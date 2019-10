Lo que es mi causa, busco la manera de que sea tu causa también

En México ya estamos acostumbrados a todo tipo de situaciones que nos ponen a dudar sobre el Estado de Derecho que se tiene en la capital.

Para los capitalinos son tan habituales las manifestaciones que hasta nos sorprendemos cuando pasamos por las calles de Reforma, el Centro Histórico, avenida Insurgentes y demás calles emblemáticas de la Ciudad de México y vemos el tránsito habitual de los automóviles y peatones, en pocas palabras, nos sorprende el orden y la tranquilidad.

En contrapeso, cuando nos hablan del derecho a manifestarse por una persona, idea, organización y cualquier tema que sea de interés, el derecho a manifestarse públicamente es un derecho humano, sólo no aparece literalmente en la Constitución.

El artículo sexto de nuestra Constitución Política expresa: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Adicionalmente, el artículo noveno constitucional nos dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito… podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país… No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.

La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo séptimo Ciudad democrática, expresa en su párrafo B “Libertad de reunión y asociación” y, C, “Libertad de expresión” lo siguiente: Todas las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse libremente para promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos… La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Las autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos”.

Nuevamente, encontramos -interpretando la ley- nuestro derecho a la manifestación pública de manera pacífica, ordenada y que no traiga consecuencia a terceros o mejor dicho al resto de los ciudadanos ya que recordemos que en la capital no sólo habitan vaya la redundancia los capitalinos, también tenemos a ciudadanos mexicanos de otros Estados de la República y ciudadanos extranjeros residentes y turistas que habitan en la capital.

En nuestro país, como parte de una sociedad democrática, los ciudadanos buscamos participar en la toma de decisiones y las manifestaciones públicas son el resultado de nuestro ejercicio de hacer valer, nuestro derecho de reunión y de libertad de expresión pública. Por eso, no nos debemos de extrañar que veamos a ciudadanos manifestarse ya sea por la Reforma Educativa en el Zócalo, a los Policías Federales que se rehúsan a aceptar los términos para su adhesión a la Guardia Nacional y bloquean las terminales 1 y 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México o recientemente a los taxistas que bloquearon la avenida Reforma.

Incluso en las redes sociales, podemos ver comentarios como: “CDMX, el único lugar donde en menos de 400 metros hay 3 bloqueos por manifestaciones distintas”.

Como por arte de magia, a pesar de las quejas en redes sociales, a pesar de la clara afectación de la vida en la capital, la memoria cortoplacista de los capitalinos hace que lo que sufrimos un día al otro ya ha pasado a los anales de la historia de la ciudad.

Y es aquí donde surge la desgracia que azota a nuestra capital. Lo primero y más importante es que ante la ley se tiene el derecho a la manifestación pero en ninguna parte expresa que la autoridad tiene la responsabilidad de dar respuesta, dejando en claro que incluso la manifestación es un ejercicio prácticamente sin sentido a resultados. Segundo, el derecho a manifestarse, todos estamos de acuerdo en que es un derecho público y muy necesario, pero también que no puede ser absoluto, debe haber limitaciones y deben realizarse en armonía con la vida diaria del resto de los ciudadanos, todos por igual transitan por las calles de la capital para asistir a sus reuniones, lugares de trabajo o hasta por simple recreación.

La última manifestación de proporciones catastróficas en la capital fue causada por los taxistas de la CDMX, buscan igualdad en derechos y obligaciones para sus competidores del sector privado que se manejan a través de las aplicaciones en nuestro celular.

Una manifestación de tales magnitudes, dejó como resultado un paro en avenida Reforma y otras avenidas importantes de la capital, causó el malestar en la ciudadanía, y nos entregó nuevamente la ley no escrita de la manifestación en la capital de: “Lo que es mi causa, busco la manera de que sea tu causa también”, al estar parados sin circular, sin trabajar y en muchos casos jugando futbol, son artífices de su propio mal, incrementaron el trabajo de las empresas privadas que se manejan bajo las aplicaciones y obligando a la ciudadanía a buscar en definitiva alternativas permanentes de transporte y evitar el uso del taxi capitalino.

El caso de la manifestación de los taxistas, es uno entre cientos que se realizan al año en la capital y que causan disturbios, violencia, afectación de los monumentos históricos, paros nacionales, pérdidas económicas e inseguridad. Por tal motivo, debemos reconocer que el derecho a manifestarse públicamente debe tener limitaciones, no podemos continuar asfixiando a la ciudad con manifestaciones que afecten a la ciudadanía y generen perdidas económicas.

Debemos proponer, todos como ciudadanos nuevas formas para este tipo de expresión seguir protocolos internacionales de otros países para generar un protocolo de manifestación nacional y capitalino. Adicionalmente, el gobierno tanto capitalino como federal debe buscar el reordenamiento del espacio público para este tipo de actividades, un lugar donde se puedan escuchar las voces que se desean manifestar pero que también permita el sano desarrollo de la vida en la ciudad, sin afectar a terceros, también a manera de propuesta la avenida Reforma siempre será un lugar de expresión, prohibir el bloqueo total de la avenida debe ser prioritario, utilizar banquetas y monumentos –sin buscar su afectación estructural- pueden ser una alternativa.

Mientras tanto, los capitalinos seguimos olvidando “lo que ya es costumbre” y las autoridades siguen esperando la siguiente manifestación que asfixie a nuestra bella ciudad.