Comencé bien el año. Leyendo. Y eso ya es decir mucho.

Quizá porque el 1 de enero de 2017 cayó en domingo, y el domingo es día para divertirse, deleitarse. Y si, además, es el arranque de otro ritual de 12 meses, pues nada mal tomar un libro y comenzar a devorarlo.

Lo hice con un best seller. Lo he hecho, muchas veces, contra la vieja recomendación de amigos de no llevarse mucho en ellos.

¿De cuántos ejemplares vendidos para arriba es un best seller?

¿Los Premios Nobel de Literatura ganaron esa distinción por vender mucho o poco? ¿O el Nobel crea vendedores de best seller? La Academia Sueca señala como requisito para obtenerlo el haber aportado en la obra una especie de teoría reivindicativa de la condición humana.

La calidad literaria y la venta se llevan bien. El tipo de narración, el recurso de estilo, el nombre del escritor, son otra cosa. La clave, muy por entre las venas de la escritura, está en el flujo o reflujo del contexto político-social hilvanado con la ficción, la realidad y demás elementos.

Bueno, la discusión no viene al caso. Mientras se tome un libro y se engulla su contenido.

Me topé con la nueva novela de Stephen King: “Quien pierde paga” (“Finders Keepers”, en su versión original en inglés).

Vendedor de best sellers prolífico (más de medio centenar de éxitos), su trabajo de ficción, variada, nada le pide a un Mario Vargas Llosa, por ejemplo.

La novela es una saga de “Mr. Mercedes” y relata, en sus primeras páginas, la acción de un lector “fanático” obsesionado con su escritor favorito, a quien, enojado porque ya no escribirá más, roba manuscritos y lo despacha de este mundo de un balazo. Así de simple.

“Lapsus brutus” porque estoy pendiente con el cierre de “SPQR. Una historia de la antigua Roma”, de Mary Beard, y unas avanzadas dentelladas de “El esnobismo de las golondrinas”, de Mauricio Wiesenthal.

Sin embargo, la curiosidad hiló la actitud de un personaje de novela con la realidad: Un lector no quiere a su escritor después de leer los artículos de Héctor de Mauleón (“Las amenazas vinieron de Morena” y “¿Quién paga por las amenazas?”), colaborador de El Universal, y su denuncia contra quien, en las sombras, lo lee y le advierte: “Ya te veo @hdemauleon, tú eres el próximo…”, acompañado de una foto de un hombre “con la cara desecha a tiros”.

El columnista o articulista, no entiendo mucho la diferencia, narra “aquel día”:

“Denise Maerker acababa de entrevistarme en su programa de radio. Hablamos sobre el narcomenudeo en la Condesa y sobre las amenazas de muerte que el escritor Rafael Pérez Gay recibió de un vecino al que fue a pedirle que le bajara a su música. Denise enlazó a Pérez Gay y ambos coincidimos en que la violencia se había visibilizado, como nunca antes, en la delegación Cuauhtémoc con el cambio de administración y la llegada de Morena: Desde entonces se disparaban los robos, las extorsiones, los asesinatos”.

Tras el primer mensaje, añade De Mauelón, recibió otro. “Contenía también una imagen -mi nombre escrito en una hoja de papel sobre la que había varias balas de 9 mm-, pero, a diferencia del anterior, lo acompañaba un mensaje de audio”.

“En ese mensaje se escuchaba la voz de una mujer. ‘Señor Héctor, la gente de la delegación está muy molesta con usted. Estamos muy disgustados con sus textos; le solicitamos mesura, que se retracte. Esto, por su bien y el de toda su familia, señor Héctor. Por favor, no cometa tonterías; los accidentes pasan, señor Héctor. Borre su artículo por favor”.

Y un tercero: “Lo enviaba @little_machi. Fue la primera vez que me dijeron que ‘el patrón ya había dado la orden’ y que la orden era ‘a los plomazos’”.

De Mauleón agrega que “Denise Maerker y Rafael Pérez Gay recibieron, a la misma hora, mensajes semejantes”.

El asunto es como aquel de los payasos del terror, surgidos hace unos cuatro meses, en varias ciudades del mundo, acosando gente con espantosas máscaras.

La ausencia de un rostro de donde salga la advertencia y, cuando menos, disipe la taquicardia del suspenso pone los pelos de punta.

De Mauleón da pistas de quién pudiera ser el autor; lo relaciona con el partido Morena, liderado por Andrés Manuel López Obrador, aunque después no tanto.

Hace una relatoría de otros periodistas acosados, advertidos, amenazados.

Hoy, las redes sociales han facilitado la maldad.

Antes, los periodistas, los articulistas, los escritores, eran aterrorizados, principalmente, por teléfono o mediante terceros. Me tocaron, incluso, algunas en cientos de escritos enviados a “Cartas del lector”.

Los famosos “sobres amarillos” “olvidados” en alguna jardinera frente a un medio de comunicación o entregado anónimamente en el área de vigilancia han contenido desde advertencias hasta noticias exclusivas.

Lo ingrato (y peligroso) es el anonimato. ¿Quién? ¿Por qué?.. Lástima si forma parte de una estrategia para asumir el poder o para continuarlo.

En los últimos años, el medio periodístico ha enfrentado el acoso de la violencia, principalmente del narcotráfico. Los hechos han transitado desde meras amenazas hasta agresiones mortales.

Lo mínimo para uno u otro periodista, reportero, conductor, columnista, articulista, ha sido la mentada de madre, y de ahí para abajo todo el catálogo de invectivas, sátira, insulto u ofensa extraída, tal vez, de la “Picardía Mexicana” de Armando Jiménez.

Es como el pan de cada día si se interpreta como el enojo fugaz, descontento o respuesta espontánea de quien se siente aludido por lo escrito o reporteado.

El país, sin embargo, y eso debe estar ocurriendo en todo el mundo, se encuentra inmerso en una especie de opinión pública desbocada en todos sus sentidos (alocada y sin freno) gracias, en gran parte, a las redes sociales.

En ellas, en perjuicio de quienes las toman como una herramienta moderna de comunicación, el crimen y la maledicencia se esconden.

Con nada de esto esbozo un inmaculado mundo del periodismo en donde, desafortunadamente, existe de todo, incluyendo, en el plano internacional, los premiados, pero inventados, Pulitzer otorgados por la prestigiosa Universidad de Columbia, aunque, en la falsedad, la institución sea ajena. O la nota o el artículo mal intencionado, algunos realmente hostigadores, injuriosos.

Nada, sin embargo, puede tener como entendimiento la amenaza de muerte; mucho menos su consumación. Ese es acto de locos y criminal.

Tras leer la primeras páginas de “Quien pierde paga” (“Finders Keepers”) también me topé con un artículo de León Krauze (“Para el periodismo es ahora o nunca”) el mismo día y en el mismo periódico (El Universal), en donde menciona disertaciones de Jay Rosen, eminente profesor de periodismo de la Universidad de Nueva York, sobre la suerte en cierne sobre el periodismo ante la era Donald Trump.

“Viene el invierno”, dice Rosen, reproducido por Krauze.

El artículo del colaborador de El Universal no habla de una amenaza sobre su persona ni mucho menos de advertencias mediante mails de “tú eres el próximo”, pero sí del loco y habilidoso manejo del Twitter de parte de Trump, según el catedrático de la Universidad de Nueva York.

De la crisis económica del periodismo tradicional; más, supongo, del hecho sobre papel, contrastante con “la bonanza de medios de gran impacto social, pero nula vocación periodística, como Google y Facebook”.

Habla de “las teorías de la conspiración” adoptadas también por sectores periodísticos.

Krauze no vacila en mencionar un a la vista “escenario de terror” con lo planteado por Rosen.

Y, de ahí, el periodista mexicano se cruza a México. Al ambiente político venidero por los procesos electorales del 2017, pero más del 2018, donde entre los grandes actores estará el periodismo en todas sus modalidades. En donde el Poder disputará espacios, plumas, titulares, puntos de vista a su favor.

“A eso hay que sumarle los peligros reales que enfrentan muchos valientísimos colegas”, señala.

Cualquier domingo (así no sea inicio de año), uno se deleita con una obra de King, Vargas Llosa o Wiesenthal, y su mismo gusto por el vino.

Pero una cosa es un viaje a la ficción y otra un recorrido por la realidad.

Igual, hoy, entrar a las redes sociales puede resultar como entrar a una novela, a veces de terror. Las redes sociales son convictas.

No olvido la frase escuchada a través del teléfono (el Internet estaba en pañales) mientras redactaba una nota, quizá por el año 2000 o alrededor de él, cuando en aquella ciudad apenas asomaba el posterior infierno provocado por el narcotráfico: “Usted es el que redacta las notas (de “esto y esto”)? ¿Qué te parece si yo te envío un regalito, un pastel?; por ahí lo tendrás”.

Y después el pi-pi-pi-pi de una llamada de teléfono colgada.

