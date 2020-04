Los optimismos y las contradicciones de López Obrador

El pasado 5 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su informe trimestral al “pueblo de México”. Sólo que, en la realidad, ese informe, plagado de cifras y datos no comprobables, se refería más a la clientela electoral que a la Nación mexicana en su conjunto.

Con el mismo propósito de siempre se dirigió a los jóvenes construyendo el futuro y a los adultos mayores para reiterarles que el asistencialismo social continuará vigente. Son 22 millones de personas que en conjunto representan 22 millones de votos para la elección intermedia del 2021 y la presidencial del 2024, algo así como el 68 por ciento de los sufragios que Andrés Manuel obtuvo en el 2018.

En cambio se advierte, la inexistencia de un plan emergente de combate a la crisis económica ni datos reales de cómo se va a recuperar la economía que continúa en caída libre. En una vaguedad que en nada alienta la posibilidad de un crecimiento económico simplemente se limita a decir: “También informo que se reiniciará pronto la recuperación económica a partir de aumentar la inversión pública destinada a la creación de pleno empleo y a otorgar crédito a pequeñas empresas familiares y a quienes se buscan la vida día con día”.

El sofisma de López Obrador es evidente. Ninguna inversión por cuantiosa que sea puede activar de inmediato la recuperación económica ni país alguno ha logrado el pleno empleo. Con la caída en el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2020, es imposible lograr, pronto, un proceso de recuperación económica para el país. Por el contrario, hay signos evidentes de una recesión económica, con la manifiesta disminución en el ritmo de crecimiento económico, la notoria baja en la inversión y el empleo que anuncian el paso a la siguiente fase del ciclo económico: la depresión.

A López Obrador lo salva y tiene pretexto para anunciar que el coronavirus es el causante de que la economía nacional vaya en declive. Falso. Es una verdad a medias y una abierta mentira. Durante el primer año de gobierno morenista, el PIB creció apenas en un escaso .01 por ciento. Más adelante los pronósticos iniciales del Banco de México y del Fondo Monetario Internacional para el 2020, fueron de un crecimiento del 2.8 por ciento, enseguida se bajó al 1.3 por ciento y finalmente entre el menos 2 y 3 por ciento, antes de que apareciera el virus chino.

Ya con la pandemia encima, las predicciones sobre la fatalidad económica se agudizaron. Hoy los augurios económicos son fatales. Se espera que para este 2020, el decrecimiento del PIB sea de menos 8 por ciento en una versión optimista. Sólo que hay profecías de la ciencia económica que prevén una caída en la producción de más del 10 por ciento.

Aunque el Presidente tenga otros datos los hechos y la realidad anuncian una pandemia económica. Con inusitado desplante y de espalda a los negativos presagios económicos de organismos financieros internacionales y del país, así como de expertos, el Presidente anuncia sin ningún recato ni sustento, que en los próximos nueve meses se van a crear dos millones de nuevos empleos.

Sólo que la verdad se impone sobre los buenos propósitos y las falacias oficiales desmentidas a diario. Durante el lopezobradorismo se han perdido 346 mil empleos, y con signos de angustia, entre el primero y el 6 de abril, 150 mil personas perdieron su trabajo. No son rumores inventados ni malos deseos desestabilizadores de los conservadores ni de los neoporfiristas. Son datos de la misma secretaría del Trabajo.

Para agudizar la crisis López Obrador fustiga a los empresarios y los acusa de casi todos los males que aquejan al país, bajo el argumento de que el neoliberalismo propició la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. En esencia al Presidente no le falta razón. El FOBAPROA para el rescate bancario costó al país 100 mil millones de dólares y el rescate carretero más de 500 millones de dólares.

El país se empobreció y la macro devaluación de 3.50 a 7 pesos por dólar de 1994 canceló el futuro de varias generaciones. Carlos Salinas y Ernesto Zedillo son los responsables de la tragedia nacional, pero jamás han sido llamados a cuentas ni a Peña Nieto para responder por la enorme corrupción de su sexenio. En política, los acuerdos soterrados son imprescindibles y el presidente López Obrador no es la excepción.

La promesa de la creación de 2 millones de empleos y la recuperación económica se pierden en un horizonte muy lejano. La política económica personal de López Obrador anuncia fracaso y derrota. Insiste en culminar sus tres grandes proyectos faraónicos: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Tres Bocas y el Tren Maya. De este último ya hizo saber en su informe que el 30 de abril “se firmará el contrato de construcción del primer tramo, y en mayo acordaremos la construcción de cuatro tramos más” aun cuando es inviable.

La cancelación del aeropuerto de Texcoco ya costó al país más de 100 mil millones de pesos, irrecuperables en ningún tiempo. Pide a los empresarios inversión y cooperación, pero desalienta la inversión privada. Incluso ha decretado, después del cierre de 15 plantas de CEMEX, que todo el cemento producido habrá de dedicarse a esos tres proyectos, en detrimento de la construcción de viviendas, carreteras, obras hidráulicas y varios etcéteras más.

Con la crisis económica encima, fue un despropósito cancelar una inversión de mil 400 millones de dólares. Con una consulta amañada en donde sólo participó el cinco por ciento de la población, echó abajo los 900 millones ya invertidos por la empresa Constellation Brands en Mexicali, Baja California, con el falso argumento de que dejarían sin agua a la población. Falso. La CONAGUA dio los permisos al demostrarse que la cervecera consumiría apenas el 2 por ciento del agua y la regresaría después ya potabilizada a los usuarios.

Nadie sabe los verdaderos motivos presidenciales para actuar con esa inconsecuencia, desalentar futuras inversiones, propiciar la caída en el ingreso y el empleo y dejar de recaudar el fisco federal.

El tono virulento antiempresarial lo dio el secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo. En un editorial del diario La Jornada fustigó con severidad a los empresarios mexicanos, al calificarlos como “un virus mortal que rompe el delicado equilibrio del planeta.” Además de que responsabilizó a los capitanes de la banca, del comercio y de la industria de ser los causantes de la crisis del coronavirus.

Lamentable la posición de este funcionario público. Lo malo es que por el tono se advierte el mismo discurso antineoliberal de López Obrador, y al no ser reconvenido, se entiende que actuó por consigna presidencial, además de que con virus o sin virus, López Obrador lleva al país al precipicio.

Pero habría que decirle a este remedo de servidor público que al día de hoy, quien sostiene al país de la tragedia nacional, es ese “virus mortal” para equilibrar los desatinos de la economía presidencial (Gabriel Said dixit). Del 21 por ciento del total de la inversión, el 19 por ciento es privada y apenas el 2 por ciento es pública.

Pero hay otros signos desalentadores. Mientras los Estados Unidos destinan 2 billones de dólares para combatir la crisis (10 por ciento del PIB), el Reino Unido 36 por ciento, Alemania 29 por ciento, México apenas ha dispuesto el 1 por ciento del PIB. Ampliaremos…

