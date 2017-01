Al asegurar que el PRI es respetuoso de las expresiones y manifestaciones de inconformidad que se han presentado por el aumento en las gasolinas siempre que éstas se desarrollen dentro de los cauces legales, el coordinador del tricolor en el Senado, Emilio Gamboa, llamó a que tales expresiones no alienten actos de vandalismo que lastimen a la sociedad. “El grupo parlamentario del PRI hace un firme y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo, a las cámaras del Congreso de la Unión, así como al Poder Judicial de la Federación, a los tres órdenes de gobierno, a los organismos autónomos del Estado, así como a todos los sectores y entidades que ejerzan recursos públicos, para que, a la brevedad, presenten medidas de austeridad y ahorro, y asumamos un firme compromiso con la gobernabilidad, porque el momento que vive México así lo exige”, refirió. Asimismo, demandó a todas las autoridades responsables que actúen con decisión, oportunidad y firmeza para evitar abusos en los precios de bienes y servicios, y continúen combatiendo el robo de hidrocarburos.

DIVISIÓN DE OPINIONES

La designación de Luis Videgaray Caso como nuevo secretario de Relaciones Exteriores ha dividido opiniones; así, mientras unos consideran que es quien, a través del diálogo y la negociación, tiene más posibilidades de aminorar los efectos negativos de la gestión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, otros, como el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, aseguran que a pesar de ser un hombre muy inteligente, no es idóneo para el cargo, pues no garantiza que tendrá una posición firme para defender a México y a los migrantes; incluso, consideró que su nombramiento fue palomeado por el mismo Trump. Lo cierto es que el ex secretario de Hacienda, desde hace tiempo, trabaja en la estrategia que deberá tener nuestro país con Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero, cuando asuma el cargo el nuevo mandatario. Modesto, Videgaray Caso reconoció que no es diplomático, de ahí que pidiera apoyo a los trabajadores de la cancillería para trabajar en favor de México ante los retos que se vienen. Reconoció el trabajo de su antecesora, Claudia Ruiz, a la que calificó como una mujer comprometida con el país.

DOLOROSO, PERO NECESARIO

El Presidente Enrique Peña Nieto dio la cara y enfrentó las críticas y la molestia que ha generado el aumento de las gasolinas. En su primer mensaje a la nación, en el que dio a conocer los nombramientos de Luis Videgaray como flamante secretario de Relaciones Exteriores y de María Cristina García Cepeda como nueva secretaria de Cultura, apeló a la comprensión de la sociedad para que escuche los motivos y las razones del por qué de la decisión, que de no haberse tomado, dijo, sería aún más dolorosa por sus efectos y consecuencias. El gasolinazo, sostuvo Peña Nieto, “refleja el aumento a los precios internacionales de la gasolina” y la calificó como una “medida responsable y consistente, “porque la prioridad para mi gobierno es la estabilidad de la economía de nuestro país”. Por el bien de la estabilidad de México, ojalá y se haga caso al llamado del Presidente porque si bien es cierto que el gasolinazo mermará las finanzas de la población, también es cierto que de continuar los bloqueos y los saqueos se corre el riesgo de que se genere una crisis de mayores dimensiones.

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

En el Senado se iniciarán los foros con miras a sacar, en un periodo extraordinario, la Ley de Seguridad Interior, que regulará la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Los senadores y diputados del PRI, que encabezan Emilio Gamboa Patrón y César Camacho, respectivamente, ya están listos y dispuestos para avalar el periodo extraordinario, que, a decir del senador Enrique Burgos, podría llevarse a cabo entre el 24 y 28 de enero luego de que se concreten los acuerdos. No cabe duda que las próximas semanas estarán llenas de trabajo para los senadores de las comisiones de Seguridad Pública, que preside Ernesto Gándara, Defensa Nacional, bajo el mando de Fernando Torres Graciano, Justicia, a cargo de Fernando Yunes, y de Estudios Legislativos, presidida por Graciela Ortiz González, quienes deberán coordinarse con sus homólogos en la Cámara de Diputados para realizar una consulta abierta a la sociedad y definir el análisis y la elaboración del dictamen que será presentando ante el pleno de ambas cámaras en la última semana de este mes.

CRASO ERROR

El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa, reconoció que el Congreso cometió un error al aprobar el presupuesto 2017 porque quedaron autorizados los gasolinazos de este año. Ante ello, pidió presionar políticamente para que el Presidente Enrique Peña Nieto envíe una propuesta encaminada a corregir la Ley de Ingresos porque es el único facultado para hacerlo.

CONVOCATORIA

Pacientes esperan los priístas del Estado de México, que quieren encabezar la propuesta del tricolor en las elecciones de julio próximo, a que la dirigencia del tricolor emita la convocatoria para elegir al candidato de ese partido al gobierno de la entidad. Sin duda, será difícil elegir, pues todos los que aspiran son políticos de gran experiencia y capacidad probada. Recordemos que, actualmente, existe al menos media docena de priístas que aspira a la gubernatura, entre los que destacan Alfredo del Mazo, Carolina Monroy, Ana Lilia Herrera y el secretario general de Gobierno, José Manzur. También está apuntado el secretario del Trabajo, Alfredo Navarrete Prida, y más recientemente aparecieron espectaculares de Ricardo Aguilar, ex dirigente estatal del tricolor y subsecretario de Alimentación y Competitividad. Ya no habrá que esperar mucho para saber quién es el bueno.

jesushectormunoz@gmail.com

WWW.hectormunoz.com.mx

@jhectormunoz

Facebook: dr jesus hector muñoz escobar