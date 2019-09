Los nervios que desata Fertinal

Algo siniestro o, por lo menos, demoledor debe estar escondido en la panza de Fertinal, la empresa que Pemex compró a Massimo Covarrubias, pues mantiene en tensión a los más altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también a los de Andrés Manuel López Obrador.

No obstante que es materia de escándalo todo lo relacionado con Emilio Lozoya y las adquisiciones que la empresa petrolera bajo su dirección realizó para dar respuesta a la política de fertilizantes del gobierno anterior, la adquisición de Fertinal parece no interesar mayor cosa a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de la Función Pública.

Por razones inexplicables, la autoridad ha centrado su atención en la compra de Agronitrogenados, que sólo mereció un par de líneas en la denuncia que el 5 de marzo pasado interpuso la abogada general de Pemex, Martha Edith Rodríguez Acosta, sobre la adquisición de Fertinal, pero de esta no se ocupa mayormente; de hecho, pareciera que si se pudiera hacerlo sin escándalo, la demanda sería retirada o desaparecería de los archivos.

Todo es tan extraño que los teóricos de la conspiración podrían hablar de una trama para sepultar el tema que en los últimos días ha recuperado notoriedad a partir de que el tema fue recuperado por The Wall Street Journal y Bloomberg.

No obstante, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública no parecen tener mayor interés; incluso, se advierte una campaña mediática impulsada por una mano interesada para crear la percepción de que el tema es utilizado para socavar la magnífica relación que el Presidente López Obrador mantiene con Ricardo Salinas Pliego.

EL ERROR Y LOS DELITOS

Bloomberg detonó el escándalo cuando refirió que Enrique Peña Nieto habría recibido un soborno a cambio de que Pemex comprara Fertinal. El ex mandatario reaccionó de inmediato, el 3 de junio pasado, rechazando la insinuación.

No obstante que el caso era bien conocido por los lectores de IMPACTO, alcanzó niveles de escándalo cuando la revista Proceso publicó un largo y muy documentado reportaje sobre Fertinal, Salinas Pliego y López Obrador.

El 19 de julio, la edición de Proceso empezó a circular en las redes sociales, y el lunes 22, en la conferencia “mañanera”, el Presidente se enfrascó en una insólita polémica con el reportero, del semanario, Arturo Rodríguez, en la que destacó su capacidad para eludir cualquier comentario negativo sobre uno de sus consejeros empresariales (el propietario de TV Azteca), su malestar porque la revista no se porta bien con “nosotros”, es decir, con la Cuarta Transformación, pero sobre todo su aparente desconocimiento del caso, al grado de que llegó a afirmar que era un tema jurídico heredado de sus antecesores.

No sólo eso, sino que ofreció la impresión de no haber llegado bien aleccionado a la conferencia mañanera, pues cuando el reportero le hablaba de la denuncia sobre Fertinal, él se refería a Agronitrogenados, otra empresa que Pemex adquirió en el sexenio pasado:

“No hay; no existe. Inclusive, la denuncia del señor (Alonso) Ancira ya estaba en curso. Yo quiero aclararles que desde que tomé posesión dije que íbamos a ver hacia adelante, que proponía lo del punto final, que no pensaba en que le conviniera a la nación meternos, anclarnos, en las acusaciones y la persecución política porque teníamos que ver hacia adelante, y es lo que estamos haciendo”.

Ese mismo día lo sacamos de su error. En este espacio publicamos que sí veía adelante, pero también al pasado:

“En su debate con Proceso, el Presidente incurrió en un lamentable error que pudo haber evitado de consultar con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Afirmó López Obrador que no hay denuncia por la adquisición de la empresa Fertinal por parte de Pemex. La verdad es que, el 5 de marzo, la apoderada legal de Petróleos Mexicanos, Martha Edith Rodríguez Acosta, y de Pemex Fertilizantes, presentó denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República.

“Una cosa es que el Fiscal no dé importancia al caso de Fertinal y otra que no exista denuncia.

“La denuncia no sólo señala el posible sobreprecio con que Pemex compró Fertinal, sino el delito en el que habrían incurrido las instituciones que concedieron el crédito, Nacional Financiera y Bancomext, ambas presididas por Luis Videgaray, a sabiendas de que el valor de venta estaba inflado.

“En el mismo delito también habría incurrido Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego”.

LA ‘CONEXIÓN SUECA-AZTECA’

En realidad, como en muchos otros temas, IMPACTO se había adelantado.

El 3 de julio recordé que el sábado 22 de junio publicamos que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se cubriría de gloria a condición de descubrir “la conexión sueca-azteca” en el caso de la compra de Fertinal por parte de Pemex cuando Emilio Lozoya dirigía la empresa productiva del Estado en el sexenio pasado”.

Sostenía que en ocasiones ocurre que el reportero va por delante de la autoridad investigadora y, por lo mismo, el uso de los datos debe ser lo más cauteloso posible, a fin de no entorpecer las investigaciones ministeriales.

Recordé que “el día que hablé aquí de la ‘Conexión sueca-azteca’ no faltó quien me preguntara de cuál había fumado porque esa columna con la que supuestamente entraba en periodo vacacional parecía haber sido escrita sin pies ni cabeza, como de costumbre, pero aquí, en la oficina de Gertz Manero y en alguna otra muy cercana al Presidente López Obrador, sabemos de lo que se trata y de lo explosivo del asunto, a grado que ha movilizado a la red jurídica que Humberto Castillejos tejió cuando fue consejero jurídico presidencial”.

“El Fiscal General sabe que el caso Fertinal no termina en Pemex; quizás ahí empezó cuando alguien, que pudo ser el presidente del Consejo de Administración de Pemex, Pedro Joaquín Coldwell, o el jefe de él y de todos, incluido el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, es decir, quien fungía como secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, decidió ayudar al señor Massimo Covarrubias a saldar una deuda, unos 415 millones de dólares, con uno de los personajes más influyentes en la Cuarta Transformación, don Ricardo Salinas Pliego, propietario de casi todo lo que se apellida Azteca.

“No se trata de echar a perder las investigaciones del Fiscal General, pero si Gertz Manero sigue la línea de investigación a partir de que Evercore, de Pedro Aspe, que funcionó de broker, pidió, sin suerte, mil millones de dólares por Fertinal, quizás llegue hasta Martín Werner, que se conformaba con 900, pero tampoco encontró eco, hasta que Videgaray (cuya relación profesional con el ex secretario de Hacienda en tiempos de Carlos Salinas es de sobra conocida, pues de su brazo llegó, al Estado de México, a ordenar la deuda del gobierno de Arturo Montiel y se quedó hasta convertirse en la eminencia gris de Peña Nieto) ordenó a Lozoya comprarla en una operación en la que intervinieron Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior y Banco Azteca.

“Si Gertz Manero sigue las pistas llegará hasta algún pueblecillo en Suecia en donde fueron creadas tres empresas de papel; en dos de ellas compareció, como apoderado, uno de los abogados del propietario de Azteca.

“Ya sabrá el Fiscal hasta dónde llega con este caso, cuyas espinas sangrarán muchas manos, pero si aporto estos datos es porque la agencia Bloomberg anunció que cuando Pemex compró Fertinal, la petrolera asumió más de 400 millones de dólares de deuda de la empresa (en realidad 415), que de inmediato pagó a su acreedor, Banco Azteca que, además, prestó para la operación.

“Y luego vino lo de Suecia.

“Hasta allá tendrá que viajar el Fiscal a buscar qué y de quién son West Side Capital Markets, LLP, NPK Holding Ab y Base Rock BVBA.

“Y si gracias a la venta de Fertinal, empujada desde lo alto del poder, el señor Covarrubias pagó los 415 millones de dólares que debía a Banco Azteca, que, a su vez, prestó para que le compraran”.

EL FIDEICOMISO PERDIDO

El 11 de julio, IMPACTO fue más lejos al reportar un fideicomiso perdido en el caso Fertinal. Y perdón por el refriteo, pero vale la pena para aclarar las mentes:

“Cualquiera sabe que un día se presentó en Pemex la empresa Evercore, de Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda en tiempos de Carlos Salinas, y en la que había participado Luis Videgaray antes de incorporarse al equipo de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México.

“Evercore tenía una oferta irresistible para Pemex: Comprar Fertinal, de Massimo Covarrubias, en mil millones de dólares. Lozoya bateó la oferta.

“Después de Evercore se presentó Martín Werner, de Goldman Sacks, pidiendo 100 millones de dólares menos. También fue bateado, pero he aquí que de pronto se hace presente con el Director de Pemex el ex subsecretario de Hacienda con Videgaray, Fernando Aportela Rodríguez, presionando a Lozoya para adquirir Fertinal.

“El director de Pemex acudió con el Presidente Peña Nieto a informarle que Aportela lo presionaba a él y a su gente para hacer la operación, pero reveló que Pemex no tenía dinero para hacer la operación.

“A continuación, el Presidente reunió a Videgaray y Lozoya, pero éste siguió insistiendo en la falta de dinero para adquirir Fertinal, sin embargo, el secretario de Hacienda le dijo que no se preocupara por el dinero, que él lo conseguía. Y lo resolvió.

“Es curioso, pero, al parecer, en esta reunión terminó por romperse la magnífica relación que Lozoya y Videgaray habían tenido y que se fue deteriorando, paulatinamente, por el dominio férreo que el secretario de Hacienda ejercía sobre Pemex.

“Para fortuna de Lozoya, pidió que se integrara una comisión interdisciplinaria con la misión de garantizar que la operación de compra-venta quedara jurídicamente perfecta.

“Aun así, el director de Pemex seguía oponiéndose a la operación. Cuando se emitió el boletín para informar al país de la operación, otro de los subsecretarios de Videgaray, Miguel Messmacher, pidió corregirlo, de tal suerte que se cruzaron correos electrónicos, a fin de que la noticia saliera en los términos que quiso Videgaray.

“Existen las actas en las que los consejeros aportaron sus puntos de vista, pero, más aún, se decidió la contratación de dos empresas que asesoraran y vigilaran la operación, una en cuestiones jurídicas y la otra para vigilar los números.

“Una de ellas, PriceWaterhouse, descubrió que Fertinal había sobrevaluado, contablemente, sus activos en 500 por ciento, a fin de que llegaran a 1047 millones de dólares, una cifra aproximada a la oferta que Evercore propuso a Pemex.

“Por alguna razón, PriceWaterhouse cometió el error de entregar dos documentos en un mismo día. En uno señalaba la sobrevaluación de los activos y en el otro no habla de valores, pero el problema no son los activos, sino los créditos para la operación.

“Como ya se ha publicado aquí, Fertinal debía a Banco Azteca y a Arrendadora Azteca 415 millones de dólares.

“Para que se pudiera otorgar el crédito total (más de 600 millones de dólares) se necesitaba la autorización de Nafinsa y de Bancomext. No hubo problemas para obtenerla porque Luis Videgaray era el presidente del Consejo de Administración en ambas entidades.

“Con este dinero le pagaron a Azteca, pero, además, esta institución hizo un préstamo adicional de 50 millones de dólares que ingresaron a un fideicomiso en Invex. Al día de hoy nadie sabe qué pasó con ese dinero y es lo que la Fiscalía General de la República no investiga; quizás sería saludable para el caso que lo auditara, pero la información no queda en este fideicomiso perdido.

“En septiembre de 2015, Fertinal realizó una asamblea en la que se acordó, no obstante no tener dinero, dejar una reserva de 300 millones de pesos y repartir dividendos por 871 millones.

“¿Cómo fue posible que acordaran esto en septiembre si la operación se realizó hasta diciembre? ¿De dónde les venía la seguridad de que Pemex compraría la empresa?

“Más aún, los pagarés que Banco Azteca tiene de las empresas suecas que fueron accionistas nunca aparecieron. Sus representantes acudieron ante un juez con la versión de que los perdieron y el juzgador los validó. Esas empresas suecas (West Side Capital Markets, LLP, NPK Holding Ab y Base Rock BVBA) tenían el 43 por ciento de Fertinal.

“Al final, la compra de Fertinal no la pagó Lozoya, sino José Antonio González Anaya, que lo sucedió el 16 de febrero de 2015.

“Como se puede advertir, elementos sobran para que la Fiscalía General de la República vaya más allá de Lozoya, que se oponía a la adquisición de Fertinal.

“Quizás especial atención debe poner al destino de los 50 millones de dólares del fideicomiso perdido.

“Para decirlo de otra manera, llegó el momento de empezar a citar a los miembros del grupo interdisciplinario que opinaron sobre la operación, a los miembros del Consejo de Administración de Pemex y a los representantes de PriceWaterhouse que descubrieron la sobrevaluación de activos.

“Esto puede ocurrir a menos que se atraviese en el camino otro juez, como Luz María Ortega Tlapa, que impidió, por ahora, que testifiquen quienes tienen mucho que aportar en el caso de Agronitrogenados”.

Esta es nuestra historia sobre Fertinal que Proceso publicó con otro enfoque y datos adicionales reporteados en Europa, pero esta historia puede explicar por qué el nerviosismo de los funcionarios del sexenio pasado.

Por ejemplo, Pedro Joaquín Coldwell, que fue presidente del Consejo de Administración de Pemex, exigía ser llamado a declarar y después salió con que siempre no, pero no sirve para explicar por qué el nerviosismo en algunos prohombres de la Cuarta Transformación cuando Ricardo Salinas Pliego es tocado.

Tampoco por qué el Presidente desconocía que fue su gobierno quien destapó, el 5 de marzo, la cloaca de Fertinal y por qué confundía a Covarrubias con Ancira y a Agronitrogenados con Fertinal.

Se entienden las preocupaciones de funcionarios del pasado porque tendrán que explicar por qué se ayudó a Covarrubias a pagar sus deudas con Salinas Pliego y que, además, en el camino se perdiera un fideicomiso de 50 millones de dólares que prestó Banco Azteca para que se realizara la compra-venta, pero ¿qué le debe la Cuarta Transformación a don Ricardo, a grado que, el pasado jueves, el Presidente defendió su derecho a no ser descalificado sin juicio de por medio cuando muchos otros personajes han sufrido descalificación en esa tribuna?

Su molestia fue tal que llegó a decir que The Wall Street Journal “no, no, no, no; es mejor el REFORMA”, el diario mexicano al que cotidianamente llama “fifí”, conservador, etcétera.

En definitiva, algo hay en la panza de Fertinal que pone nerviosos a los pasados y a los presentes.