Los grupos de poder real

EN GENERAL no podríamos estar hablando sobre las bodas y los acontecimientos sociales en el país, lo importante es que en ellos siempre hay muchas especulaciones y por lo pronto, al conocerse lo acontecido en Culiacán, Sinaloa, donde la hermana de Ovidio e hija del Chapo Guzmán realizan una importante boda donde cierran la Catedral y realizan un pachangón de miedo, pues todos le hacen como que la virgen les habla y nadie dice esta boca es mía, menos por supuesto, comentan el acontecimiento que si bien no se registra en las páginas de sociales, sí llega con intensidad a las redes sociales y a los medios en diferentes secciones que van desde la política a la de policía y es que no pueden dejar de comentar este acontecimiento y sobre todo la inacción del gobierno los gobiernos federal, estatal y municipal porque al final de cuentas todos sabían, pero nadie actuó ya sea por prudencia o por instrucciones para evitar conflictos y balaceras, pero el escándalo es de igual intensidad.

En lo personal, cuando uno comenta este tipo de acontecimientos tiene uno que ser cuidadoso porque luego se aprovechan algunos para hacer atentados en contra de los comunicadores, alegando que es la respuesta de los “afectados” por esos comentarios, cuando en la realidad, es parte de su confrontación entre grupos delictivos.

Es lógico que los hechos son de trascendencia nacional e internacional, es como una patada al hígado a la seguridad nacional e internacional, las agencias norteamericanas tienen atención sobre los acontecimientos en México y, los mexicanos como que le hacemos al que “no vi, no comento y no sé absolutamente nada”, y es que, al final de cuentas, hablar como político o como jefe o encargado de los cuerpos de seguridad en este sentido implicaría la primera pregunta: ¿si sabían por qué razón no actuaron? Y pues no hay respuesta a menos que se acepte que son instrucciones superiores y esto implica que el presidente tiene alguna razón superior para dar esas instrucciones y así las cosas, se vienen complicando cada día mucho más.

Tenemos a tres fugitivos que supuestamente serían extraditados a los Estados Unidos y como por arte de magia, como siempre han sido las fugas en el país, pues desaparecen y no hay la menor duda de que tuvieron el apoyo de internos y funcionarios de los reclusorios y la complicidad de gentes fuera del penal para lograr la fuga sin complicaciones, pero el caso es que el escándalo a nivel internacional es enorme y complica mucho la postura del gobierno federal, donde la política de abrazos sin balazos es la que viene estableciendo la forma del comportamiento nacional.

Hoy hemos visto que muchas comunidades con sus gentes en el Estado de Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Durango, que se dedicaban a la siembra de amapola y por tanto a la producción de goma de opio, al bajar los precios y la demanda entran en una enorme crisis de ocupación y de desplazamiento de tal suerte que muchos de esos grupos generan un problema social y político.

En otros casos, los obligan a actuar en otras condiciones para sobrevivir y se presume que muchos de los grupos pasan de delincuentes y narcotraficantes a ser parte de los grupos delictivos y los grupos de guerrilla, y no hay duda de que cuentan con elementos preparados para este tipo de acciones, donde el gobierno no tiene la forma real de respuesta porque tendría que realizar movilizaciones enormes de tropas y policías para, cuando menos, controlar a esos grupos que actúan con total impunidad en el país y que han realizado una acción que se viene copiando en muchos lados.

Si hablamos de capacitación político-militar de las regiones podríamos pensar en que muchos de los estados involucrados tienen acciones que ponen en riesgo la seguridad nacional y estatal, porque no hay capacidad de respuesta, y los vacíos de poder son llenados por la narco-política sin que nadie pueda poner orden ni control,

En las ciudades vemos el crecimiento de los grupos de la delincuencia y la intervención de grupos de extranjeros que vienen asentándose en muchas zonas marginadas de las ciudades, y esos grupos traen capacitación político militar por lo que las autoridades no tienen forma de respuesta a su organización ni a sus acciones político-militares que van llenando de inquietudes y pavor muchas de las calles de las capitales más importantes, por esa razón, las extorciones son tomadas en serio y todos pagan cuando reciben las llamadas, porque no saben si son grupos serios o no y esto complica mucho las actividades de seguridad, porque la gente se queja pero no denuncia, simplemente, porque sabe que las autoridades no hacen absolutamente nada para eliminar esa violencia y esas formas de extorsión contra los ciudadanos en todo el país.

Los ciudadanos tienen la idea de que los grupos del narcotráfico son intocables y poderosos y tienen razón, porque al final de cuentas ven los resultados de sus actos donde, por ejemplo, en Tepito los jefes de las bandas tienen poder de fuego y de control político y militar ligado a fuentes de financiamiento, donde se pueden presumir hasta la forma en que mantienen a las “novias” de los narcotraficantes, aun cuando sean detenidos. Muchas de esas figuras son públicas y aparecen en los medios y en programas de radio y televisión y así se van generando las historias reales o ficticias del enorme poder que está por encima del poder del estado.

Por ello los penales están como están, porque son controlados no por las autoridades sino por los mismos reclusos y éstos imponen sus reglas y su condiciones donde las autoridades solamente tienen un postura de mirones, pero no de autoridades, y por ello estamos como estamos y seguiremos jodidos porque nadie teme al poder del estado pero si al poder de los delincuentes y esto es grave y criminal.