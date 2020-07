López-Gatell y Rutilio Escandón en Chiapas, la comedia

Por el bien del estado y de sus habitantes, ojalá no se desaten contagios incontrolables de coronavirus y que la nueva estrategia de salud sea real, y no mediática

La semana pasada estuvo en Chiapas el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal. Acompañó al funcionario el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto.

El motivo de la visita del vocero oficial sanitario fue para poner en marcha la “Estrategia Local de Salud Comunitaria en Chiapas” bajo el endeble argumento de que “(en materia de salud) Chiapas está en el camino correcto, por lo que se considera un buen ejemplo para toda la nación (…) hoy enfocado a prevenir y controlar el Covid-19 (…) Consideramos que han hecho un buen trabajo y hay mucho que aprender de Chiapas que puede ser útil para el resto del país (…)”.

En su alocución, López-Gatell no pudo evitar la tentación de salpicar su intervención con el síndrome de la demagogia y la retórica de siempre. En el aire, y sin ningún sustento, aseguró que “la Federación tiene plena confianza en el pueblo chiapaneco y en el gobernador Rutilio Escandón”.

Desde luego que el pueblo chiapaneco no puede tener confianza cuando no es partícipe de las acciones de gobierno en la contingencia sanitaria y, sobre todo, desconoce las cifras reales de contagios y defunciones. Manipuladas desde la Secretaría de Salud por el inútil secretario José Manuel Cruz Castellanos, sus “datos” no concuerdan con lo que realmente pasa en Chiapas.

Organizaciones médicas independientes han dado cuenta de la manipulación oficial y documentado que sólo en la capital, Tuxtla Gutiérrez, el número de fallecimientos por coronavirus llega a casi 200 diarios, ocultados, convenientemente, con el disfraz de una neumonía atípica. El resultado obtenido por los médicos es a partir de los sondeos realizados en las distintas funerarias de la capital chiapaneca.

Lo malo y lo bueno también es que López-Gatell, como vocero oficial y “experto” en temas de salud, ha perdido credibilidad y autoridad moral cuando durante una de las conferencias mañaneras se aventó la puntada de asegurar que el presidente López Obrador no puede contraer el coronavirus porque representa “una fuerza moral”. Hacer paralelismos entre la política y la ciencia es un ejemplo poco afortunado que llama a burla y ahonda la desconfianza que ya permea en el Gobierno de la República por los datos contradictorios, carentes de sustento y de credibilidad.

Lo anterior es un aserto indiscutible. Cuando menos 11 gobernadores han cuestionado la inaudita irresponsabilidad de López-Gatell al rechazar las cifras dadas a conocer diariamente. En ese sentido se pronunciaron los mandatarios Carlos Mendoza Davis, de Baja California, Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, Enrique Alfaro, de Jalisco, y Adán Augusto López Hernández (el más morenista de los morenistas), de Tabasco.

La rebelión alcanzó también a los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Guanajuato y Colima, en los que los ejecutivos estatales se opusieron a la última actualización del semáforo epidemiológico debido al rebrote del coronavirus. Bajo esa nueva emergencia tomaron la decisión de llevar a cabo sus propias reactivaciones económicas y sociales de acuerdo a la realidad de cada estado y no a las ocurrencias de López-Gatell.

En otro acto irresponsable, López-Gatell desestimó el compromiso de reunirse con los gobernadores del PAN y, sin ninguna explicación, los dejó plantados. El encuentro era de máxima emergencia y prioridad para tratar lo relativo a la grave situación que se enfrenta por el pésimo manejo de la crisis sanitaria del Covid-19 y verificar las cifras de contagios y defunciones en cada entidad federativa. Los mandatarios aseguran que los datos se esconden en las estadísticas del gobierno federal y que con ello se altera la semaforización propuesta.

De que la Federación confía plenamente en el gobernador Rutilio Escandón no hay la menor duda. Se trata de adular a gobernadores cómodos y funcionales a la Cuarta Transformación, y que no cuestionen ninguno de los datos que, convenientemente, lleva en sus alforjas el doctor López-Gatell.

Desde luego que el subsecretario para asuntos clandestinos de salud no se atrevería a ir a ninguno de los estados que han cuestionado severamente sus marrullerías sanitarias. Y por eso también dejó plantados a los gobernadores del PAN ante la imposibilidad de sostener y defender las cifras con las cuales se ha convertido en actor mediático privilegiado del, según él, impecable manejo de la pandemia, que no cede.

En cambio, en Chiapas, se mueve en su elemento: El ocultamiento de las verdaderas cifras del coronavirus. En una especie del club de los elogios mutuos, López-Gatell y Rutilio Escandón intercambiaron lisonjas. El gober chiapaneco agradeció, profundamente, al presidente López Obrador que el proyecto iniciado hoy en Chiapas refrenda el compromiso de trabajar con “una visión humanista y cercana a la gente (…)” y velar por el bienestar de la población, sobre todo de los sectores más vulnerables (…)”.

Por supuesto que en ese ambiente de cordialidad no se habló de los reclamos permanentes de los trabajadores de la salud, quienes han denunciado la muerte de más de 40 médicos por no contar con el equipo adecuado de trabajo para hacer frente a la pandemia. Tampoco recordaron la muerte de la jefa de enfermeras de terapia intensiva del hospital Gilberto Gómez Maza, en Tuxtla Gutiérrez, Sandra Gálvez, y de María Cruz Cigarroa, jefa de enfermeras y pionera del hospital Juárez en la ciudad de Arriaga, Chiapas.

Fuera de contexto, Rutilio Escandón hizo alusión a la reconversión productiva, económica y alimentaria “con el objetivo de mejorar la calidad de vida y elevar el índice de desarrollo humano IDH”. El IDH es un indicador que involucra nivel de ingreso, esperanza de vida y educación, imposible de cumplir este año, en que México decrecerá en más del 10 por ciento y Chiapas va en el mismo sentido, pero, además, en la visita de López-Gatell a Chiapas, las señales enviadas sobre el tratamiento y combate al coronavirus son un mal ejemplo para la población. En todos los eventos, Rutilio Escandón y López-Gatell prescindieron del necesario cubre bocas para proteger y protegerse. Quisieron dar el mensaje de que el cubre bocas es accesorio y que no hay peligro de contagio.

Sin embargo, toda la audiencia portaba cubre bocas. Es lo correcto. El uso de ese pedazo de tela puede evitar contagios insuperables, e incluso la muerte, cuando el respirar se evita propagar el virus y recibirlo cuando viene de la otra parte.

Rutilio ha llegado al exceso de la imitación, e igual que Andrés Manuel se resiste al uso de protección respiratoria. Apenas el 9 de julio pasado, el director general del IMSS, Zoé Robledo, llegó a Chiapas para inaugurar un módulo del IMSS. Era ridículo ver en la fotografía a 12 personas, incluido Zoé Robledo, llevar cubre bocas, mientras Rutilio Escandón, sonriente, era el único que permanecía expuesto al Covid-19.

Así, para pasar Chiapas de semáforo rojo a naranja, lo más seguro es que el nefasto secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, haya manipulado las cifras por instrucciones de Rutilio Escandón, y en complicidad con López-Gatell. Por el bien de Chiapas y de los chiapanecos, ojalá no se desaten contagios incontrolables y que la nueva estrategia de salud sea real y no mediática.

Se estaría ante un lamentable genocidio sanitario. Ampliaremos…

