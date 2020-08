Los acuerdos por la vacuna

> Esperemos que los tiempos de producción y distribución no sean convenientemente acordes con tiempos políticos, y cuya finalidad no sea únicamente inmunizar a la población vista como una población votante

En las últimas semanas se han ido anunciando los grandes avances para el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19 en todo el mundo. A su vez, se destacó la participación conjunta de México y Argentina a través de la Fundación Carlos Slim para desarrollar una vacuna que producirá la farmacéutica AstraZeneca, que hasta el día de hoy, continúa siendo la más adelantada en la etapa de fases, y haciendo a un lado la vacuna rusa, que el presidente Vladimir Putín asegura ya está lista para una inoculación masiva en el mundo.

Sin duda, la vacuna será una de las grandes aportaciones en materia de salud pública mundial, sin importar el país y/o empresa farmacéutica que haya aportado sus recursos para su creación y producción en masa.

Por su parte, el gobierno de nuestro país ya ha anunciado el estatus en la que se encuentra la vacuna actualmente. El presidente López Obrador ha dicho en las mañaneras y en sus redes sociales que la eventual vacuna de AstraZeneca que producirán México y Argentina contra el COVID-19 podría estar disponible en el primer trimestre de 2021. “Se están acortando los procesos (…), pero se está pensando tener ya resultados a finales en noviembre (…) y empezar la fabricación para disponer de la vacuna a partir del primer trimestre del año próximo”, comentó.

Se ha reiterado muchas veces lo mismo: “El propósito no es el lucro”. De acuerdo con el Gobierno de nuestro país, el objetivo es garantizar el acceso de los países latinoamericanos a la vacuna, desarrollada por la alianza de la Universidad de Oxford con el laboratorio anglosueco AstraZeneca.

Lo mismo ha comentado el canciller Marcelo Ebrard durante las conferencias matutinas y en sus redes sociales. “El propósito no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso”.

Adicionalmente, el laboratorio farmacéutico Liomont anunció que tendrá a su cargo la fabricación final de la potencial vacuna. Específicamente, recibirá la materia prima fabricada por el laboratorio mAbxience de Argentina para la producción final de la vacuna en su planta en México, confirmó la empresa a través de un comunicado a los medios.

Sin embargo, los anuncios oficiales, las posturas y toda la faramalla mediática que ha tenido la creación de la vacuna, no siempre llegan a ser anunciadas sin falta de acuerdos políticos e ideologías con tintes electorales.

En una primera instancia, recordemos que se anunció la distribución de la vacuna para principios del primer trimestre del 2021, fecha que se acerca a nuestros propios comicios electorales intermedios y la distribución de la vacuna podría utilizarse con fines políticos y electorales.

El pasado 5 de agosto, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, anunció en su cuenta de twitter el seminario web Accelerating access to Covid-19 vaccines in Latin America and The Caribbean (Acelerando el acceso a las vacunas del Covid-19 en América Latina y el Caribe), en coparticipación con el Gobierno del Reino Unido.

En un comunicado oficial por parte de la Cancillería mexicana del pasado 27 de agosto, se anunció que el objetivo del Gobierno de México es iniciar la vacunación al mismo que los países desarrollados, como Estados Unidos y los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El antídoto podría estar listo en el mes de noviembre y se aumentaría su producción al máximo para su distribución en México y América Latina. Asimismo, se dio a conocer la prolongación por un mes más del acuerdo entre hospitales privados y públicos para hacer frente común a la pandemia.

El canciller Marcelo Ebrard, agregó: “Todo esto ha sido y está siendo un esfuerzo conjunto que queremos reconocer a nombre del Gobierno de la República, por parte de todas las instituciones y empresas que están en Juntos por la Salud y que, sin duda, es ya hoy por hoy una de las experiencias más exitosas que hemos tenido de cooperación entre el sector público, el sector privado y las instituciones de la sociedad civil. Es una buena noticia para México”.

Al momento, México participa activamente en la fase III, que es la fase en la que se aplican más de 35 mil vacunas al mismo número de voluntarios y se presentan los resultados a las autoridades regulatorias para evaluar los efectos de esa vacuna.

México tiene comprometido participar con Sanofi, Janssen, la vacuna rusa y la italiana. También nuestro país está participando en CEPI y Covax que son las dos iniciativas globales más importantes para lograr este cometido.

Se calcula que una vez se cuente con el producto final -la vacuna- se habrán elaborado en una primera etapa 250 millones de dosis. En teoría, México se encargará de distribuirla para toda América Latina.

Sin embargo, Brasil realizó su propio acuerdo con AstraZeneca para elaborar su propia vacuna. Llama la atención que un país con más de 200 millones de habitantes no utilice todos los recursos y canales disponibles para poder inocular a su población entera con la vacuna.

Otros países, como China y Rusia, también han anunciado la distribución de la vacuna para los meses de octubre y noviembre, lo cual claramente se puede atribuir a la idea de utilizar la vacuna con fines políticos o como se le ha comenzado a llamar “vacunas ideológicas”.

Por ahora celebremos la producción de la vacuna por un bien común y con la participación de todos los sectores, público y privado. Esperemos que los tiempos de producción y distribución de la vacuna no sean convenientemente acordes con tiempos políticos y cuya finalidad no sea únicamente inmunizar a la población vista como una población votante.