Maggie Beltrán, belleza es-cultural

Maggie Beltrán es un estuche de monerías.

Aparte de poseer un gran ‘coeficiente escultural’, es innegable que lo tiene todo para brillar en cualquier escenario: es atleta, modelo, conductora, arquitecta… ¿qué más le puedes pedir?

Y le hace honor a Jalisco, la tierra de las mujeres bonitas, pues es una bella tapatía que tiene el poder de la seducción.

Pero ya sin tanto preámbulo, entramos de lleno a la entrevista:

—¿Tus hobbies?

“Practicar deportes, ver deportes, cocinar, escribir y pintar”.

—¿Proyectos en puerta?

“Quiero ser una comentarista reconocida no sólo en México, sino internacionalmente, de deportes como el football americano, soccer, artes marciales, boxeo, basketball, etc. Impulsar la comida saludable y el ejercicio. Ser una figura fitness reconocida y prepararme más y más cada año”.

—¿Por qué decidiste convertirte en una atleta fitness?

“Fue mi sueño desde pequeña; cuando me decidí hacerlo me di cuenta que era mi pasión y que soy feliz haciendo esto”.

—Ya eres parte del Cuaima Team.

“Sí, y estoy contenta por eso, porque pienso que Cuaima Team es lo que he estado buscando y se adapta mejor a mis actividades y proyectos.

—¿Libro a leer?

“El poder de la seducción, de Robert Greene”.

—¿Una frase?

“Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. Palabras de Oscar Wilde”.

—¿Qué te gusta de tu país?

“La comida, la calidez de la gente, la pasión, la naturaleza, los paisajes y la arquitectura de México”.

—¿Peso cuando compites?

“54 kilogramos”.

—¿Peso fuera de competencia?

“56 kilogramos, ahora 52 kg”.

—¿Parte del cuerpo que trabajas en gimnasio?

“Hombros y cuádriceps”.

—¿Tu rutina favorita?

“Hombros”.

—¿Un deseo?

“Que nunca nos falte agua potable”.

—¿Uso del Internet?

“Para redes sociales, que son parte de mi actividad, trabajo, diseños, leer y estudiar”.

—¿Una travesura?

“Cuando tenía unos 6 años, fui a comer hot dogs con mis papás y conseguimos una mesa, pero sólo con dos sillas, estaba muy lleno, entonces vi que había una silla sola en la barra donde servían y la tomé, no me fijé que un chavo se había parado como a preparárselo y pensó que la silla todavía estaba y bueno, el pobre se cayó de espaldas, el hot dog voló por todo el lugar y bueno, yo estaba apenadísima, pero eso me dio mucha risa por dentro, pero fui a ofrecerle perdón”.

—¿Algo que das sin algo a cambio?

“Apoyo y amor”.

—¿Una característica tuya?

“Soy una persona disciplinada”.

—¿Cómo quieres que te recuerden?

“Como una persona que se mantuvo constante y disciplinada en sus metas y ser una fuente de Inspiración”.

—¿Medidas?

“91-60-90”.

—¿Comidas al día?

“5 veces”.

—¿Agua al día?

“Cada vez que mi cuerpo me pide agua, más o menos entre 4 y 5 litros al día”.

—¿Cómo es tu alimentación?

“Siempre me aseguro de consumir una cantidad mínima de proteína al día que generalmente son pescado, pollo o mariscos. Y una porción de ensalada o verdura. Casi no consumo carbohidratos”.

—¿Se puede ser deportista sin perder lo femenino?

“Por supuesto que sí. Nunca me he visto más femenina que ahora. El chiste es saber dónde acomodar el músculo. Ahora soy más curvilínea y mi cintura es más pequeña”.

EL CUESTIONARIO SEXY

Maggie, pues ahora vamos con las preguntas picantes que todo caballero quisiera saber de ti.

“Adelante José, tú dale”.

—¿Tu rasgo de personalidad?

“Soy una persona directa, con mucha energía y siempre estoy sonriendo”.

—¿Tu día feliz?

“Cumplir con mi ejercicio y estar con mi familia y/o amigas”.

—¿Peor defecto de un hombre?

“Que sea machista”.

—¿Peor defecto de una mujer?

“Que sea ofrecida”.

—¿Lo que te gusta de tu cuerpo?

“Mis hombros y mi boca”.

—¿Música para bailar?

“Hip hop”.

—¿Música para el amor?

“Ed Sheeran”.

—¿La última película que te hizo llorar?

“Coco”.

—¿Actores de cine de quienes te has ‘enamorado’?

“Chris Pratt y Chris Hemsworth”.

—¿La mayor virtud de un hombre?

“Pienso que el respeto, a hombres y mujeres”.

—¿Qué te ven los hombres?

“Mi sonrisa, mis ojos… y ya cuando me conocen, dicen que mi sentido del humor y mi risa”.

—¿Cómo quisieras que los hombres te vieran?

“Mentalmente, mi preparación, y físicamente pienso que mi cara”.

—¿Estás solita?

“Sí, sí, estoy soltera y no tengo hijos”.

—¿Ropa para dormir?

“Depende, si hace mucho calor, en boxers… y si hace frío con mi pijama de pantalón y blusita light, con una cobija enorme”.

Antes de dar por terminada la entrevista, la hermosa Maggie Beltrán expresa con mucho orgullo que “como México no hay dos, debemos sentirnos orgullosos de nuestro país”.

Manda un saludo a los lectores de IMPACTO y expresa que en su próxima visita a la capital del país le encantaría visitar la Redacción de esta Casa Editorial, petición que fue aceptada en cuanto ella lo desee.

FRASES

“No tengo novio, estoy soltera y no tengo hijos”

“A las personas que quiero les doy apoyo y amor sin esperar algo a cambio”

“Fue mi sueño desde pequeña ser atleta fitness; cuando me decidí hacerlo me di cuenta que era mi pasión y que soy feliz haciendo esto”