiente habilidad para promover el bienestar de las masas; autocrítica, pero con la estructura para admitir sangre renovada, estrecha desde el punto de vista ideológico, pero con suficiente destreza para cooptar intelectuales.

Enjambre de virtudes y defectos que le permitió perpetuarse por más de siete décadas, donde haciendo alusión a nuestro referente de inicio, no hay memoria en la gestión pública: donde la construcción eficiente queda en el olvido.

Donde el derroche, el abuso, la corrupción y la impunidad, quedan como un agravio permanente; como una marca indeleble que hoy lo crucifica, y actualmente cualquier rasguño que producen, causa honda irritación.

EL DERRUMBE

Señalan los politólogos y analistas de esta corriente política que el derrumbe del PRI comenzó con la reforma política de Jesús Reyes Heroles y concluyó con la presidencia de un priísta muy poco militante como fue Ernesto Zedillo Ponce de León.

Un Ejecutivo federal y por consiguiente su líder nacional, que impuso un dique entre el presidente y el partido, con su precepto democrático de “sana distancia” que empezó a fragmentar uno de los principales baluartes que lo sostenía: su presidencialismo.

Al consumarse la alternancia presidencial con la llegada de Vicente Fox Quesada bajo el amparo del Parido de Acción Nacional (PAN), el PRI se empezó a dividir, las recriminaciones y deserciones se multiplicaron.

La mayoría de sus militantes no asimilaban el episodio de la pérdida del poder, haciendo su descontento presente cuando Ernesto Zedillo expuso su último informe el 1 de septiembre de 2000: le negaron el aplauso.

Un gesto que presagiaba el principio del fin para la otrora maquinaria política que arrasaba en cualquier competencia electoral con su “carro completo”, cuando los tiempos democráticos del México moderno le exigían la apertura política que se negó ejecutar.

Con mucha anticipación Luis Donaldo Colosio Murrieta elevó su pronóstico de transformación priísta al señalar: “La necesidad de mantener buenas relaciones con la sociedad civil, cuyas exigencias se hacían cada vez más estridentes, para esto había que reformar a fondo el partido, no se trataba de liquidarlo, sino adaptarlo a los nuevos tiempos y asegurar así la supervivencia”.

SUPERVIVENCIA

Manteniendo su disciplina que les caracteriza, ya como oposición, se reagrupan en un proceso de supervivencia en la plataforma política mexicana, presentándose la oportunidad de encumbrarse de nueva cuenta ante un panismo inoperante que sólo pudo mantenerse por dos periodos presidenciales y, ante un perredismo ineficiente, fragmentado y en franca decadencia, resurgiendo como el nuevo PRI del siglo XXI con Enrique Peña Nieto.

Un partido renovado en su dirigencia por personajes que irradiaban juventud y respaldo académico, que no dejaron atrás los viejos vicios, inercias y maneras de hacer política de sus ancestros.

Caras nuevas que actuaron con las mismas prácticas de antes, pero con un apetito insaciable de poder y riqueza, sumiendo en un descrédito incalificable y un rechazo considerable de la sociedad a una legión de militantes, a causa de un puñado de delincuentes, que un espacio de tiempo corto, hicieron trizas el legado y prestigio de esta agrupación.

Lo cierto es que no se ha sentido sustancialmente al “nuevo PRI”, aquel dispuesto a tomar riesgos de popularidad a corto plazo a cambio de beneficios reales para el país y sus familias.

Aquel que no pudo cerrar la brecha entre una minoría globalizada y una mayoría que vive en lo que el mismo Peña Nieto admitió como “atraso y pobreza”.

Aquella agrupación que Manlio Fabio Beltrones situara como una fuerza política que “evoluciona, se transforma, hace cambiar al país”, un partido que no es una agencia política, sino un agente político de la sociedad.

SU FUTURO

El PRI arriba al final de su vida octogenaria, con la mayor desaprobación de un electorado “hastiado” por la corrupción, impunidad e inseguridad que se padece, identificándolo como el principal factor de esa descomposición.

Con un sector de nuevos votantes a los que no les llama la atención, menos convence, pero que hoy representan el fiel de la balanza para legitimar una elección.

Un voto duro que se difumina y fragmenta, porque no puede ser ajeno a lo que sucede en el país, aunque un sector reducido le sigue siendo fiel, por ser parte de esa generación que se identificó o formó parte de su política.

Un futuro que quiere reconstruir, tal vez como una de las últimas oportunidades para figurar como representación de su marca, ante una sociedad que acarrea crisis de credibilidad no solamente para el PRI, sino para todos los partidos políticos en México.

Una nación donde el 91 por ciento desaprueba a las agrupaciones políticas, y 84 por ciento está insatisfecho con la democracia, incluso observa una significativa disminución de apoyo a esta forma de gobierno.

Un país donde el 9 por ciento de los mexicanos encuestados está de acuerdo con el comportamiento de los institutos políticos, por debajo del promedio de América Latina que se ubica en el 15 por ciento, según el Latinobarómetro 2017.

Una sociedad que no puede esconder su descontento social, por haber sido permanentemente defraudada, acumulando muchos agravios que ya empieza a cobrar.

Una sociedad organizada que genera su propia agenda, produciendo una relación de amor y odio hacía los partidos políticos, porque siente que no los han representado eficientemente.

Un PRI que sabe que no se adaptó a los tiempos y desperdició la alternancia al poder, percibiendo aires violentos que lo quieren derrocar.

Ante muy pocas alternativas de supervivencia, su oferta política debe estar a la altura de los grandes problemas que enfrenta el país, algo susceptible de realizar porque tiene los cuadros y experiencia más que justificada.

Su problema es cómo retomar la confianza de una sociedad que los estigmatiza y duda de su reconstrucción.