Ley torcida

FERNANDO ALBERTO CRISANTO



En la pasada reunión del Consejo de Salubridad General, el lunes 30 de marzo, después de las 13:30 horas en Palacio Nacional, una de las discusiones que más tiempo se llevó fue cómo iban a titular la declaración que se dio a conocer por la tarde. Decidieron finalmente “Emergencia Sanitaria” y no “Contingencia Sanitaria”.

El debate trascendió lo semántico y se llevó al nivel de los intereses político-electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó la sesión.

Si hubiese ganado la declaratoria de “Contingencia Sanitaria”, como fue propuesto, con base en la Ley Federal de Trabajo vigente los empresarios tendrían la posibilidad de indemnizar a sus trabajadores, sin declarar a la autoridad, con 30 días de salario mínimo general y sólo después los podrían reincorporar a sus actividades en otras condiciones.

De haberlo hecho perdían a buena parte de su clientela electoral, al “pueblo bueno” del que habla López Obrador todas las mañanas, porque sería un despido masivo con una bajísima indemnización.

La decisión sanitaria estaba tomada: deberían mandar a la mayoría de los mexicanos a sus casas para evitar un contagio masivo, como ha sucedido en otros países.

Eso sí, no quisieron dejar sin garantía de ingresos y empleo a los trabajadores, por ello a los empresarios les aplicaron la ley y la fuerza del Estado con amenazas -denuncias penales y exhibirlos públicamente-, amén de que en ese momento no existía plan de contingencia para apoyar al sector productivo.

El presidente lo justificó “si no pagan impuestos no hay dinero para los programas sociales” del gobierno federal, lo único que le interesa al mandatario y lo que estima le generará millones de votos y la mayoría a Morena en el Congreso el próximo año.

El miércoles pasado, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en un video conjunto con el subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, manifestó que durante “la emergencia sanitaria”, los patrones tienen la obligación de pagar el salario íntegro a los trabajadores y no existe fundamento para el despido”.

Todo estaba consumado.

“De a acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y en el entendido que la autoridad sanitaria declaró ‘emergencia sanitaria’ por causa de fuerza mayor, no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios, tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo.

“La obligación general debe ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar a ciertos acuerdos entre ambas partes”, explicó la titular del Trabajo, quien poca o ninguna exposición pública ha tenido en lo que va del sexenio.

Eso sí, reconoció que este es un momento clave y difícil sobre todo para aquellos comercios y negocios que viven al día, pero no dio señales de apoyo extraordinario, los empresarios no piden condonaciones sino facilidades para cumplir con sus compromisos fiscales y los servicios que les presta el Estado.

La respuesta presidencial es que no tendrán apoyo, “no habrá un Fobaproa” para rescatarlos, ha reiterado en diversas ocasiones.

A partir de que la Organización Mundial de Salud, el pasado 11 de marzo, calificó al Covid-19 como pandemia y difundió los “7 pasos para prevenir la propagación del virus”, entre los que destacan evitar lugares concurridos, se abrió la posibilidad que el Consejo de Salubridad General de México en su carácter de autoridad, decretara la “Declaratoria de Contingencia Sanitaria”, para obligar a suspender todas las actividades en el país, si lo hizo, pero le llamo “Emergencia Sanitaria”.-

Un decreto de “Contingencia Sanitaria” implicaba la suspensión de labores, en los términos de los artículos 42 Bis, 132 fracción XIX Bis, 427 fracción VII, 429 IV, 432 tercer párrafo de la Ley Federal del Trabajo, cuyos efectos en las relaciones laborales son:

“1. El patrón tendrá la obligación de cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria (concepto que utilizó) fije la autoridad competente, así como proporcionar a los trabajadores los elementos que señale dicha autoridad.

“2. El patrón deberá suspender la relación de trabajo, sin autorización de la autoridad laboral.

“3. El patrón deberá pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un salario mínimo general vigente (zona libre de la frontera norte $185.56 pesos y el resto del país $123.22 pesos), por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.

“4. Los trabajadores estarán obligados a reanudar sus labores, una vez que concluya la contingencia sanitaria”.

La declaratoria de “Contingencia Sanitaria” que implique suspensión de labores, establecida en la ley se cambió por “Emergencia”, fue un paso adelante de la recomendación emitida por la secretaria de Salud denominada: “Jornada Nacional de Sana Distancia”, que entre otras medidas contempló la suspensión temporal de actividades no esenciales, en los sectores público, social y privado a partir del lunes 23 de marzo de 2020.

La suspensión total de labores con pago de salarios y no despido, establecida el 31 de marzo, beneficia el proyecto político-electoral de Morena, tuerce la ley con el término “Emergencia” aunque en los hechos sea una “Contingencia”, el problema es que los empresarios no cuentan en su mayoría con la liquidez para cumplir con el pago del mes completo a sus trabajadores, periodo en el que no tendrán ingresos y sus negocios irán a la quiebra.

El gobierno lo sabe, por ejemplo López-Gatell coincidió en que para empresas o negocios pequeños la emergencia sanitaria puede ser una carga importante en términos financieros porque no van a tener ganancias (ni ingresos) durante el periodo en el que se suspenden las actividades laborales.

“Todos y todas tenemos riesgo de contagio y en la medida que tengamos este acto de solidaridad, de unidad de propósito vamos a lograr mitigar la epidemia. Tener menos casos, menos contagios y disminuir el riesgo de la población en general”, subrayó el subsecretario de Salud.

Todos podemos estar de acuerdo en la solidaridad, pero quien no lo demuestra es el gobierno federal.

Porque lo que no hay en las empresas son recursos para cumplir con estos compromisos y el gobierno no tiene la intención de presentar un plan de apoyo y rescate, es más el presidente López Obrador dijo que no meterá las manos por los empresarios y sólo lo hará por el pueblo, como si la inmensa mayoría de los patrones no fueran micro, pequeños y medianos que viven al día.

Por eso, desde Palacio Nacional la orden fue aplicarle la ley a secas a los empresarios y como no es “Contingencia Sanitaria”, que paguen todo.

Los amenazó el secretario Marcelo Ebrard con denuncias penales a quienes no paguen íntegros los salarios y el presidente dijo que los exhibirá en sus mañaneras por no cumplir con la orden gubernamental.

El problema mayor será cuando ricos y pobres saturen y colapsen los hospitales, entonces ni la interpretación de la ley los salvará.

El riesgo de que la pandemia del Covid 19 sea una tragedia para México sigue latente y la autoridad federal será la primera responsable de ese escenario y más aún con la crisis económica que enfrenta ahora el país y se traducirá en un corto plazo en cierre masivo de empresas y un escandaloso desempleo, entonces la declaración de “Contingencia Sanitaria” no servirá.



