Los pobres primero, pero sin guerra

> Aquel invento del (a) BOA parece, ahora sí, irse gestando en el vientre de un país ya afectado por un oficialismo dictatorial, acusatorio y persecutorio, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador está demostrando, como a veces él ha tratado de explicarlo, una prisa inconmensurable para etiquetar a su nombre cambios políticos en México.

López Obrador no solo se enfrenta al inevitable desgaste, como diría alguien, de los tiempos políticos y biológicos, sino a que su dura y empecinada concepción de cambio no la continuaría ningún otro personaje por más cercano que esté a él.

Hasta antes de que él triunfara abrumadoramente el 1 de julio de 2018, desde décadas antes, como también él lo dice, todos habíamos entendido que ya era hora de que “primero los pobres”.

Que bueno que ganó. Sin embargo, sus métodos, “moditos”, diría él, y hasta las estrategias parecen alejarse cada vez más de su concepto de “revolución pacífica” van a la alza.

A lo largo de casi dos años de gobierno ha reiterado que lo que él encabeza no es un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Difícil asumirlo de la manera en que lo predica. En cada conferencia matutina (“mañanera”) procura sacudirse todo lo que encuentra incómodo, escalando en presunciones, acusaciones, señalamientos, vituperios, majaderías, medias verdades y mentiras.

Lo más inconcebible es querer hacer creer que un cambio de régimen es en automático y sin resistencias, o que éstas no deben existir. Por lo regular, la respuesta suele ser un dolor de cabeza para el régimen en formación en su camino a consolidarse. Y, dependiendo de las afectaciones o acciones gubernamentales es el comportamiento de quienes no concuerdan con el cambio. En concreto, a la par de las estrategias, en este caso de “transformación”, se va hilvanando una fuerza de reacción que bien haría la actual administración en no ignorar, para bien de un futuro, como se piensa, en santa paz.

Hasta ahora solo se ha visto un cambio de gobierno, y ni siquiera mejor. En un año y casi 10 meses todo sigue siendo confuso en cuanto a economía y planes de desarrollo, aunque se encubre bajo promesas de programas sociales y obras espectaculares a futuro, pero que en su concepción o diseño parecen sueños guajiros.

Los dos años de arranque de la “Cuarta Transformación” han resultado algo muy parecido al fracaso, sin descartar que para el 2021-22 pueda, ahora sí, palparse algún avance.

La buena disposición de acabar con la corrupción se ha convertido en un proceso inquisitorio, más para hincar a quienes el Ejecutivo federal tiene aversión personal, que para terminar con un ancestral flagelo.

Los ideales de López Obrador, sueños diría yo, no podrán sostenerse por mucho tiempo. Y no es un mal augurio. A menos que en lo sucesivo nazcan o emerjan políticos distintos a los que hoy existen.

Ninguno de los que en este momento suenan para sucederlo impondría una relación tan discordante e impulsiva con sectores, agrupaciones y entes de la sociedad como él.

Acabar con los males del país no significa impulsar una guerra entre mexicanos.

Ahora hasta los intelectuales deberán pasar del debate de ideas en torno a una mesa o frente a un público a la agresión personal.

Puede ser que incluso, López Obrador perdure en los libros de texto para escuelas primarias y secundarias, durante algunos años, como el Presidente que intentó un cambio abrupto para México, logrando algunas cosas, pero que se fueron diluyendo a través de los gobiernos futuros.

Más porque en el mundo, a menos que en otro planeta, no existe un país puro, intachable. Los hay administrativamente ejemplares que llegaron a donde están sin ninguna imitación de su Historia.

Lejos están las “mañaneras” de ser el espacio, como afirma Gabriel Regis López, Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en donde la sociedad tenga “acceso gratuito a la información pública respecto de un tema de relevancia e interés público”.

Se sigue esperando que en ellas se informe a cabalidad y suma transparencia sobre las propuestas y avances de lo que intenta ser una “Cuarta Transformación”. Informar sobre obras públicas, programas sociales, planes económicos, más que hacer del Salón Tesorería el púlpito de recriminación política hacia los supuestos adversarios de la 4T, con un sello electoral permanente.

Hace algunas semanas, hablábamos de cómo estas conferencias matutinas en Palacio Nacional se fueron convirtiendo en el horno crematorio del pasado político reciente, si no es que en el liberal cadalso inquisitorio.

El rumbo no ha variado, al contrario, ya, afirman muchos, va directo al río.

LA BOA Y OTRAS SERPIENTES

El pasado 9 de junio, el Presidente López Obrador dio a conocer un documento titulado “Rescatemos a México. Proyecto BOA (Bloque Opositor Amplio)”, en el que se explicaba, detalladamente, la intención de combatir la “Cuarta Transformación” y cómo sacar a Morena del poder.

Por muy increíble que ahora parezca, como pareció entonces, el escrito, que el mismo Presidente dijo que un miembro del pueblo lo entregó en Palacio Nacional, pero no se supo quién, contenía a todos -pero a todos-, sin faltar uno, los supuestos adversarios (enemigos no) con los que López Obrador ha peleado unilateralmente desde sus “mañaneras” durante dos años.

Mencionaba los nombres de los intelectuales a quienes hoy hace reclamos, y que este jueves firmaron el desplegado titulado “En defensa de la libertad de expresión. Esto tiene que parar”.

Incluía a las instituciones privadas, los organismos civiles, los medios de comunicación, las encuestadoras y las redes sociales, que todos los días pronuncia, sin falta, en sus conferencias matutinas.

El (a) BOA fue tendencia durante unas dos semanas, después nadie, ni el Presidente, se acordó de él.

Pero otro BOA (¿o el mismo?) fue gestándose a partir de ahí. Quizá el real. El que López Obrador imaginó como una estrategia genial para seguir echándose a la bolsa al pueblo, ya a estas alturas, requetesabio.

A pedazos, gracias a la insistencia del Presidente de hacerse de enemigos invisibles, pero señalando a fulano, mengano y perengano como los conservadores y neoliberales que deben ser quemados con leña verde, es que lo que ni siquiera era una culebrita de agua, puede llegar a ser más que una BOA, una anaconda.

Al paso de los días y semanas, pero sobre todo ante la aparición del virus que casi vuelve loco al mundo y que provoca la enfermedad del Covid-19, López Obrador se vio en la necesidad de crear culpables de lo que fuera, acusar y acosar, pues las inestables cifras de su científico favorito, el doctor Hugo López-Gatell había metido ya a México en un sarcófago. Los muertos crecían y crecían hasta sobrepasar el “escenario muy catastrófico” de los 60,000.

En medio de la crisis sanitaria y la colateral, la económica, que puso al país en un predicamento, se acercaron los tiempos electorales. Más énfasis puso el Presidente a los señalamientos de personajes del pasado reciente.

Incriminó a escritores, gobernadores, empresarios; asociaciones civiles. Los ha colmado de calificativos.

Hace ya más de una semana, ante los oídos sordos a sus demandas a la Federación para recibir un poco más de ayuda ante las crisis, cuyo peso total todavía no se siente, 10 gobernadores tomaron la decisión de retirarse de la Conferencia Nacional de Gobernadores, conformando la Alianza Federalista.

Es (todavía) exagerado, pero la medida dibuja dos Méxicos, dividido en dos zonas geográficas, los que propugnan por un camino distinto al que propone el actual gobierno y los que deciden jugársela con el inventado cliché de “Cuarta Transformación”.

Una semana después, aunque cuando habla no se sabe si está platicando una chanza, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, Gobernador de Nuevo León, dijo que él y el estado al que representa lucha, como Miguel Hidalgo, contra el Centro (el Gobierno Federal).

Insistió, en varias ocasiones en su discurso del 15 de Septiembre, que se deben combatir las imposiciones del Centro, “porque el Centro sigue siendo lo mismo… El Centro sigue siendo un problema y seguirá siendo un problema…”.

La nueva agrupación de gobernadores se venía gestando desde semanas atrás. Puede crecer porque mandatarios estatales del PAN y del PRI aun permaneces en la Conago y podrían desistir en cualquier momento. Pero la Conago también puede fortificarse o cambiar incluso de nombre si el año que viene la mayoría de las gubernaturas las gana Morena. Están 15 en juego.

El gobierno lopezobradorista viene envolviéndose, solito, en una bola de estambre que amenaza asfixiarlo o ahorcarlo. Sobre todo por sus amenazantes advertencias, y el tono de burla desafío con quien se le antoja.

Sus desplantes han provocado, por ejemplo, la actual crisis en la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a cargo de Rosario Piedra Ibarra.

Pero también el conflicto en Delicias, Chihuahua, por el agua de la presa “La Boquilla”, y en el que, durante un enfrentamiento, una mujer falleció por disparos de la Guardia Nacional. Pero también porque para “apaciguar” a los manifestantes, entre los que se encontraban alcaldes y ex gobernadores, priístas y panistas, el Gobierno Federal utilizó a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para congelar cuentas como escarmiento.

A López Obrador le ha funcionado hasta ahora hacer alarde sobre la consulta innecesaria para llevar a juicio a cinco ex Presidentes (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), cuando si de algo serio se tratara con una denuncia y pruebas bastaría para sentarlos en el banquillo de los acusados.

Ha sobrellevado el evidente fracaso en evitar tantas muertes por el Covid-19; ha malabareado con la crisis económica que no le ha permitido crear los 2 millones de empleos que prometió desde finales del año pasado.

Con el caso del ex avión presidencial ha sufrido un rato. Ni lo vendió, ni lo rentó, ni lo rifó.

Para salir de todos sus líos, tiene su estrategia afilada, seguir creando enemigos, perdón, adversarios. El detalle es que con ello alborota la gallera entre los mexicanos. Comienza a quebrar paciencias.

Lo último fue el documento que mencionamos arriba, el que se difundió, el jueves pasado (“En defensa de la libertad de expresión. Esto tiene que parar”).

Está firmado por 650 intelectuales, escritores, artistas, científicos. Entre ellos, varios mencionados por él, como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda; otros que ha escuchado, pero que por alguna razón no ha mencionado, como Roger Bartra. Claro, una gran mayoría de intelectuales mexicanos no firmó el desplegado, como Paco Ignacio Taibo II, por ejemplo.

¿Qué da confianza al Presidente López Obrador para no temer una confrontación más alta o respondida?

¿El control del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional? ¿Su relación con Estados Unidos?

De los primeros nunca se sabe.

Sobre el vecino del norte, López Obrador no la trae muy bien que digamos. De entrada, sabemos que los apapachos de Donald Trump son puro argüende para lograr su reelección.

El problema es que el Presidente mexicano no se ha dado cuenta o hace como que no se da cuenta.

La preocupación es que en cualquier momento le puede reventar. Un hecho es cierto, Trump no lo quiere, como no quiere a ningún mexicano.

¿Y los demócratas? Menos. López Obrador se la jugó con Trump obedeciendo la “invitación” de ir a pararse en la Casa Blanca para ser moneda electoral.

Ambas posiciones tienen, o podrían tener remedio, pasando las elecciones de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre.

Sin embargo, eso no significa la pasividad de Estados Unidos ante una loca idea de ir en franca persecución de la oposición utilizando la mano dura del gobierno.

Lo que EU menos desea es tener en sus narices a un Maduro.

Por eso nadie tiene duda, primero los pobres, pero sin guerra.