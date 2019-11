Levantando polvo

Al parecer existe una enorme devoción por el “Apóstol de la Revolución”: Francisco I. Madero, yo no sé si es por sus ideas o por sus creencias en el espiritismo, la realidad es como la marca uno de mis más estimados amigos, Mario, cuando explica: “Madero no fue ningún héroe. Al contrario. Fue el primero en traicionar los ‘ideales’ de la Revolución porque a pesar de haberse derrocado a Don Porfirio, su conciencia de clase, le impidió materializar las promesas a las masas”, y pues tan es así que, al final del proceso violento en su momento, licencia a su ejército irregular y adopta al que venía, desde los tiempos de Don Porfirio, es decir, deja su mandato en manos del “enemigo”, claro que, en el actual, pues se “desmantela al ejército” y se genera una Guardia Nacional, que a lo mejor le es leal, pero finalmente, es producto de los mismos… por esa razón, algunos mal pensados, dicen que el famoso “intento de golpe de Estado”, en verdad no lo era, sino era una especie de prueba para ver cómo reaccionaban los mandos, y no les importa el cómo reaccionen las tropas, porque al final, con eso de que son “pueblo”, que lo son, pues sabrán que se deben alinear con el bueno de los buenos, pero, esto, es seguir jugando con el espiritismo y con sus dictados, no entrar a la realidad…

Hace algunos meses uno de los permanentes “comentadores de café” decía algo que no está tan fuera de la realidad: para llegar a los niveles a los que hemos llegado no necesitamos dirigentes con ideas y con ideología clara, sino, alguien, que pueda dar respuesta, en cada momento, como rebota la pelota que le mandan, así que, además, debe entenderse que se mantiene un alto espíritu de “mártir” por lo que, aparentemente, está blindado ante los peligros reales que le rodean; en la realidad, ya se cumplieron los sueños de llegar, después de muchas batallas, a la presidencia y ahora, cumplido el tema, pues lo que venga pues da de más… recuerdo que en los años sesenta se dieron los grandes admiradores de la postura del “Che” Guevara, quien se decía un revolucionario universal, donde, quería marcar las nuevas líneas de su pensamiento muy claro como, cuando afirmaba, en aquel documento: El Hombre y el Socialismo en Cuba: “Nosotros los revolucionarios socialistas somos más plenos por ser más libres y somos más libres por ser más plenos” y bueno, una magnífica idea filosófica a futuro, pero no en esa realidad donde no existía la libertad completa que decía, porque estaban en plena limpieza ideológica de los viejos tempos, así, con sus sueños, viajó por varias partes, África, y buscó hacer realidad su revolución, desde Bolivia, y sin más apoyos que algunos raquíticos QUE SE LE DABAN DESDE LA isla, se le dejó a su suerte, y se buscó que el líder del Partido Comunista Boliviano, Monge, al final de cuentas, diera los datos para que fuera alcanzado por los agentes de la CIA y del gobierno boliviano para liquidarlo con toda su guerrilla, de tal suerte que, al final, como para mostrar su postura en contra de este tipo de acciones revolucionarias, Monge, aparece protegido en las callejuelas de Moscú, y en esa admiración al hombre y al soñador, miles y miles de jóvenes admiramos esa entrega y a lo mejor, es lo que se busca que ahora mueva a las masas que andan muy dormidas y muy metidas en sus propios asuntos y problemas, como que se terminaron los sueños y las utopías y se dejan que las construyan o las lleven otros, a los que se les da simplemente un voto, pero no una movilización para “defenderlo” de las posibles agresiones en un golpe de Estado, tal como se demostró, cuando nadie se movilizó para mostrar el músculo y el apoyo… puro pleito y peleas de bla bla bla…. Y, en los años sesenta, al grito de HAGAMOS EL AMOR Y NO LA GUERRA, pues los policías y los soldados, nos apaleaban y detenían o mataban…. algo similar a, mejor, ABRAZOS QUE BALAZOS…

NO SE TRATA DE GENERAR APOLOGÍAS EN FAVOR DE LA VIOLENCIA, SINO DE ENTENDER LO QUE EN VERDAD VIENE SUCEDIENDO, Y EN CÓMO, NOS PASAN LAS COSAS, en ocasiones creo, que con esa política, lo que se busca es que, desesperados los halcones norteamericanos, opten por intervenir en México con el pretexto de la guerra contra el narco, y así, nos sometan de una vez por todas a los mexicanos…

La visión de Cárdenas al evitar el maximato, se logra con la movilización de masas, no con discursos ni declaraciones, apoya la reorganización de los grupos de poder, aglutina a los obreros en las centrales sindicales, eliminando a los que, en esos momentos, podían ser peligrosos en sus ideas no en sus hechos, como lo era, Lombardo Toledano, y con sentido pragmático eleva a la dirigencia a hombres leales que se mantienen por años en esas centrales y que, ahora, deben de cambiar; moviliza a los campesinos incrementando las acciones del reparto agrario, con todos sus males y sus defectos pero se realizaba con los mismos actores en el campo, y ellos, en vez de volver a tomar las armas, andaban peleando sus tierras en las oficinas burocráticas que les protegían y apoyaban; se apoya en el magisterio que se convierten en apóstoles del cambio y actúan en la educación y en la reorganización comunitaria, no como ahora, que hay grupos aguerridos que solamente buscan sus mejores condiciones e intereses, no el bienestar de los demás; fortalece en serio a los empresarios nacionales y les brinda apoyos, en fin, el cambio no solamente es con declaraciones en Palacio, sino con movilizaciones en las calles, en el campo, en las minas, en las zonas petroleras, en las escuelas y, se van dando, no “cartillas morales” ,sino lecciones de ideología para el cambio, el cambio real.

A lo mejor, por esa razón, el profesor Bejarano y su señora esposa, ahora, aparecen en fotos con Bonilla, el gobernador de Baja California, ellos, en verdad saben organizar las movilizaciones y el control de masas y de manejo en las ciudades, en las zonas deprimidas y en las zonas del campo, y ahí, además, estamos cerca de los límites norteamericanos, así que a ver qué pasa… porque cuando las cosas se mueven, en la realidad, se levanta mucho polvo…