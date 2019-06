Los sabios trucos del circo

En todos los países, y en todas las épocas, hemos visto que cuando las cosas no andan bien es un buen recurso la utilización de un instrumento de distracción. En el mundo circense se utiliza la locución “metan a los payasos” para que, como si se tratara de una alarma, los bufones salgan a las pistas tan raudos como si fueran los paramédicos, los bomberos o los gendarmes.

Esta frase, que proviene del circo, se convirtió en modismo y hasta ha titulado famosas melodías. Se refiere a la aparición inmediata de los payasos cuando sucede una tragedia en el trapecio, en la jaula o en la arena, para que los niños crean que lo sucedido forma parte de la comicidad.

Desde luego que también entran los paramédicos, y no sólo los payasos. Dicen que esa combinación de realismo e ilusionismo sirve tanto para atender heridos como para evitar traumas. Por eso se convirtió en modismo común y, cada vez que enfrentamos un escenario infausto, lo invocamos para infundirnos ánimo, valor y esperanza.

Así también debiera suceder en la vida política, frente a lo funesto. Aplicar la terapéutica, que prevenga, que alivie o que mitigue, así como el placebo que serene, que aplaque y que suavice.

La política de nuestros días se encuentra confusa, entre otras causas, por la ausencia de una conceptualización científica y sistemática de su naturaleza y de su movimiento.

La gestión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos es una muestra de la desalineación de los sistemas. Ya no embonan, adecuadamente, los sistemas políticos con los económicos, con los sociales y con los culturales.

Los sistemas políticos viven en una participación creciente, propia del siglo XXI. No sólo me refiero a la sofisticación alcanzada por algunos sistemas nacionales que han transitado de la democracia elemental a otros modelos más sofisticados. También me refiero al intenso uso actual de los medios y las redes, así como a la participación ciudadana directa.

Por el contrario, los sistemas económicos, hoy, viven en un liberalismo rancio, propio del siglo XIX. Si aún viviera, Adam Smith, hoy, sería un fuerte candidato al Nobel de Economía. El liberalismo ya casi no tiene contrapesos. Se proclama la cancelación de la globalización y el retorno a la economía cerrada y encerrada. Ello ha provocado las principales crisis. Se postula menos gobierno, excelente para cuando no hay problemas, pero nuestro tiempo reclama más gobierno.

Los sistemas sociales están viviendo en un idealismo propio del siglo XX. La salud, la educación, la igualdad y muchos otros factores no cuentan con referentes reales y objetivos. No se han constituido en signo representativo de una nación ni de un partido, sino, cuando mucho, de una secta. En un mismo país, Barack Obama promueve la seguridad médica y Donald Trump promete derribarla. Eligen a un presidente afroamericano y en tan sólo la siguiente elección escogieron a un presidente racista. Qué no decir del resto del mundo, también tan errático, tan desorientado y tan peligroso.

Y los sistemas culturales, hoy, residen en una referencia temporal imprecisa y difusa. Diferencias idiosincráticas, divergencias religiosas, preferencias distintas y muchas otras disonancias hacen que nos enfrentemos desde por el tratamiento de la concepción hasta por el de la muerte, pasando por el del matrimonio. Que algunos se agredan por su sexo, otros se ataquen por su raza y que otros más se maten por su dios. Las mismas disputas desde el siglo X y hasta el siglo XXI.

Todo esto ha producido enojo social entre las masas, como ha sucedido en México, en Estados Unidos y en otras latitudes. De la misma manera, produce imprevisión en las élites, como lo prueban los errores de pronóstico en la elección norteamericana, en el Brexit de Reino Unido y en el referéndum colombiano. Nos cuesta trabajo pensar que existan mayorías electoras que voten por la segregación, por el aislamiento o por la guerra.

Si viviéramos dentro de 100 años estoy seguro de que podríamos calificar al siglo XXI como el siglo del revisionismo. Hoy ya no sólo dudamos del futuro, sino que también dudamos de la historia.

Están en duda, y en revisión, desde la política hasta la religión. En lo primero existen dudas razonables sobre la permanencia del Estado. Somos muchos los que creemos que cambiará la noción del Estado o, incluso, que cambiará el Estado. Muchos se cuestionan si la soberanía, la libertad o la democracia deben avanzar o retroceder. Lo diré directo: Si sirven al hombre o lo perjudican.

¿Y qué podríamos decir de la revisión de la cultura, de la educación, de la salud, de la comunicación, de la guerra, de la moral o de la vida misma?

Send in the clowns, dicen los angloparlantes, pero temo que lo repitamos en muchos idiomas del planeta. Si nuestros países terminan como el trapecista desplomado, como el domador tragado o como el pirófago quemado, vamos a necesitar de muy buenos médicos pero, si se puede, también de muy buenos payasos.

Abogado y político

[email protected]

twitter: @jeromeroapis