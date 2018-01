López Obrador y Anaya huelen el ‘hartazgo’ de Meade

*De los tres candidatos aliancistas, el del PRI hace constantes ‘adendums’ a su equipo de campaña y asesores *Es indudable que la ofensiva NO está en la naturaleza del precandidato presidencial del PRI, pero NO tiene opciones, tal vez no calculó su tímida beligerancia como una debilidad en la arena electoral, sumada a su inexperiencia para evadir ataques con creatividad y oficio, una de las mejores ofensivas