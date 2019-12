Lo que debemos saber…

DECÍA MI ABUELITO QUE CUANDO UNO SE METE EN DONDE ESTÁ UN PLEITO DE DINERO, AMOR O PODER, SOLAMENTE SALE TRASQUILADO Y ESTO LE PUEDE SUCEDER AL PRESIDENTE SI SE METE AL PLEITO ENTRE AZCÁRRAGA Y ALEMÁN, COMO SI NO TUVIÉRAMOS MÁS PROBLEMAS QUE RESOLVER…

Estaría de acuerdo en no lastimar más a la familia LeBarón, tal como sugiere el señor presidente, pero también tendríamos que decirles que no tienen por qué meter a su pleito con las mafias, a Trump, y solicitarle que ingrese a México, finalmente, ellos deberían decidir si son mexicanos o gringos y así se resolverían muchos asuntos que, al parecer, los están enredando, como al quesillo oaxaqueño… a lo mejor, si comenzarán a preguntarles a los mexicanos que son sus vecinos de cómo los han tratado y robado el agua y los terrenos, de cómo traen grupos armados o ellos andan armados con armas de alto poder que fácilmente adquieren en los EU y pasan a México sin ningún permiso, comenzaríamos a definir las cosas, y es el tiempo de que las autoridades hagan tales investigaciones a los grupos de menonitas que tienen muchas mujeres, cuando en el país, eso, está prohibido, y si pueden comprobar los muchos millones de dólares que circulan en su zona, donde hay versiones de que también están metidos con los grupos de la delincuencia organizada.

O todos coludos o todos rabones, dice el dicho popular que se tiene que invocar en tales momentos, donde por la inseguridad y las matanzas de los grupos de la delincuencia del narcotráfico, han afectado a cientos y miles de familias mexicanas a las que ni siquiera, se les atiende ni apoya.

La única realidad es que en los Estados Unidos se encuentran las mafias de gringos que son los que gozan de los miles de millones de dólares, producto del negocio del narcotráfico, y no sabemos cómo son combatidos por parte de los norteamericanos, ya que al final de cuentas, ellos son los encargados de incorporar al flujo financiero esos millones de dólares de ganancias, y además, tendrían que darnos los resultados de las investigaciones de las operaciones de RÁPIDO Y FURIOSO Y RECEPTOR ABIERTO, DE LOS CONFLICTOS IRÁN-CONTRAS, DEL NEGOCIO MULTIMILLONARIO DEL BÚFALO, Y DE TODOS LOS programas de la CIA, DEA y FBI que se han operado por México, aprovechando las condiciones que les brindan los ex presidentes, de los cuales, nos deberían dar los acuerdos secretos que les han permitido hacer tales violaciones a la soberanía nacional y a los acuerdos y leyes nacionales e internacionales que han violado por años.

El presidente no es juez ni agente del Ministerio Público para dar acuerdos y perdones a los demás, él sabe, por su postura de “rebelde”, por años, que los acuerdos secretos han afectado mucho al país y que los mexicanos debemos de conocerlos. Estamos de acuerdo que no quiera balazos y sí abrazos con Trump, pero esto, no le brinda ningún derecho a nivel nacional o internacional, al presidente gringo, para que, con diferentes pretextos, invada, militarmente, al país, entendemos que es hora de que la guerra entre al continente y la economía de guerra se active y coloque sus piezas para evitar que otras naciones entren al juego comercial, por aquello de AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS, pero la realidad es que no tenemos ganas de apoyarles en este juego perverso, que solamente nos mata y asesina a millares de mexicanos, y ellos, siguen, en la impunidad, está bien que reclame por unos muertos de la familia LeBarón pero, los mexicanos, tendríamos que reclamarles por los más de 300 mil asesinados, los miles y miles de desaparecidos, por los huérfanos y viudos y encarcelados.

Realmente tendríamos que conocer los mexicanos los acuerdos de los ex presidentes del “liberalismo” que, como señala AMLO, fueron los causantes de la entrega de recursos y de los acuerdos que nos tienen en crisis y la inseguridad, si solamente está en los chismes y no conocemos lo que realmente entregaron y dieron en concesiones y acciones a los gringos, pues entonces, solamente tendremos los chismes, pero no la realidad, y lo que queremos es conocer la realidad, ya hemos visto cómo manejan los temas del narcotráfico los gringos, hacen que sigamos matándonos en México, mientras, ellos, legalizan la mariguana para controlar el enorme mercado de medicamentos y de los que la utilizan para fumarla, y de ahí, continuar con otras drogas de mayor poder, nos han ocultado, los gringos, que por acuerdos de las empresas farmacéuticas y los médicos, ellos, aumentaron el nivel de consumo de opiáceos en el pueblo norteamericano y, al retirarlo para cobrar más, entonces, los viciosos, empezaron a consumir fentanilo que es la droga más adictiva y peligrosa para los gringos, pero por ello, tendrían que decirnos la verdad sobre los aumentos de consumo de sus viciosos, y no culparnos solamente de esto a nosotros, porque al final de cuentas, ellos se quedan con el negocio, y nosotros, con los muertos…