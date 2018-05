Le aclara paradas el redentor de la Patria al administrador de la economía mundial

La abuela Virgen (Virginia, la de los siete embarazos) ha quedado dicho que era más católica que Torquemada.

La queríamos mucho todos, lo que no le daba luces: era una hermosa ancianita, notoriamente tontita, que rezaba y cocinaba todo el día, todos los días.

El párroco (el padre Rafael), según ella, era un santo, lo admiraba casi hasta la veneración; lo invitaba mucho a su casa (él iba porque sabía comer bien) y la abuela nunca notó que ese buen cura, con quien platicaba, era con el abuelo Armando, ateo sin bautizar, educado como toda su familia en la más pura masonería yorkina (que fue lo que los hizo migrar a México, porque en esos ayeres, eso era muy peligroso en la madrastra patria).

El caso es que el sacerdote conversaba muy amistosamente con el abuelo, no con la abuela que les daba a comer delicias y nunca se dio cuenta que, gracias a ella, eran muy amigos el cura y el ateo, sin ceder -ni mencionar- sus convicciones.

El redentor de la patria, san Pejesús de Macuspana, se reunió este 7 de mayo con Larry Fink.

Después, en un mitin en Iztapalapa, le explicó al pueblo bueno: “Me reuní con el presidente de una compañía financiera que administra fondos en el mundo, se llama BlackRock, es la administradora de fondos financieros más grande del mundo (…) para aclarar qué se va a llevar a cabo y que nadie se asuste porque va a haber un auténtico Estado de Derecho”.

O sea: el Pejecutivo le aclaró las cosas al señor ese Fink, digo, para que no ande malinterpretando ni malentendiendo. A todo dar.

Larry Fink es el cofundador, presidente y director general de BlackRock, la administradora de activos más poderosa del mundo; sus oficinas centrales están en Manhattan, Nueva York y tiene sucursales en San Francisco, en Londres, Inglaterra; Sydney, Australia; Hong Kong y Beijing, China; Francfort, Alemania; Milán, Italia; en Dubai, Emiratos Árabes Unidos; en París, Francia; en Bombay, India; en Zúrich, Suiza; en Madrid, España; en Moscú, Rusia; en Sao Paulo, Brasil… y en la Ciudad de México (por algo será).

BlackRock, dirigida por Larry Fink, es la mayor inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores; tiene paquetes muy gordos de acciones de la telefónica América Móvil de Carlos Slim; de Cemex, la fábrica de cemento más grande del país y una de las importantes del mundo; de Femsa, la principal embotelladora de Coca-Cola; de Gamesa, Televisa y Alfa, del grupo industrial de Monterrey.

BlackRock fuera de nuestro país es inversionista, entre otras muchas entidades, en JP Morgan Chase, Bank of America, Moody’s, McGraw Hill, Telecom (Italia), The Vanguard, BNY Mellon, State Street, Wellington Management, Capital Group Companies, WellsFargo/Wachovia, Apple, Google, Microsoft; tiene interconexión financiera con los bancos Barclays, Bear Stearns, Merril Lynch y First Boston.… y en la ExxonMobil, Chevron y Shell, los gigantes petroleros mundiales.

Dicen los envidiosos que nunca faltan, que BlackRock es el ejecutor de las instrucciones del gobierno de EU, cosa que debe ser calumnia; pero lo que sí es cierto es que en Washington, pesa, mucho, claro que sí.

BlackRock, presidida por Larry Fink, integra su base de clientes con presupuestos gubernamentales; fondos patrimoniales soberanos; fondos de pensiones públicos y privados; fondos de inversión de terceros; bancos (de los grandotes), y un largo etcétera que incluye organizaciones benéficas (¡oh, sí!).

El pasado 27 de noviembre se anunció que Meade iba de precandidato a la Presidencia de la República por el PRI.

Al día siguiente el director general de Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, informó que había firmado el acuerdo para vender a BlackRock su fondo de inversiones (Impulsora de Fondos Banamex), que combina activos por 62,000 millones de dólares, 51% de clientes institucionales y 49% de particulares… 62 mil millones de dólares.

Se calcula que BlackRock administra 6 millones de millones de dólares en el mundo (por ahí de seis veces el Producto Interno Bruto de nuestro país entero… y es una empresa de eso que llamamos el gran capital global, una, solita), pero según otras fuentes, administra 11 millones de millones de dólares (billones nuestros, trillones yanquis).

Cuando en el Congreso se discutía la Reforma Energética, se presentaron en México (aquí, nomás viendo): Larry Fink; Larry Summers, ex secretario del Tesoro de EU, y Rahm Emmanuel, ex jefe del Gabinete del presidente Obama.

El principal beneficiario e inversionista de la Reforma Energética es… sí, le atinó: BlackRock.

Bueno, pues a ese gringuito ya le fue a aclarar las cosas san Pejesús bendito. ¡Alabado sea el Señor!

El documentalista de la BBC, Adam Curtis, declaró: “No puedo enfatizar el poder que tiene el sistema de BlackRock en moldear el mundo (…) su interés no es cambiar el mundo, sino mantenerlo siempre estable; prevenir cualquier desarrollo que presente un riesgo…”; no se distraiga mi Moreno: prevenir cualquier riesgo… cualquiera.

Larry Fink, en julio de 2015, ya conseguidas las reformas, después de cenar con el Presidente Peña Nieto, declaró reventando de gusto: “Es el ejemplo para muchos países que deberían seguirlo como un modelo” (claro que la poderosa palabra del señor de Macuspana lo convirtió a la verdadera fe del Pejesús y ya no piensa así).

Don Larry va a recibir a todos los candidatos (dicen), pero del que es amigo y al que trata hace mucho es a Meade. Si le gusta a usted, bueno, si no, póngale flores.

Cuando el Pejeremías le explicó al pueblo bueno en Iztapalapa que le había aclarado las cosas a Larry (en confianza: Larry), aprovechó para insistir que ya es un hecho su triunfo, aunque lamentó la compra de votos y afirmó: “(…) países como Guatemala son más democráticos que México”… ‘tá bueno saberlo.

Acompañaron al Pejecutor en ese mitin, Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, el luchador “Tinieblas” y el boxeador Johnny González.

El Peje va en serio… ¿muy sabroso el Larry Fink?, bueno, pues que lo enfrente a él, a Claudia, Clara, el Johnny y el Tinieblas. De pena ajena.

CÓNCLAVE FINK-MEADE

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, sostuvo el martes pasado una reunión con Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, la mayor administradora de fondos de inversión a nivel mundial.

Durante la reunión, Meade y Fink intercambiaron puntos de vista sobre el estado y perspectiva de las economías mexicana e internacional.

El candidato de la coalición Todos por México conversó con Fink sobre algunas de las propuestas sobre economía, desarrollo social y economía familiar de su campaña.

Cabe señalar que la reunión representó un reencuentro de José Antonio Meade con Fink, con quien le une una relación profesional y de amistad que data de años atrás.

En diversas ocasiones, tanto en México como en Estados Unidos, ambos personajes se han encontrado para conversar sobre diversos temas de la agenda económica internacional.

Como un secretario de Hacienda que en dos administraciones diferentes promovió el crecimiento y la estabilidad económica de México, José Antonio Meade goza del reconocimiento de la comunidad financiera internacional.

Ante Larry, Meade le expresó encabezar un gobierno que dote de certeza y estabilidad a la economía mexicana, a fin de propiciar la inversión y el empleo, con el objetivo último de promover el desarrollo de las familias mexicanas, proyecto que vio con buenos Fink.