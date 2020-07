Lucha por el poder

>López Obrador puede darse el lujo de declarar que se está con él o contra él; es decir, se está o no en el juego y la disciplina que se marque desde Palacio y no desde el partido donde las “tribus” se convocan para los pleitos y negociaciones

EN ÁFRICA SE HAN ENCONTRADO MÁS DE 350 CADÁVERES DE ELEFANTES QUE MUEREN EN FORMA MISTERIOSA, EN MÉXICO, EL ‘ELEFANTE’ DE AMLO SIGUE CON VIDA Y SIN PODERLO LEVANTAR DESPUÈS DE DOS AÑOS…

El día 1 de julio cumplió dos años la victoria de AMLO al llegar al poder después de 18 años de esfuerzos y robos electorales, un enorme esfuerzo, por ello cuando algunos nos comentan que AMLO busca la reelección, les comentamos que si esto hubiera sucedido hace 18 años a lo mejor, pero este tiempo y las circunstancias tan difíciles obligan personalmente a AMLO a mantener su palabra de que no piensa reelegirse, es más, pone en juego su mandato al poner los tiempos para que se vote sobre si lo termina o se queda y como vemos las cosas a dos años, el presidente cuenta con una aprobación de la población que alcanza el 68 por ciento, y esto, no es poca cosa y nos muestra que su verdadera fuerza es su convicción y su forma de hacer neciamente las cosas, a su manera.

Algunos hablan de que MORENA es el instrumento que lo lleva al poder y la realidad es que hasta este momento, MORENA, solamente es la representación de AMLO, no es un movimiento al grado de que cuando en su discurso trató de comentar y rendir tributo a los que murieron en el esfuerzo y los que siguen actuando, no mencionó a nadie, porque él y solamente él es el representante y dueño del movimiento. MORENA ES AMLO, y es por ello que a lo mejor muchos se han confundido pensando en que al controlar MORENA controlarían el instrumento del poder, pero no es así, y ello genera las luchas y ambiciones internas y muestra en su verdadero espíritu y rostro las ambiciones adelantadas y la lucha no por ideales ni ideas, sino por mantener el manejo y control de los puestos y presupuestos y esto les hace ser dependiente de lo que haga o simpatice AMLO con cada uno, y así pues, ese poder en MORENA es un simple sueño guajiro por el momento.

Por esto AMLO se puede dar el lujo de declarar que se está con él o contra él, es decir se está o no en el juego y la disciplina que se marque desde Palacio y no desde las maltrechas oficinas de MORENA que no son más que los recintos donde las tribus se convocan para los pleitos y negociaciones entre ellos, y como normalmente son caníbales, pues la destrucción de esos viejos izquierdistas del mejor estilo estalinista son los que garantiza su propia destrucción, y así se sabe que solamente llegarán los que sobrevivan a esa masacre interna, no al acompañamiento del esfuerzo presidencial por sostener y consolidar su proyecto político.

AMLO, EFECTIVAMENTE, NO HA CAMBIADO EN SUS DICHOS Y POR TANTO NO HA ENGAÑADO A NADIE, eso es lo real, por esas razones cuando escuchamos los gritos estalinistas y dogmáticos e intolerantes de muchos de sus “seguidores” que parecen o creen ser sus nanas, pensamos en que efectivamente será difícil que logren poner en pie al elefante que está acostado y se tiene que poner a andar, y que bueno que se maneja la figura del elefante y no la de los dinosaurios, porque esto mostraría para muchos el origen real priista de todo este asunto, y no hay por qué espantarse, simplemente es la evolución de las gentes, sus pensamientos y el ajuste a los tiempos y circunstancias, así, en el mismo PRI, se tuvieron presidentes de la derecha o de la “izquierda atinada dentro de la Constitución”, nacionalistas y valientes defensores del peso a pesar que como a muchos perros les arrebatan el hueso del hocico, o de aquellos soñadores que para ocultar sus orígenes derechistas y represores pensaron en ser los que encabezaban al Tercer Mundo y llegarían a la ONU para dar una visión nueva de lo que debería ser la economía y el manejo de los pueblos, llegaron por este camino abierto por el PRI en las reformas políticas los propios panistas y gobernaron, no bien, sino perversamente y con malos resultados, de tal suerte que nos llevaron a la desilusión como FOX o a las guerras como Caderón y sus botellas, dejando un México no en llamas sino en baño de sangre y así, en ese mismo camino de las reformas priístas, llegó AMLO después de que el PRI retoma el poder y lo hace materialmente mierda, lleno de entreguismo, cinismo y corrupción, y ahora, tenemos quieran o no un nuevo sistema, no un cambio de gobierno, sino el esfuerzo de un cambio de sistema, y si lo logra, sino lo llevan al despeñadero sus aliados y dogmáticos e intolerantes “seguidores” llenos de ambición y de resentimientos, pues a lo mejor muestra al mundo que sus razones en el sentido de que el neoliberalismo tocaba fondo y se enterraba en su propia mierda, ahora, hay una nueva forma de entender el bienestar del pueblo y en ello, incluir a los grandes capitalistas que le acompañan, los que gracias al neoliberalismo y al priismo y panismo les llenaron de riqueza y poder, y ahora son los que encabezan, digan lo que digan en contra, la lucha por desaparecer a los grupos de la clase media que son los que en verdad están sufriendo a pesar de que ellos, en su mayoría, solamente han generado su poder y recursos en el sano esfuerzo y no en las negociaciones y complicidades con los hombres del poder, ellos, son los paganos, y los que en verdad han sido los beneficiarios, los multimillonarios de los que se admiran y presumen muchos de la actual administración siguen mamando de los beneficios que dejan los negocios y contratos, concesiones y demás, con el esquema viejo neoliberal de utilizar los fondos y recursos públicos para que continúen haciendo sus enormes negocios privados.

Qué bueno que AMLO sigue pensando en los pobres, que se les brinden los apoyos que jamás vieron en muchos años, que bueno que se hable y se apoye a este inmenso grupo de los que formamos el infeliciaje nacional y por ello, muchos lo respetamos y otros, en realidad, lo adoran, lo veneran, y no está mal, pero así se pueden generar las grandes confrontaciones a futuro y prender la mecha, no de la ESPERANZA, sino de la insurrección, que muchos de los estalinistas estarían dispuestos a jugársela en tales términos con el fin de hacer a un lado a AMLO y quedarse con el poder, claro, un poder ilusorio y volátil porque sin duda la derecha y los grupos internacionales y los Estados Unidos llevarán a sus ejércitos a invadir al país y sacar a esos “comunistas de papel”… con pies de barro… del poder.